Im Sommer ankommen – Slow Luxury im Le Primore

Auch der Sommer hält besondere Höhepunkte bereit. Von 26. bis 28. Juni lädt das Midsommer-Saunawochenende zu außergewöhnlichen Wohlfühlmomenten ein. International renommierte Saunameister, exklusive Aufgusszeremonien und besondere Wellness-Erlebnisse machen diese Tage zu einem Fest für alle Sinne.

Parallel dazu wird im La Vie die exklusive Veranstaltungsreihe „Treffen der Köche“ fortgesetzt. Diesmal gastiert István Pesti, einer der renommiertesten Vertreter der modernen ungarischen Fine-Dining-Szene, in Hévíz und präsentiert seine kreative kulinarische Handschrift bei einem außergewöhnlichen Gourmetabend.