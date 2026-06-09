Kroatien neu entdecken – zwischen Küste, Kulinarik und entspannten Tagen

Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SEA & SPA-Konzept im Hotel & Spa Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit intensiver Deep Relaxation. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden.

Innerhalb des Resorts laden eigene Villen dazu ein, den Urlaub ganz für sich zu genießen – mit privatem Pool und Garten. Und gleichzeitig stehen alle Annehmlichkeiten eines Hotels bereit, wann immer man sie nutzen möchte.

Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt ein weiterer Ort der Entspannung: das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer. Ein wunderschöner Garten sowie eine zum Meer ausgerichtete Terrasse laden dazu ein, den Moment ganz bewusst zu genießen – sei es bei einem ruhigen Morgen oder einem entspannten Ausklang des Tages.