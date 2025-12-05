Logo

WOMAN Adventkalender Tag 11: Festliche Weinmomente aus Wien

Subressort
Adventkalender
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©Österreich Wein Marketing
  1. home
  2. Aktionen
  3. Adventkalender

Wiener Weiß-, Rot- und Schaumweine machen jedes Fest zum Genuss – ob zu Fisch, Braten, Gans oder süßen Weihnachtsklassikern.

Jetzt mitmachen und ein exklusives Winterpaket gewinnen: edle Weine, prickelnder Sekt Austria, elegante Gläser & Weinkühler für festliche Genussmomente!

Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.

Einsendeschluss: 11.12.2025, 23:59

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen