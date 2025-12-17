WOMAN Adventkalender Tag 18: Die Oral-B iO10 Gold definiert Zahnpflege neu

©Procter & Gamble Austria
Die Oral-B iO10 Gold Special Edition vereint edles Design mit modernster Technologie und macht Zahnpflege zum echten Wohlfühlerlebnis.
Die neue Smart Adapt Technologie passt die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil an und sorgt so für eine effizientere, komfortablere Reinigung.
Jetzt mitmachen und Zahnpflegepaket gewinnen: 1x Oral-B iO10 Gold & iO Ersatzbürstenköpfe
Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.
Einsendeschluss: 18.12.2025; 23:59 Uhr