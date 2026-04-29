Gewinnspiel: Angostura feiert Relaunch – Genussmomente erleben

Dieses Naturphänomen dient als Leitmotiv für den neuen Markenauftritt. Schlankere Flaschen, strukturierte Etiketten auf hochwertigem Baumwollpapier sowie edle Details wie Goldprägungen und Reliefs verleihen den Produkten eine neue visuelle Tiefe. Dabei geht es nicht nur um Ästhetik, sondern um das Sichtbarmachen von Qualität, Handwerk und Geschichte. Jede Flasche erzählt ihre eigene Story – von der Ernte des Zuckerrohrs bis hin zur Reifung im Fass.