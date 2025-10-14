Mikrofeminismus: Kleine Gesten, große Wirkung

Der Onkel macht bei der 90er-Feier einen Witz auf Kosten seiner Frau, die beste Freundin erzählt vom Meeting, in dem der Arbeitskollege ihre Ideen als seine eigenen verkauft hat. Und beim letzten Mailverlauf wurde die Assistentin des Chefs gleich ganz vergessen. Ups! Kann ja mal passieren. Oder auch einfach nicht. Denn kleine Ungerechtigkeiten sorgen dafür, dass sich auch im Großen nichts ändert. Sprich: Gleichberechtigung in weiter Ferne bleibt. Was dagegen hilft? Mikrofeminismus, ist die österreichische Journalistin und Autorin Evelyn Höllrigl Tschaikner überzeugt. Sie springt damit auf einen Trend auf, den die amerikanische Produzentin Ashley Chaney 2024 in einem TikTok-Video losgetreten hat.

„Denn so sehr wir über Fortschritte sprechen“, gibt Höllrigl Tschaikner zu bedenken, „so hartnäckig klammert sich die Realität an alten Mustern fest.“ In ihrem Buch „The Daily Feminist“ (Kösel Verlag, € 20,60) zeigt die Wahlwienerin auf, welche Wirkmacht kleine, entschlossene Gesten im Alltag haben können, und verspricht 199 konkrete Handlungstipps. In welchen Bereichen wir dagegenhalten können, anstatt weitere 200 Jahre auf echte Gleichberechtigung zu warten, und warum das so wichtig ist: