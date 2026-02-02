Urlaubsperle Ritten in Südtirol: Winterzauber und Frühlingslust

Wenn sich die Abenddämmerung über die Lodge am Waldrand legt, ist es in den naturnahen Suiten und privaten Chalets besonders behaglich. Auch die Saunen, versteckt unter den Baumkronen und meilenweit weg vom Alltag, versprühen ihren einzigartigen Zauber. Dann heißt es Abschalten und Auftanken mit dem Rieseln der Flocken im Ohr und der Ruhe des Waldes vor Augen – duftende Aufgüsse inklusive! Nachgeruht wird in den Relaxräumen mit Weitblick. Selbstverständlich können Gäste auch aus einem ganzen Spa-Menü voller hochwertiger Treatments mit der ADLER Naturkosmetik wählen.