Wer sagt uns, was schön ist?

Why, Serena, why?“ titelte die India Times einen Artikel Ende August. Die Frage richtete sich an Tennis-Ikone Serena Williams. Die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin gab öffentlich bekannt, durch eine Abnehmspritze, die wie Ozempic wirke, in nur acht Monaten über 14 Kilogramm abgenommen zu haben. In sozialen Medien tritt sie zugleich als Testimonial für das Medikament auf, das ursprünglich für Diabetiker:innen entwickelt wurde.

„Ich fühle mich mental leichter, ich fühle mich sexier, ich fühle mich selbstbewusster“, argumentiert Williams im Interview mit der Vogue. Seit der Geburt ihrer ersten Tochter Alexis Olympia 2017 habe die zweifache Mutter trotz strikten Trainingsplans mit ihrem Gewicht gekämpft. Dennoch: Viele Nutzer:innen zeigen sich enttäuscht von der ehemaligen Spitzensportlerin. „Was Serena damit in Wirklichkeit sagt: Es ist egal, wie erfolgreich oder stark du bist – wenn du nicht dünn bist, zählt das alles nicht. Das ist so traurig“, kritisiert etwa eine Instagram-Followerin. Hinzu kommt: Abnehmspritzen geraten immer mehr in Verruf. Denn kurzzeitig führen sie zwar zur Gewichtsreduktion, doch die Langzeitfolgen sind noch völlig unerforscht. Aufgrund schwerer Nebenwirkungen haben bereits jetzt mehr als 1.800 Ozempic-Anwender:innen den Hersteller geklagt. Ihr Vorwurf: Sie wurden nie davor gewarnt, dass die Einnahme Magenlähmungen oder visuelle Schäden hervorrufen kann.

Serena Williams frönt indes ihrem neuen Leben und spricht im Werbespot davon, „informierte Entscheidungen zu treffen“. Auf aktuellen Fotos ist die Athletin kaum wiederzuerkennen: blonde Extensions, dünne Oberarme, schmale Taille, Sixpack. Damit wirft Williams Fragen auf. Wie weit sind wir bereit, zu gehen, um als schön zu gelten? Wie selbstbestimmt können solche Entscheidungen sein, wenn sich offenbar selbst eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten von westlichen Schönheitsidealen massiv unter Druck gesetzt fühlt?

„Schönheitsnormen an sich sind nie selbstbestimmt“, ist Psychotherapeutin Barbara Schrammel überzeugt. „Würde Mehrgewicht in unserer Gesellschaft als schön gelten, dann würde ja niemand Diäten machen oder überhaupt auf die Idee kommen, eine Abnehmspritze zu verwenden. Aber in unserer Kultur gilt es als erstrebenswert, schlank zu sein und möglichst jung und fit auszusehen.“ Schrammel gibt zu bedenken: „Dabei sind diese Normen von der Gesellschaft gemacht – unter anderem von Menschen, die Geld damit verdienen.“ Prominente Beispiele wirken zusätzlich verkaufsfördernd. Attraktiv zu sein, ist damit auch eine Klassenfrage: „Wer hat denn die Zeit und die Ressourcen dazu?“