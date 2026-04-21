Gewinnen Sie ein exklusives Lesepaket von Thalia!

Der tolino vision color ist der erste tolino E-Reader mit Farbdisplay und Notizfunktion. Er stellt über 4.000 Farben dar, was Buchcover, illustrierte Inhalte und Comics in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Für alle, die gerne vor dem Schlafen lesen: smartLight passt die Beleuchtung automatisch der Tageszeit an, ohne den natürlichen Biorhythmus zu stören. Mit Wasserschutz kann man auch entspannt in der Badewanne lesen. Hörbücher lassen sich via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher genießen. Der Speicher fasst bis zu 24.000 E-Books oder 150 Hörbücher. Die Akkulaufzeit reicht wochenlang.