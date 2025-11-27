Logo

WOMAN Adventkalender Tür 6: Gewinnen Sie WOW-Momente für Ihr Kind

Subressort
Adventkalender
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©woom GmbH
  1. home
  2. Aktionen
  3. Adventkalender

Ho, ho, WOW! Hinter diesem Türchen wartet das einzige selbst-balancierende Laufrad von woom, mit dem schon die Kleinsten ab 9 Monaten mutig die Welt entdecken.

Das woom WOW wird inklusive hilfreichem Zubehör geliefert, darunter das kuschelige Plüschmaskottchen Buddy und das Kleine-Abenteuer-Büchlein mit tollen Spielideen.

Jetzt mitmachen und ein woom WOW gewinnen!

Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.

Einsendeschluss: 06.12.2025; 23:59 Uhr

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen