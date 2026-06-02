Mehr als nur Kleidung: Warum der stationäre Handel zum Erlebnis wird

INSIDER-Kunden des renommierten Modehauses Peek & Cloppenburg können ganz einfach online und vollkommen kostenlos einen Termin für ihr Offline-Erlebnis in einer Filiale buchen.

Zur Begrüßung gibt’s einen Welcome-Drink, dann widmet sich eine Modeexpertin eine ganze Stunde lang mit ungeteilter Aufmerksamkeit der Beratung. Ohne Stress, ohne Hektik und ohne Verpflichtung, etwas zu kaufen, stehen die Wünsche der Kundin im Mittelpunkt. Damit das neue Lieblingsstück wie angegossen sitzt, können Änderungen durch die hauseigene Schneiderei vorgenommen werden.