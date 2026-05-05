Am 12. Juni 2026 findet die exklusive ARMANI Beauty-Masterclass im Motto am Fluss in Wien statt. Unter der Anleitung von Gökhan Hamamcioglu, internationaler ARMANI Beauty Make-up Artist, lernen die Teilnehmer:innen im Rahmen der Masterclass, wie sich in nur wenigen Schritten der unverwechselbare und legendäre „Armani Glow“ kreieren lässt.
Die Luminous Silk Foundation steht im Mittelpunkt der Masterclass und verkörpert perfekt Giorgio Armanis Philosophie, das natürliche „innere Leuchten“ der Haut hervorzuheben und optimal zur Geltung zu bringen. Seit über zwei Jahrzehnten gilt sie als eines der bestgehüteten Geheimnisse internationaler Make-up Artists. Sie legt sich schwerelos wie Seide auf die Haut, perfektioniert den Teint und verleiht ein natürlich strahlendes Finish – ganz ohne Masken-effekt. Die Deckkraft ist individuell von leicht bis mittel aufbaubar. In der Masterclass wird Schritt für Schritt gezeigt, wie der legendäre Armani Summer Glow entsteht.
Erhältlich in bis zu 40 Farbnuancen, eignet sich die Luminous Silk Foundation für alle Hauttypen und Hauttöne und wird in der Masterclass gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen abgestimmt. Abgerundet wird die Masterclass mit dem neuen Armani-Duft „POWER OF YOU EdP“.
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Gönnen Sie sich einen besonderen Beauty-Nachmittag bei der exklusiven ARMANI Beauty-Masterclass am 12. Juni im Motto am Fluss in Wien, und lernen Sie Schritt für Schritt, wie der ikonische ARMANI SUMMER GLOW LOOK entsteht. Exklusiv für WOMAN- Abonnentinnen.