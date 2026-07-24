Tradition trifft auf moderne Eleganz: Breuninger und Sportalm präsentieren ihre exklusive Dirndl-Capsule – eine limitierte Kollektion, die zeitlose Trachtenmode neu interpretiert. Inspiriert von alpiner Handwerkskunst und contemporary Fashion vereint der Look hochwertige Materialien, feminine Schnitte und stilvolle Details zu einem echten Hingucker.
Die Capsule wurde im Rahmen eines exklusiven Events auf der Seidlalm in Kitzbühel vorgestellt und verbindet die Fashion-Expertise von Breuninger mit der unverwechselbaren Handschrift von Sportalm. Das Ergebnis: ein modernes Dirndl mit passender Bluse, das Tradition und Eleganz auf besondere Weise vereint.
Die Präsentation der Dirndl-Capsule fand auf der Seidlalm in Kitzbühel statt, einem Ort, der für seine alpine Schönheit bekannt ist. Hier trafen sich Modeexperten und Trachtenliebhaber, um die neue Kollektion zu bewundern.
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Mitmachen & gewinnen!
Damit Sie beim nächsten Fest Ihren ganz persönlichen Dirndl-Liebling tragen können, verlosen wir gemeinsam mit Breuninger ein Dirndl Ihrer Wahl von Sportalm! Das Gewinnspiel findet auf dem Instagram-Kanal von WOMAN statt. Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis kann nicht in Bargeld abgelöst werden. Die Gewinne werden nur an eine österreichische Adresse geschickt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter:innen der VGN Unternehmensgruppe. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass deren oben angegebene Daten zur Gewinnabwicklung an den Sponsor weitergegeben werden. Die VGN Medien Holding GmbH, die WOT Gmbh & Co KG, die WOT Business Media GmbH, die TV Media GmbH & Co KG, die NW Medien GmbH, die Woman GmbH & Co KG sowie die Gusto GmbH & Co KG übernehmen keine Haftung für etwaige Mängel an den verlosten Preisen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinne entstehen. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.