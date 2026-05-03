Dolomiten-Frühling: hohe Berge, tiefe Ruhe

Die Dolomiten in Südtirol sind rund ums Jahr ein beliebtes Reiseziel, doch der Frühling hat im UNESCO Welterbe einen besonderen Reiz. Der Schnee zieht sich auf die höchsten Bergspitzen zurück, Almblumen sprießen und die Frühjahrssonne taucht die Gipfel in ein magisches Licht.

Der ideale Zeitpunkt, um das ADLER Dolomiti oder das ADLER Balance zu besuchen – mit Wiedereröffnung am 7. bzw. 14. Mai. Beide Häuser sind harmonisch in den Ort St. Ulrich in Gröden eingebettet, nur einige Meter voneinander entfernt. Das moderne und natürliche Spa mit großer Parkanlage und Weitblick teilen sie sich, sie setzen mit ihren Konzepten aber auch eigene Schwerpunkte.