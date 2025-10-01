So geht Treatment-Tourismus

Rituals Mind Oasis, Niederlande:

Mit Fokus auf mentaler Entspannung kann man hier diverse Treatments genießen, die Atemübungen, Meditation und Tiefenentspannung miteinander kombinieren. Etwa eine „Brain Massage“ mit Lichttherapie und Gehirnwellen-Synchronisation ab € 29,50. House of Rituals, Spui 10, 1012 PR Amsterdam, Niederlande. rituals.com/mind-oasis

Digital Damage Facial, England:

Um den Auswirkungen unserer täglichen Smartphone-Nutzung auf unsere Haut und Mimik entgegenzuwirken, entwickelte Kosmetikerin Su-Man eine spezielle Behandlung aus Massagetechniken und elektrischer Muskelstimulation. 70 Minuten um ca. € 400,–. SO Spa Sofitel London St James, 6 Waterloo Place, London, SW1Y 4AN. su-man.com

Stem Cell Treatment, Schweiz:

Im einzigartigen Ambiente am Genfersee bietet die Clinique La Prairie verschiedene mehrtägige Longevity-Programme. Absolutes Highlight: „Beauty Stem Cells“ (ab ca. € 52.000,–), bei dem die eigenen Stammzellen bis zu 30 Jahre eingelagert werden können. Clinique La Prairie, Rue du Lac 142, 1815 Clarens, Schweiz. cliniquelaprairie.com