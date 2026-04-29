Gewinnspiel: Angostura feiert Relaunch – Genussmomente erleben

Wenn der Schmetterling landet: Angostura präsentiert neues Design seiner Rumflaschen.
Angostura schlägt ein neues Kapitel auf und verbindet dabei gekonnt Tradition mit modernem Design. Mit einem umfassenden Relaunch seiner Rum-Range rückt die Marke ihr ikonisches Symbol, den Schmetterling, stärker denn je in den Mittelpunkt. Er steht für Reife, Herkunft und das feine Gespür für den perfekten Moment – inspiriert vom sogenannten „Kiss of the Butterfly“, wenn sich Schmetterlinge auf reifes Zuckerrohr niederlassen.
Dieses Naturphänomen dient als Leitmotiv für den neuen Markenauftritt. Schlankere Flaschen, strukturierte Etiketten auf hochwertigem Baumwollpapier sowie edle Details wie Goldprägungen und Reliefs verleihen den Produkten eine neue visuelle Tiefe. Dabei geht es nicht nur um Ästhetik, sondern um das Sichtbarmachen von Qualität, Handwerk und Geschichte. Jede Flasche erzählt ihre eigene Story – von der Ernte des Zuckerrohrs bis hin zur Reifung im Fass.
Auch inhaltlich bleibt Angostura seiner Linie treu: Die Range reicht vom leichten, vielseitigen 3 Years Old bis hin zu komplexen, lang gereiften Premium-Rums wie dem 1787. Jeder Rum bringt seinen eigenen Charakter mit und spiegelt die Vielfalt sowie das handwerkliche Können der Marke wider.
Passend zum Relaunch gibt es jetzt auch ein Gewinnspiel, bei dem Genießer:innen auf ihre Kosten kommen. Verlost wird ein exklusives Set bestehend aus 1x Flasche 5-jährigen Angostura Rum und 1x Angostura Handtuch – ideal, um sich ein Stück Karibik-Feeling nach Hause zu holen.
Das Gewinnspiel bietet die perfekte Gelegenheit, tiefer in die Welt von Angostura einzutauchen und die Verbindung aus Design, Tradition und Geschmack selbst zu erleben. Wer sich für hochwertige Spirituosen, spannende Markenstories und außergewöhnliche Genussmomente interessiert, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.
Der Gewinn umfasst:
1x Flasche 5-jähriger Angostura Rum
1x Angostura Handtuch
Einsendeschluss: 21.05.2026; 23:59