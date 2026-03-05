Eine Stimme für Freiheit: Die iranische Sängerin Vazista

„Damit geht für mich ein großer Traum in Erfüllung“, gesteht die 26-Jährige, die ihre Vorfreude kaum verbergen kann. Bereits als Kind habe sie allen Repressionen zum Trotz davon geträumt, eine Opernsängerin zu werden. „Meine Mutter lehrte mich Geduld, mein Vater war mein größter Supporter“, sagt sie lachend. „Er hat mir unterschiedliche Musikrichtungen und Künstler:innen gezeigt und immer an mich geglaubt. Er wollte nicht, dass ich aufhöre zu singen.“ Ihre Performance widmet die iranische Künstlerin, die auf Instagram über eine Million Follower:innen hat, allen Frauen weltweit – und natürlich den mutigen Menschen, die in ihrem Heimatland täglich für ein besseres Leben kämpfen: „Einer meiner Songs ist eine persische Version von ‚Bella Ciao‘“, verrät die Künstlerin. Das italienische Partisanenlied wurde während der iranischen Proteste 2022 zu einer Hymne des Widerstands. Auch Vazista ging damals auf die Straße, um nach dem gewaltsamen Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini gegen das autoritäre Regime und dessen Sittenpolizei zu demonstrieren. „Ich bin oft vor ihnen davongelaufen“, berichtet die Sängerin, die in Wien derzeit einen Deutschkurs belegt, mit ernster Miene. „Sie beschimpfen dich, ziehen dich an den Haaren, selbst wenn an deinem Arm auch nur ein kleines Stück Haut zu sehen ist.“