Gewinnen Sie ein exklusives Lesepaket von Thalia!

Ein Buch aufzuschlagen bedeutet, innezuhalten. Sich Zeit zu nehmen für eine Geschichte, eine Idee, einen Gedanken, der sich erst entfaltet, wenn man ihm Raum lässt. Thalia glaubt daran, dass geistige Nahrung Menschen und Gesellschaft ein bisschen besser macht. Und genau das ist der Antrieb hinter allem, was Thalia tut: Bücher nicht nur verfügbar machen, sondern Lesen wieder erlebbar.
Damit das Lesevergnügen noch schöner wird, verlost Thalia gemeinsam mit WOMAN ein Gewinnspielpaket, das Lesen auf ein neues Level hebt.
tolino vision color E-Reader: Lesen in Farbe, überall und jederzeit
Der tolino vision color ist der erste tolino E-Reader mit Farbdisplay und Notizfunktion. Er stellt über 4.000 Farben dar, was Buchcover, illustrierte Inhalte und Comics in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Für alle, die gerne vor dem Schlafen lesen: smartLight passt die Beleuchtung automatisch der Tageszeit an, ohne den natürlichen Biorhythmus zu stören. Mit Wasserschutz kann man auch entspannt in der Badewanne lesen. Hörbücher lassen sich via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher genießen. Der Speicher fasst bis zu 24.000 E-Books oder 150 Hörbücher. Die Akkulaufzeit reicht wochenlang.
tolino stylus Eingabestift: Das analoge Gefühl, digital gedacht
Der tolino stylus verwandelt den tolino vision color in ein echtes Notizbuch. Handschriftliche Notizen direkt im E-Book, Markierungen mit einer dedizierten Taste, Zeichnungen, To-do-Listen, und ein integrierter Radierer auf der Rückseite. Was mit Bleistift und Textmarker im gedruckten Buch funktioniert, funktioniert hier ebenso natürlich, nur ohne Papierschnipsel und verlorene Zettel. Handschrift lässt sich auf Wunsch in digitalen Text umwandeln. Der Stift haftet magnetisch am Gerät und lädt über USB-C.
€ 50 Thalia Geschenkkarte: Das Buch, das noch fehlt
Mit der Thalia Geschenkkarte wählt die Gewinnerin selbst: das nächste Buch, das nächste Hörbuch, das nächste E-Book. 50 Euro für pure Lesefreude, online bei thalia.at oder in einer der Thalia Buchhandlungen in Österreich einlösbar.
Das gibt es zu gewinnen:
1x tolino vision color weiß, der neue E-Reader mit 7-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Hörbuch-Funktion, Wasserschutz und wochenlanger Akkulaufzeit
1x tolino stylus Eingabestift weiß, für handschriftliche Notizen und Markierungen direkt im eBook
1x € 50 Thalia Geschenkkarte, einlösbar online auf thalia.at und in allen Thalia Filialen in Österreich
Hinweis: Die Gewinnerin holt ihren Preis persönlich in einen der 54 Buchhandlungen österreichweit ab. Im Rahmen der Übergabe werden Fotos gemacht, die für Social Media und redaktionelle Zwecke verwendet werden.