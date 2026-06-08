Sommergefühle in Malibu: Calzedonias Beachwear-Revolution mit Heidi Klum

Calzedonia kündigt das zweite Kapitel seiner diesjährigen Beachwear-Kampagne mit Heidi Klum an. Erneut inszeniert unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo und fotografiert von den Morelli Brothers, verlagert sich die Szenerie diesmal vom Pool direkt an den ikonischen Strand von Malibu.
Vor einer Natur-Kulisse aus goldenem Sand, Meeresrauschen und endlosem Horizont entstehen neue Bildwelten, die die sommerliche Leichtigkeit Kaliforniens noch intensiver einfangen. Heidi Klum zeigt sich dabei einmal mehr selbstbewusst, sinnlich und natürlich. Sie präsentiert eine neue Auswahl an Calzedonia Key-Pieces, die zu den absoluten Must-Haves der Sommer Saison 2026 gehören.
Ausdrucksstarke Designs
Im Fokus der Kampagne stehen ausdrucksstarke Designs: Der „Savannah Zebra“ Triangel-Bikini setzt mit seinem markanten Animal-Print ein selbstbewusstes Fashion-Statement. Die Linie „Shiny Satin“ zeigt sich gleich in zwei Varianten: Ein elegantes Bustier-Top in schimmerndem Grün mit goldenem Schmuckdetail an der Vorderseite wirkt unglaublich elegant, während die karamellbraune Triangel-Version mit herausnehmbaren Polstern sommerliche Raffinesse verkörpert.
Glamouröse Akzente
Für glamouröse Akzente sorgt der „Brown Glitter“ Bikini, dessen feiner Glanz im Sonnenlicht reflektiert und dem Look eine subtile, luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Das zweite Kapitel der Kampagne erweitert damit die visuelle Erzählung und zeigt neue Facetten der Calzedonia Beachwear – zwischen natürlicher Eleganz, trendbewusster Attitüde und einem Hauch von Hollywood-Glamour.