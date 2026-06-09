Im Sommer ankommen – Slow Luxury im Le Primore

Es gibt etwas Besonderes am Juni. Die Tage werden länger, die Luft wärmer, und plötzlich wächst wieder die Sehnsucht, nicht einfach nur zu verreisen, sondern wirklich anzukommen. Genau dieses Lebensgefühl bietet das Le Primore Hotel & Spa in Hévíz. Hier treffen moderner Slow Luxury, Premium-Wellbeing und inspirierende Sommermomente auf eine der spannendsten neuen Spa-Destinationen Mitteleuropas.
Hévíz ist für einen der größten natürlichen Badethermalseen der Welt bekannt. Das Le Primore hebt Erholung jedoch auf ein neues Niveau. Die besondere Lage am Rande eines Naturschutzgebietes, großzügige Räume und eine bewusst gestaltete Atmosphäre der Ruhe helfen bereits bei der Ankunft dabei, den Alltag hinter sich zu lassen.
Herzstück des Resorts ist die mehr als 11.500 Quadratmeter große Eden Spa-Welt – eine der größten Hotel-Spa- und Wellnesslandschaften Ungarns. Eigenes Heilwasser, Innen- und Außenpools, unterschiedliche Saunawelten, großzügige Ruhebereiche mit Panoramablick, authentische balinesische Rituale und exklusive Private-Spa-Erlebnisse schaffen einen Ort, an dem Regeneration zum natürlichen Zustand wird.
Im Le Primore ist der Sommer nicht laut, sondern stilvoll. Lange Spa-Nachmittage, entspannte Stunden am Pool, Rooftop-Momente bei Sonnenuntergang und das seltene Gefühl, endlich nirgendwohin eilen zu müssen. Slow Luxury ist hier kein Trend, sondern eine Haltung zum Leben. Vielleicht liegt genau darin einer der größten Luxuswerte unserer Zeit. Nicht mehr erleben, sondern bewusster erleben. Nicht mehr leisten, sondern loslassen. Nicht permanent funktionieren, sondern einfach im Moment sein.
Wohlbefinden bedeutet im Le Primore weit mehr als Erholung. Immer mehr Menschen suchen nach Orten, an denen auch Kulinarik Teil des Gesamterlebnisses ist. Das ikonische Rooftop-Restaurant La Vie, ausgezeichnet mit zwei Gault&Millau-Hauben, interpretiert saisonale Zutaten mit kreativer, moderner Handschrift neu. Raffinierte Aromen, spektakuläre Ausblicke und sorgfältig komponierte Menüs schaffen ein Genusserlebnis, das weit über ein klassisches Abendessen hinausgeht.
Auch der Sommer hält besondere Höhepunkte bereit. Von 26. bis 28. Juni lädt das Midsommer-Saunawochenende zu außergewöhnlichen Wohlfühlmomenten ein. International renommierte Saunameister, exklusive Aufgusszeremonien und besondere Wellness-Erlebnisse machen diese Tage zu einem Fest für alle Sinne.
Parallel dazu wird im La Vie die exklusive Veranstaltungsreihe „Treffen der Köche“ fortgesetzt. Diesmal gastiert István Pesti, einer der renommiertesten Vertreter der modernen ungarischen Fine-Dining-Szene, in Hévíz und präsentiert seine kreative kulinarische Handschrift bei einem außergewöhnlichen Gourmetabend.
Das Le Primore richtet sich jedoch nicht nur an Paare und Wellbeing-Reisende. Dank seines durchdachten Mehrgenerationen-Konzepts finden auch Familien ihren eigenen Rhythmus. Die großzügige Abenteuerwelt, das Kids Spa und abwechslungsreiche Kinderprogramme sorgen für gemeinsame Urlaubserlebnisse, während die separaten Adults-only-Spa-Bereiche jenen Gästen ungestörte Rückzugsorte bieten, die bewusst Ruhe und Privatsphäre suchen.
Vielleicht macht genau das den besonderen Charakter des Le Primore aus. Ein Ort, an dem unterschiedliche Bedürfnisse harmonisch zusammenfinden. Ein Ort, an dem Raum, Zeit und Aufmerksamkeit wieder den Stellenwert bekommen, den sie im Alltag oft verlieren.
Der Sommer ist die Jahreszeit des Ankommens. Lange Tage, entspannte Abende und mehr gemeinsam verbrachte Zeit erinnern uns daran, wie wertvoll jene Momente sind, in denen wir endlich nicht mehr auf die Uhr schauen müssen.
Mit dem Le Privileged Loyalitätsprogramm profitieren Gäste von exklusiven Vorteilen und attraktiven Vorbucher-Benefits. Sommerliche Aufenthalte unter der Woche sind noch bis 30. Juni mit 20 % Preisvorteil buchbar – gültig von Sonntag bis Donnerstag für Aufenthalte bis 22. Oktober 2026.