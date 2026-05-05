Die Luminous Silk Foundation steht im Mittelpunkt der Masterclass und verkörpert perfekt Giorgio Armanis Philosophie, das natürliche „innere Leuchten“ der Haut hervorzuheben und optimal zur Geltung zu bringen. Seit über zwei Jahrzehnten gilt sie als eines der bestgehüteten Geheimnisse internationaler Make-up Artists. Sie legt sich schwerelos wie Seide auf die Haut, perfektioniert den Teint und verleiht ein natürlich strahlendes Finish – ganz ohne Masken-effekt. Die Deckkraft ist individuell von leicht bis mittel aufbaubar. In der Masterclass wird Schritt für Schritt gezeigt, wie der legendäre Armani Summer Glow entsteht.