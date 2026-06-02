Mehr als nur Kleidung: Warum der stationäre Handel zum Erlebnis wird

ENTSPANNTER MODE-MOMENT.
Mode kann so viel mehr sein als Kleidung – zum Beispiel Ausdruck einer Lebenseinstellung oder des Charakters. Sie kann die Stimmung beeinflussen und die eigenen Vorzüge unterstreichen. Vorausgesetzt, man weiß, was einem steht. In diesem Punkt kommt professionelle Stilberatung ins Spiel.
INSIDER-Kunden des renommierten Modehauses Peek & Cloppenburg können ganz einfach online und vollkommen kostenlos einen Termin für ihr Offline-Erlebnis in einer Filiale buchen.
Zur Begrüßung gibt’s einen Welcome-Drink, dann widmet sich eine Modeexpertin eine ganze Stunde lang mit ungeteilter Aufmerksamkeit der Beratung. Ohne Stress, ohne Hektik und ohne Verpflichtung, etwas zu kaufen, stehen die Wünsche der Kundin im Mittelpunkt. Damit das neue Lieblingsstück wie angegossen sitzt, können Änderungen durch die hauseigene Schneiderei vorgenommen werden.
In einer Zeit, in der sich vieles nicht mehr authentisch anfühlt, setzt Peek & Cloppenburg damit ein bewusstes Zeichen. Das Modehaus macht Einkaufen wieder zu einem echten Erlebnis für alle Sinne.
Alle Modefans aufgepasst! Aktuell wartet in den Peek & Cloppenburg Stores ein ganz besonderes Summer Special. Modefans sichern sich jetzt 20% Rabatt ab einem Einkaufswert von 99 €* und erneuern ihre Garderobe für den Sommer. Die Aktion läuft nur bis zum 10.06.2026 – einfach in den Store vorbeikommen, den QR-Code von unten an der Kasse vorzeigen und die neuen Lieblings-Styles zum Vorteilspreis schnappen.
*Der Rabatt wird ausschließlich auf die Kollektion FRÜHJAHR/SOMMER bis zum 10.06.2026 und ab einem Einkaufswert von 99€ nur nach Vorlage des oben angeführten QR-Codes gewährt. Einlösbar exklusiv in unseren Stores vor Ort. Ausgenommen sind offizielle Lizenzartikel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (z. B. Trikots und Fan-Kollektionen). Mehrere Aktionen können innerhalb einer Transaktion nicht miteinander kombiniert werden.