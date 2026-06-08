Sommergefühle in Malibu: Calzedonias Beachwear-Revolution mit Heidi Klum

Vor einer Natur-Kulisse aus goldenem Sand, Meeresrauschen und endlosem Horizont entstehen neue Bildwelten, die die sommerliche Leichtigkeit Kaliforniens noch intensiver einfangen. Heidi Klum zeigt sich dabei einmal mehr selbstbewusst, sinnlich und natürlich. Sie präsentiert eine neue Auswahl an Calzedonia Key-Pieces, die zu den absoluten Must-Haves der Sommer Saison 2026 gehören.