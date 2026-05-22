For ALL™ Stars Night 2026: Die Top 50 Best Workplaces™ Austria

Zu den ausgezeichneten Unternehmen der Kategorie L zählen willhaben internet service GmbH & Co KG, BIOGENA GROUP, wedify GmbH, Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. und Canon Austria GmbH. Insgesamt wurden die besten Arbeitgeber Österreichs in fünf Unternehmensgrößen geehrt – basierend auf anonymen Mitarbeiter:innenbefragungen und einer gelebten Vertrauenskultur innerhalb der Unternehmen.

WOMAN steht für Frauen, die vorangehen – und für Unternehmen, die ein Umfeld schaffen, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten können. Great Place To Work® macht sichtbar, dass Unternehmenskultur echter Wettbewerbsfaktor ist. Denn moderne Arbeitswelten brauchen mehr als reine Leistungsorientierung: Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich heute ebenso durch Balance, Diversität, Zusammenarbeit und Empathie aus. Genau deshalb unterstützt WOMAN diese Auszeichnung mit voller Überzeugung – weil die prämierten Unternehmen zeigen, wie moderne, menschliche und zukunftsfähige Führung heute aussehen kann.