Palina Rojinski: auf diese Swimwear-Trends setzt die Moderatorin

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5 min
Model mit blauem Bikini und Strohhut auf einem Boot am Strand sitzend

©Triumph
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Mit „Love by the Sea“ kreieren Triumph und Palina Rojinski eine Bademoden-Kollektion, die sofort Lust auf Sonne, Strand und Meer macht.

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Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Bereit für den Sommer

Fünf Unterwäsche-Kollektionen haben der Lingerieprofi und die Moderatorin und Schauspielerin bereits gemeinsam lanciert. Nun folgt die erste Swimwear-Linie! Das macht die Styles aus: die Modelle sind in unterschiedlichen Schnitten (von Balconette-Bikini bis Badeanzug) und in zwei Farbklassikern erhältlich, die jeweils von feinen Golddetails veredelt werden.

Anlässlich des Launch baten wir Rojinski zum Interview und wollten von ihr wissen: was macht die Kollektion so besonders? Und welche Rolle spielten Komfort und „Body Confidence“ bei der Kreation?

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Model mit schwarzem Balconette-Bikini am Strand

 © Triumph

„Ich bin fest davon überzeugt, dass man Selbstbewusstsein ausstrahlt, wenn man sich in seiner Haut richtig wohlfühlt.“

WOMAN

Gemeinsam mit Triumph haben Sie nun Ihre erste Bademoden-Kollektion entworfen. Wie und warum kam es dazu?

Palina Rojinski

Ich war wirklich sehr lange auf der Suche nach dem perfekten BH – einem, der nicht nur toll aussieht, sondern auch richtig guten Halt und Komfort bietet. Mit Triumph habe ich endlich den Partner, mit dem ich genau diesen Anspruch umsetzen kann und meine Ideen komplett ins Design einfließen lassen darf.

Warum diese Ideen also nicht auch in Swimwear übersetzen? Denn die Suche nach der perfekten Passform hört am Strand ja nicht auf. Im Gegenteil, Bademode muss noch mehr können: Sie braucht den perfekten Sitz (vor allem wenn man ständig ins Wasser springt), die richtigen und schnelltrocknende Materialien und muss dabei trotzdem ein super Gefühl auf der Haut bieten. Gemeinsam mit dem Design Team haben wir nun genau das geschaffen: eine Kollektion, die richtig Lust auf Sommer macht!

WOMAN

Worauf achten Sie, um das perfekt sitzende Modell zu finden?

Palina Rojinski

Einerseits darf natürlich nichts verrutschen, andererseits aber auch nichts kneifen oder pieksen. Das Material und die Styles müssen beides können.

WOMAN

Welche Bademodenstyles gehören diesen Sommer zu Ihren Must-haves?

Palina Rojinski

Ich setze gerne auf gute, klassische Schnitte. In den Details darf dann aber ruhig ein bisschen was Spezielles passieren – etwa durch goldene Perlendetails. Super finde ich auch Crochet-Kleider und -Hosen, mit denen man ruckzuck für die Beach Bar angezogen ist.

WOMAN

Apropos: Wie kombinieren Sie Bikini und Badeanzug für Einkaufsbummel, Lunch oder Sundowner am liebsten?

Palina Rojinski

Mit einer coolen Shorts, einer lässigen Hose mit weitem Bein oder einem Strickkleid ist man immer gut gestylt. Dazu noch Schmuck und fertig ist der Look!

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Model mit blauem Bikini und weißem Netzkleid darüber am Strand

 © Triumph
WOMAN

Tragen Sie lieber flashige Farben oder bevorzugen Sie schlichte Designs in schwarz und weiß?

Palina Rojinski

Tagesformabhängig! Eine meiner absoluten Lieblingsfarben ist ja blau – mit dem „Cool Blue“-Trend trifft sich das dieses Jahr natürlich super. Aber manchmal darf es eben auch etwas klassischer sein und ein gut sitzender, schwarzer Badeanzug ist immer eine 10/10. Deswegen gibt es auch beide Farben in meiner Kollektion, damit ich mich nicht entscheiden muss, sondern jeden Tag auf mein Bauchgefühl hören kann.

WOMAN

Welche Details machen die Kollektion für Sie besonders?

Palina Rojinski

Wie auch bei der Unterwäsche haben wir einen besonderen Augenmerk auf die Träger gelegt – die können sich echt sehen lassen und sind besonders hübsch designt. Wir haben hier mit transparenten Mesh-Einsätzen und tollen goldenen Details gearbeitet.

WOMAN

Wie haben Sie das Thema „Body Confidence“ bei der Kreation mitgedacht?

Palina Rojinski

Ich bin fest davon überzeugt, dass man Selbstbewusstsein ausstrahlt, wenn man sich in seiner Haut richtig wohlfühlt. Und gut sitzende Pieces tragen natürlich dazu bei. Es darf nichts verrutschen und alles muss an Ort und Stelle bleiben. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Außerdem wollte ich, dass wir verschiedene Schnitte in der Kollektion haben, sodass jede Frau das richtige Design für sich findet. Man kann alles gut miteinander kombinieren und sich so die perfekte „Body Confidence Boost“-Kombi zusammenstellen.

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Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.

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