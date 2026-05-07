Worauf wir bei Intimpflege achten sollten

Es ist ein Thema, das polarisiert. Immer mehr Brands lancieren spezielle Intimpflege für Frauen, gleichzeitig stehen manche der Produkte stark in der Kritik, auch von Expert:innen. In der Vergangenheit waren diese nämlich oft so formuliert, dass sie den Intimbereich mehr reizen als pflegen. Besonders chemische Duftstoffe, aggressive Seifen oder Tenside und eine übertriebene oder falsche Anwendung (etwa innerhalb der Vagina) können das natürliche Gleichgewicht stören und das Risiko für Infektionen erhöhen. Viele Dermatolog:innen sind sich einig: Reinigung mit lauwarmem Wasser reicht aus. Aber wie steht’s dann nun um all die Neulancierungen?