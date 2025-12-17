Logo

WOMAN Adventkalender Tag 19: Gewinnen Sie ein Duftkerzen-Set von AVA & MAY

©AVA & MAY GmbH
Es duftet nach Weihnachten: die Duftkerzen von AVA & MAY bringen weihnachtliche Stimmung und eine gemütliche Atmosphäre in die eigenen vier Wände.

Wir verlosen 5x das Weihnachtskerzen-Set von AVA & MAY, bestehend aus den 180g Duftkerzen Nürnberg und Dresden, sowie Santa’s Workshop & Santa’s Sleigh Ride, inspiriert von Düften, Gewürzen und Aromen aus der schönsten Zeit des Jahres.

Einsendeschluss: 19.12.2025

