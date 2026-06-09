Kroatien neu entdecken – zwischen Küste, Kulinarik und entspannten Tagen

Die wärmere Jahreszeit kommt und ist ideal, um Neues zu entdecken, aktiv zu sein und das in eigenem Rhythmus. In Kroatien bieten die Falkensteiner Hotels & Residences vielseitige Möglichkeiten – von sportlichen Herausforderungen und Familienabenteuern bis hin zu kulinarischem Genuss und exklusiver Entspannung.
Sport & Bewegung: Aktiv in die neue Saison starten
Die längeren Tage und milden Temperaturen machen Kroatien bereits im Frühling zum perfekten Ziel für Outdoor-Aktivitäten. Sportbegeisterte können sich im Falkensteiner Resort Punta Skala auf über 20 Sportarten freuen, von Tennis über Yoga und Pilates bis zu Wassersport – so lässt sich bei einer Kajaktour die Küste aus einer neuen Perspektive erleben.
Mit dem Arsenal Football Camp – das die gesamte Sommersaison buchbar ist – kommt zusätzlich internationales Trainingsniveau ins Resort. Professionell begleitet, abwechslungsreich aufgebaut und ideal für alle, die sich auch im Urlaub weiterentwickeln möchten.
Familienabenteuer: Spielerisch lernen & gemeinsam entdecken
Für Familien bieten die Falkensteiner Hotels in Kroatien abwechslungsreiche Programme, die Spaß und Bildung miteinander verbinden: Im Falkensteiner Family Hotel Diadora stehen die Falkensteiner Akademien im Mittelpunkt: Bei Tennis, Schwimmen oder MasterChef-Klassen dürfen die Kinder neue Erfahrungen sammeln, ihre Kreativität ausleben und schließen neue Freundschaften. Das Falky Land ergänzt das Angebot: Ein 1.250 m² großer Indoor-Spielbereich mit Playmobil-Ecke, Science Lab, Kino und Kreativräumen, in denen kleine Entdecker und Entdeckerinnen ihren Interessen nachgehen können.
Im Falkensteiner Club Funimation Borik sorgt das All-Inclusive-Konzept für entspannte Tage. Große Poollandschaften, eine weitläufige Badebucht und Programme wie die FUNtastic Weekends bieten viel Abwechslung.
Kulinarik & Genuss: Regionale Vielfalt erleben
Genuss spielt in Kroatien eine zentrale Rolle. Das Iadera Dining Collection-Konzept im gleichnamigen Falkensteiner Hotel & SPA Iadera bringt die Vielfalt der mediterranen Küche auf den Tisch: von frischen Meeresfrüchten im Seafood Restaurant Bracera über erstklassige Steaks im Steakhouse Planika bis hin zu raffinierten asiatischen Spezialitäten im Spice Restaurant. Kulinarische Themenabende, Weinverkostungen und Feinschmecker-Ausflüge – darunter Trüffelsuche, Olivenölverkostungen und Salzernte – ermöglichen es, die kroatische Gastronomie hautnah zu erleben.
Wellness & Entspannung: Abschalten und neue Energie tanken
Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SEA & SPA-Konzept im Hotel & Spa Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit intensiver Deep Relaxation. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden.
Innerhalb des Resorts laden eigene Villen dazu ein, den Urlaub ganz für sich zu genießen – mit privatem Pool und Garten. Und gleichzeitig stehen alle Annehmlichkeiten eines Hotels bereit, wann immer man sie nutzen möchte.
Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt ein weiterer Ort der Entspannung: das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer. Ein wunderschöner Garten sowie eine zum Meer ausgerichtete Terrasse laden dazu ein, den Moment ganz bewusst zu genießen – sei es bei einem ruhigen Morgen oder einem entspannten Ausklang des Tages.
Events & Unterhaltung: Sommer mit Leichtigkeit
Neben Sport, Kulinarik und Entspannung bietet das Falkensteiner Summer Festival im Resort Punta Skala ein abwechslungsreiches Programm mit Themenpartys, Live-Musik, Open-Air-Kino und kulinarischen Events. Gäste können den Tag entspannt in der Lounge-Zone ausklingen lassen oder bei einer der legendären Beach-Partys den Sommer einläuten.
Jetzt den Sommer in Kroatien planen
Ob aktiv unterwegs, als Familie oder mit Fokus auf Ruhe und Genuss – die Falkensteiner Hotels & Residences in Kroatien bieten viele Möglichkeiten den Sommer so zu gestalten, wie er sich richtig anfühlt.
Easy Travel
Gönnen Sie sich das gewisse Extra: Bei einem Aufenthalt ab fünf Nächten profitieren Sie je nach Reisezeitraum von einem Mobilitäts-Bonus in Höhe von 150 € oder 250 €. Ein Teil Ihrer Reisekosten wird übernommen, damit Sie vor Ort noch mehr Freiheit genießen können. Das Beste daran? Der Betrag wird direkt bei Ihrer Buchung verrechnet und ist im angezeigten Preis bereits enthalten. Entspannt ankommen, mehr erleben!
*Limitiertes Angebot für ausgewählte Reisezeiträume, nach Verfügbarkeit.