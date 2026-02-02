Urlaubsperle Ritten in Südtirol: Winterzauber und Frühlingslust

Als Sommerfrische-Paradies ist der Ritten in Südtirol seit jeher bekannt – doch für den Winter ist und bleibt das Sonnenplateau hoch über Bozen ein Geheimtipp. Ganz besonders, wenn am 01.02.2026 die ADLER Lodge RITTEN aus ihrer Pause zurückkehrt. Dann empfängt sie zwischen glitzernd verschneiten Wäldern und den Dolomitengipfeln am Horizont neue und bekannte Gesichter.
Natur und Bewegung gehen auf dem Ritten zu jeder Jahreszeit Hand in Hand. Im Winter unter schneebehangenen Tannenzweigen hindurch zu stapfen ist nicht nur magisch, sondern auch Balsam für Körper und Seele. Der Infinity-Pool an der frischen Luft lädt ein, den Dolomiten im Abendrot entlang zu schwimmen, während auf dem täglichen ADLER Aktivprogramm Yoga- und Fitness-Einheiten, gemeinsame Ausflüge in die stille Natur oder Eisstockschießen stehen.
Wenn sich die Abenddämmerung über die Lodge am Waldrand legt, ist es in den naturnahen Suiten und privaten Chalets besonders behaglich. Auch die Saunen, versteckt unter den Baumkronen und meilenweit weg vom Alltag, versprühen ihren einzigartigen Zauber. Dann heißt es Abschalten und Auftanken mit dem Rieseln der Flocken im Ohr und der Ruhe des Waldes vor Augen – duftende Aufgüsse inklusive! Nachgeruht wird in den Relaxräumen mit Weitblick. Selbstverständlich können Gäste auch aus einem ganzen Spa-Menü voller hochwertiger Treatments mit der ADLER Naturkosmetik wählen.
Nicht fehlen darf zum Tagesausklang ein herzhaftes Südtiroler Gourmetmenü mit Gerichten, die die Tradition des Landes ebenso ehren wie sie frischen Wind in die alpenländische Küche bringen. Das Abendmenü ist im Lodge all-inclusive-Arrangement inkludiert, genau wie das großzügige Frühstücksbuffet mit vielen regionalen Köstlichkeiten und das leichte Lunch mit Salzigem und Süßem sowie sämtliche nichtalkoholische und ausgewählte alkoholische Getränke. Noch ein Cocktail nach Wunsch am knisternden Kaminfeuer der Main Lounge und das Urlaubsglück an diesem außergewöhnlichen Kraftplatz ist perfekt.
Nicht mehr lange, dann hält eine weitere Jahreszeit mit eigenen Vorzügen Einzug: Der Frühling bringt auf dem Ritten die Wiesen zum Blühen und die Wälder zum Grünen, lässt die letzten Schneefelder schmelzen und weckt die Lust auf ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren im Sonnenschein, regenerierende Saunagänge und frische Frühlingsgerichte. Egal, in welchem Monat Gäste die ADLER Lodge RITTEN besuchen: Sie kommen mit freudiger Erwartung und gehen mit erholtem Lächeln. Let your soul fly!