Dolomiten-Frühling: hohe Berge, tiefe Ruhe

Wenn die Dolomiten aus dem Winterschlaf erwachen, beginnt eine besonders stimmungsvolle Zeit für eine Auszeit in Südtirol.
Die Dolomiten in Südtirol sind rund ums Jahr ein beliebtes Reiseziel, doch der Frühling hat im UNESCO Welterbe einen besonderen Reiz. Der Schnee zieht sich auf die höchsten Bergspitzen zurück, Almblumen sprießen und die Frühjahrssonne taucht die Gipfel in ein magisches Licht.
Der ideale Zeitpunkt, um das ADLER Dolomiti oder das ADLER Balance zu besuchen – mit Wiedereröffnung am 7. bzw. 14. Mai. Beide Häuser sind harmonisch in den Ort St. Ulrich in Gröden eingebettet, nur einige Meter voneinander entfernt. Das moderne und natürliche Spa mit großer Parkanlage und Weitblick teilen sie sich, sie setzen mit ihren Konzepten aber auch eigene Schwerpunkte.
Eine gemeinsame Stärke ist die märchenhafte Dolomitenkulisse, die Lust auf Bewegung und Frischluft macht. Ob Gäste sich auf eine E-Bike-Tour durch blühende Wiesen und grünende Wälder begleiten lassen oder die Bergwelt zu Fuß erkunden, für Abwechslung ist gesorgt. Das Aktivprogramm des ADLER Dolomiti bietet Ausflüge von der einfachen Wanderung bis hin zur intensiven Mountainbiketour. Im benachbarten ADLER Balance steht sanfte Bewegung im Mittelpunkt, von Yoga bis Nordic Walking. Zurückziehen können sich Gäste anschließend in eines der kürzlich renovierten DOLOMITI-Zimmer oder in eine alpin-edle BALANCE-Suite.
Ein weiterer fester Programmpunkt im Dolomitenurlaub ist der Besuch des ADLER Spa. In der Wasserwelt spiegeln sich die Berge in den Innen- und Außenpools sowie im Wald-Whirlpool. Auch in den Saunen schweift der Blick auf die Gipfel am Horizont, während heißer Dampf die Haut streichelt und Heuduft in die Nase steigt. Sich noch mehr Gutes tun können Gäste bei einer Behandlung oder einem Ritual mit der hauseigenen ADLER Aktivkosmetik.
Das ADLER Balance ist darüber hinaus auf ganzheitlich gesunden Urlaub spezialisiert. Im exklusiven Ambiente für erwachsene Gäste werden Entschlackungs- und Abnehmkuren, Stressbewältigung, Naturheilkunde und ästhetische Treatments angeboten. Natürlich kommen Gäste auch in den Genuss unbeschwerter Spa-Stunden, sanfter Bewegung und vitaler Gerichte, die Gaumen und Körper schmecken.
Hochwertige lokale und saisonale Zutaten geben in den Küchen beider Häuser den Ton an. Im ADLER Balance werden sie zu leichten Feinschmeckergerichten (auf Wunsch nach individuellem Ernährungsplan), im ADLER Dolomiti zu alpin-mediterranen Gourmetspeisen. So kommt auch beim täglichen Genießen die nachhaltige Philosophie der Häuser zum Ausdruck.
Wer das Frühlingserwachen im Herzen der Dolomiten hautnah erleben möchte, hat zum Beispiel im Rahmen des Opening Specials im ADLER Balance oder des Frühlingsangebots im ADLER Dolomiti die Gelegenheit dazu. Let your soul fly!