For ALL™ Stars Night 2026: Die Top 50 Best Workplaces™ Austria

Vertrauen, Wertschätzung und moderne Unternehmenskultur standen gestern Abend bei der Great Place To Work® For ALL™ Stars Night 2026 in Wien im Mittelpunkt. Bereits zum 24. Mal wurden Österreichs beste Arbeitgeber ausgezeichnet – gefeiert wurde in der Eventlocation Ariana gemeinsam mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Medien und HR.
Als offizieller Partner präsentierte WOMAN die Kategorie L (250–499 Mitarbeitende). Die Gewinner:innen durften sich dabei nicht nur über ihre Auszeichnung freuen, sondern erhielten von WOMAN zusätzlich ein ganz besonderes Highlight: ein personalisiertes WOMAN-Cover als Erinnerung an den Abend.
Zu den ausgezeichneten Unternehmen der Kategorie L zählen willhaben internet service GmbH & Co KG, BIOGENA GROUP, wedify GmbH, Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. und Canon Austria GmbH. Insgesamt wurden die besten Arbeitgeber Österreichs in fünf Unternehmensgrößen geehrt – basierend auf anonymen Mitarbeiter:innenbefragungen und einer gelebten Vertrauenskultur innerhalb der Unternehmen.
WOMAN steht für Frauen, die vorangehen – und für Unternehmen, die ein Umfeld schaffen, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten können. Great Place To Work® macht sichtbar, dass Unternehmenskultur echter Wettbewerbsfaktor ist. Denn moderne Arbeitswelten brauchen mehr als reine Leistungsorientierung: Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich heute ebenso durch Balance, Diversität, Zusammenarbeit und Empathie aus. Genau deshalb unterstützt WOMAN diese Auszeichnung mit voller Überzeugung – weil die prämierten Unternehmen zeigen, wie moderne, menschliche und zukunftsfähige Führung heute aussehen kann.
Mit seiner Keynote „HR rettet Leben“ setzte Great Place To Work® Managing Partner Jörg Spreitzer ein klares Signal: HR sei heute weit mehr als eine unterstützende Funktion – vielmehr ein zentraler Treiber von Performance und Unternehmenserfolg. „Unternehmen unterschätzen oft, welchen direkten Einfluss HR auf den Geschäftserfolg hat. Eine starke Vertrauenskultur steigert nachweislich Agilität, Innovationskraft und Produktivität – und genau das entscheidet heute über Wettbewerbsfähigkeit“, so Spreitzer.
Neben emotionalen Gewinner:innenmomenten, leuchtenden Armbändern und inspirierenden Gesprächen sorgten DJ-Sounds, Dinner und Networking für einen gelungenen Gala-Abend.