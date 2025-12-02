Logo

WOMAN Adventkalender Tag 13: Sichern Sie sich ein Herrera Beauty Lip Kit!

©PUIG
Beauty trifft Alegría de vivir!

Unwiderstehlich, verlockend und perfekt individualisierbar: So präsentiert Carolina Herrera ihre Make-up-Kollektion. Herrera Beauty lässt die Grenzen zwischen Kosmetik und Schmuck verschwimmen und bringt genau dieses Lebensgefühl zum Ausdruck, das Carolina Herrera so besonders macht: die pure Alegría de vivir.

Einsendeschluss: 13.12.2025, 23:59 Uhr

