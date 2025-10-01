So geht Treatment-Tourismus

Eiffelturm, Kolosseum oder Big Ben? Weder noch! Denn den Urlaub wählen wir heuer nicht nach Sehenswürdigkeiten aus, sondern nach gehypten Beautybehandlungen. Unsere Favoriten rund um den Globus.
Heubaden in Südtirol
Die italienische Provinz punktet nicht nur mit mächtigen Naturlandschaften und charmanten Städten, sondern auch mit dieser jahrhundertealten Traditionsbehandlung. Dabei wird der Körper in warmes, nasses Gras gehüllt, welches in den umliegenden Dolomiten gemäht und anschließend mit diversen Kräutern wie Frauenmantel, Arnika oder Thymian gemischt und getrocknet wird. Das Schwitzen im Bergheu (50 Minuten um € 45,–) soll das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel anregen, Gelenk- und Muskelschmerzen reduzieren und den Körper wunderbar entschlacken. Ebenfalls zu genießen sind individuelle Heumassagen, -peelings oder -packungen.
Hotel Heubad, Schlernstraße 13, 39050 Völs am Schlern, Italien. hotelheubad.com
Hot Sand Onsen in Japan
Unser Destinations-Tipp für alle, die dem Trubel der japanischen Millionenstädte entgehen wollen: Ibusuki. Neben klassisch traditionellen Thermalbädern (auch Onsen genannt) gibt es hier auch ausgefallene Sandbäder. Hierfür legt man sich in eine Grube und wird bis zum Hals mit Sand bedeckt, welcher auf natürliche Weise durch unterirdische Quellen auf bis zu ca. 50 °C erhitzt wird. 15 Minuten sind für die volle Wirkung ausreichend – die Bäder entgiften, öffnen die Poren, regen den Kreislauf an und erhöhen den Blutsauerstoffwert. Kostenpunkt: ca. € 10,–.
Saraku Sand Bath Hall, 5 Chome-25-18 Yunohama, Ibusuki, Kagoshima 891-0406, Japan. kagoshima-kankou.com
Make-up Masterclass in Los Angeles
Die eindrucksvollen Make-up-Looks von Beauty-Ikone Rihanna selbst schminken? Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen kann! Priscilla Ono, Make-up-Artist der US-Sängerin, gibt nämlich jedes Jahr exklusive Masterclasses – sowohl für faszinierte Anfänger:innen als auch für praktizierende Artists. In dem dreitägigen Kurs, der heuer vom 12. bis 14. September stattfindet und knapp € 1.700,– kostet, lernt man, wie man das ideale Make-up-Kit zusammenstellt und dieses benutzt, was es etwa bei verschiedenen Hauttypen zu beachten gibt und wie Make-up für Editorial- und Fotoshootings gelingt. Zusätzlich dazu bekommt man eine Einführung in die Business-Grundlagen als (selbstständige) Visagist:in.
Apex Photo Studios, Santee Street, Los Angeles, CA, USA. priscillaonomasterclass.com
Kaktus-Massage in Vietnam
Die Vorstellung dieser stacheligen Körperbehandlung ist nicht unbedingt entspannend! Aber keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Bei der asiatischen Praktik werden die Nadeln der Pflanze nämlich zuerst entfernt, bevor der Kaktus in zwei (klebrige) Hälften geteilt und dann damit die Haut massiert wird. Die Benefits: In Kombination mit ätherischen Ölen und sanften Klängen reduziert die Behandlung Verspannungen, stimuliert die Blutzirkulation, hilft bei der Entgiftung des Körpers und sorgt für ein ultraweiches Hautgefühl. Ab ca. € 25,–.
Clover Spa, 266 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam. cloverspa.vn/en
Scalp Treatment in Südkorea
Auf der Suche nach vollkommener Entspannung verschlägt es viele Reisende nach Asien. Der Kontinent ist ein Hotspot für ausgefallene Massagen, futuristische Facials sowie wohltuende Körperbehandlungen – und auch der Geburtsort der viralen Scalp Treatments, also einer Tiefenpflege für die Kopfhaut. Besonders gefragt: die beachtliche 15-Step-Routine aus Südkorea, bei der die Kopfhaut zu Beginn mit einer Kamera analysiert wird. Anschließend wird diese basierend auf den Ergebnissen gereinigt, gepflegt (unter anderem mit Lichttherapie) und massiert. Gut zu wissen: Die Behandlung dauert etwa 2 1/2 Stunden und kostet knapp € 550,–. Tipp: Wem der zehnstündige Flug zu weit ist, der kann auch hierzulande ein solches Treatment genießen. In Wien gibt‘s dieses etwa beim Japanese Head Spa im 1. Bezirk.
Park Jun Beauty Lab Cheongdam, 651 Samseong-ro, Gangnam District, Seoul - 3rd Floor. seoulbeautyglobal.com
Und noch mehr Destinationen
Rituals Mind Oasis, Niederlande:
Mit Fokus auf mentaler Entspannung kann man hier diverse Treatments genießen, die Atemübungen, Meditation und Tiefenentspannung miteinander kombinieren. Etwa eine „Brain Massage“ mit Lichttherapie und Gehirnwellen-Synchronisation ab € 29,50. House of Rituals, Spui 10, 1012 PR Amsterdam, Niederlande. rituals.com/mind-oasis
Digital Damage Facial, England:
Um den Auswirkungen unserer täglichen Smartphone-Nutzung auf unsere Haut und Mimik entgegenzuwirken, entwickelte Kosmetikerin Su-Man eine spezielle Behandlung aus Massagetechniken und elektrischer Muskelstimulation. 70 Minuten um ca. € 400,–. SO Spa Sofitel London St James, 6 Waterloo Place, London, SW1Y 4AN. su-man.com
Stem Cell Treatment, Schweiz:
Im einzigartigen Ambiente am Genfersee bietet die Clinique La Prairie verschiedene mehrtägige Longevity-Programme. Absolutes Highlight: „Beauty Stem Cells“ (ab ca. € 52.000,–), bei dem die eigenen Stammzellen bis zu 30 Jahre eingelagert werden können. Clinique La Prairie, Rue du Lac 142, 1815 Clarens, Schweiz. cliniquelaprairie.com