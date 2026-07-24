Breuninger und Sportalm präsentieren ihre exklusive Dirndl-Capsule!

Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis kann nicht in Bargeld abgelöst werden. Die Gewinne werden nur an eine österreichische Adresse geschickt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter:innen der VGN Unternehmensgruppe. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass deren oben angegebene Daten zur Gewinnabwicklung an den Sponsor weitergegeben werden. Die VGN Medien Holding GmbH, die WOT Gmbh & Co KG, die WOT Business Media GmbH, die TV Media GmbH & Co KG, die NW Medien GmbH, die Woman GmbH & Co KG sowie die Gusto GmbH & Co KG übernehmen keine Haftung für etwaige Mängel an den verlosten Preisen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinne entstehen. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.