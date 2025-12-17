Logo

WOMAN Adventkalender Tag 18: Die Oral-B iO10 Gold definiert Zahnpflege neu

Adventkalender
©Procter & Gamble Austria
Die Oral-B iO10 Gold Special Edition vereint edles Design mit modernster Technologie und macht Zahnpflege zum echten Wohlfühlerlebnis.

Die neue Smart Adapt Technologie passt die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil an und sorgt so für eine effizientere, komfortablere Reinigung.

Jetzt mitmachen und Zahnpflegepaket gewinnen: 1x Oral-B iO10 Gold & iO Ersatzbürstenköpfe

Einsendeschluss: 18.12.2025; 23:59 Uhr

