WOMAN Adventkalender Tag 13: Sichern Sie sich ein Herrera Beauty Lip Kit!

Unwiderstehlich, verlockend und perfekt individualisierbar: So präsentiert Carolina Herrera ihre Make-up-Kollektion. Herrera Beauty lässt die Grenzen zwischen Kosmetik und Schmuck verschwimmen und bringt genau dieses Lebensgefühl zum Ausdruck, das Carolina Herrera so besonders macht: die pure Alegría de vivir.