Das können die Powerwirkstoffe Peptide

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Close-up von Serum-Pipette auf braunem Hintergrund

©Getty Images
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Im Bereich Anti-Aging sind Peptide gerade der meistdiskutierte Wirkstoff. Doch was macht sie so besonders?

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Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Einfach erklärt sind Peptide verkettete Aminosäuren, die in unserem Körper als Bausteine von Proteinen wie Kollagen, Elastin und Keratin dienen. Das bedeutet, dass sie maßgeblich für Textur, Festigkeit und Spannkraft unserer Haut verantwortlich sind. Tragen wir Peptide in Form von Pflegeprodukten auf unsere Haut auf, können sie wie Kommunikatoren wirken, die unseren Zellen signalisieren, dass sie bestimmte Funktionen ausführen sollen – zum Beispiel die Kollagen- und Elastinproduktion anzukurbeln. Dadurch können sie die Hautbarriere stärken, feine Linien und Falten reduzieren, die Spannkraft der Haut verbessern oder Rötungen und Irritationen minimieren. Außerdem haben sie die Eigenschaft, Wasser zu binden, und sind allgemein sehr gut verträglich. Wichtig ist es jedoch, zu wissen, dass es unterschiedliche Peptide mit verschiedenen Wirkungen gibt.

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