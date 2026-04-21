Sophie Passmann: „Zufriedene Menschen schreiben keine Hasskommentare“

Poste ich mehr Selfies, seit ich schlanker bin? Bin ich das Problem? Wäre ich ohne das Internet dünner? Oder dicker? Wäre ich überhaupt jemand?“ Sophie Passmann hat viele Fragen. Darauf deutet bereits der Titel ihres kürzlich erschienenen Buchs „Wie kann sie nur?“ hin. Die 32-jährige Moderatorin und Podcasterin bezieht sich damit auf die ständige Bewertung ihrer Person und von Frauen im Internet allgemein. Auf 240 Seiten widmet sich Passmann, der allein auf Instagram über 400.000 Menschen folgen, diversen Onlinetrends der vergangenen Jahre und zeigt auf, wie diese täglich unsere Realität formen. Im WOMAN-Gespräch argumentiert die Autorin, inwiefern User:innen dafür auch selbst verantwortlich sind, und erklärt, warum es die Body-Positivity-Bewegung ihrer Meinung nach eigentlich gar nie wirklich gegeben hat.