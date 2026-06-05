Palina Rojinski: auf diese Swimwear-Trends setzt die Moderatorin

Palina Rojinski :

Ich war wirklich sehr lange auf der Suche nach dem perfekten BH – einem, der nicht nur toll aussieht, sondern auch richtig guten Halt und Komfort bietet. Mit Triumph habe ich endlich den Partner, mit dem ich genau diesen Anspruch umsetzen kann und meine Ideen komplett ins Design einfließen lassen darf.

Warum diese Ideen also nicht auch in Swimwear übersetzen? Denn die Suche nach der perfekten Passform hört am Strand ja nicht auf. Im Gegenteil, Bademode muss noch mehr können: Sie braucht den perfekten Sitz (vor allem wenn man ständig ins Wasser springt), die richtigen und schnelltrocknende Materialien und muss dabei trotzdem ein super Gefühl auf der Haut bieten. Gemeinsam mit dem Design Team haben wir nun genau das geschaffen: eine Kollektion, die richtig Lust auf Sommer macht!