Model, Mogul, Mama – so beschreibt sich Ashley Graham selbst in ihrer Instagram-Bio. Die meisten kennen sie aber als Vorreiterin der Body-Positivity-Bewegung. Ihr selbst erklärtes Ziel: Der Welt zeigen, dass auch mehrgewichtige Frauen schön sind. Wir werfen einen Blick auf die beeindruckende Karriere der Amerikanerin.

Steckbrief: Ashley Graham Name: Ashley Ann Graham

Geburtstag: 30. Oktober 1987

Geburtsort: Lincoln, Nebraska, USA

Sternzeichen: Skorpion

Wohnort: New York, USA

Beruf: Model

Partner: Justin Ervin (seit 2010)

Kinder: Isaac Menelik Giovanni (2020), Malachi (2022), Roman (2022)

Größe: 177 cm

Ashley Graham wurde Im Alter von 12 Jahren als Model entdeckt

Ashley Graham wurde am 30. Oktober 1987 im US-Bundesstaat Nebraska geboren und wuchs dort mit ihrem heute nicht mehr im Leben präsenten Vater, Mutter Linda und ihren beiden jüngeren Schwestern auf. Ihre Schwester Abigail arbeitet heute ebenfalls als Model, von ihrer zweiten Schwester weiß man allerdings kaum etwas, da sie sich aus der Öffentlichkeit heraushält.

In der Schulzeit wurde bei Ashley ADHS sowie eine Lese- und Rechtschreibschwäche festgestellt. Von 2002 bis 2005 besuchte sie die High School, doch über ihren beruflichen Werdegang oder eine Universität musste sie sich keine großen Gedanken machen - Ashley wurde bereits im Alter von 12 Jahren als Model entdeckt.

Beim Shoppen in einer Mall - ganz lässig in Street Style à la Jeans und T-Shirt gekleidet - sprach sie ein Modelscout an. Sofort wurde sie unter Vertrag genommen und sammelte von nun an erste Erfahrungen als Model. Ein Jahr später angelte sie sich einen Vertrag mit der großen Agentur Wilhelmina Models, zwei Jahre darauf folgte ein Deal mit Ford Models in New York.

2007 schaffte Graham es zum ersten Mal in die Vogue. Mit ihren dunklen Haaren, den ausdrucksvollen Augen und ihren Kurven wurde Ashley häufig mit Eva Mendes verglichen. 2009 war sie gemeinsam mit anderen Curvy-Models in der Glamour zu sehen. Um Aufmerksamkeit für das Thema Body-Positivity zu schaffen, sollten die Models zeigen, dass auch Frauen mit Kurven oder Übergewicht schön sind.

Wie Schlagzeilen das Model auf den Laufsteg brachten

Ausgerechnet ein Skandal verhalf Ashley schließlich zu internationaler Bekanntheit: 2010 wurde sie von der Modekette Lane Bryant für einen TV-Spot gebucht. Dieser zeigte Ashley Graham in sexy Lingerie in einem Hotelzimmer. Der Werbespot sollte auf den Sendern ABC und FOX zur besten Sendezeit laufen, wurde aber vor der Ausstrahlung blockiert. Für Marken wie Victoria's Secret war ein TV-Spot während der Prime Time-Shows hingegen nie ein Problem gewesen.

Schnell wurde die Causa zum Skandal, der es landesweit in die Medien schaffte. Ashley selbst besuchte mehrere Talkshows, um öffentlich darüber zu sprechen. Die Schlagzeilen wirkten wie ein Karriere-Booster: Von nun an arbeitete sie immer häufiger mit großen Designern zusammen. Auf Fashion Weeks präsentierte sie die Mode von Marken wie Levis, Michael Kors, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, H&M oder Target. Außerdem war sie nun immer öfter in bekannten Magazinen zu sehen.

Als dann 2015 der Bademodenhersteller "Swimsuits For All" das Model in einer Werbekampagne im Badeanzug zeigte – und diese auch noch in der "Sports Illustrated" erschien – war es quasi nur noch ein Katzensprung bis zur endgültigen Karrierespitze: 2016 wurde Ashley als erstes Curvy-Model auf dem Cover der Sports Illustrated gezeigt. Es handelte sich nicht um irgendein Cover, sondern um die renommierte Bademoden-Ausgabe, auf der schon Topmodels wie Heidi Klum zu sehen waren. 2017 zierte sie außerdem als erstes Plus-Size-Model das Cover der Vogue.

Auch im Fernsehen macht Ashley Graham eine gute Figur

Neben ihrer Präsenz als Model war Ashley am Höhepunkt ihrer Karriere auch immer häufiger als Moderatorin und Jury-Mitglied im amerikanischen TV zu sehen. So trat sie ab 2016 neben Rita Ora in der Jury von "America's Next Topmodel" auf. Bei Modelwettbewerben wie Miss USA und Miss Universe übernahm sie zudem die Rolle der Moderatorin. 2019 durfte sie die zweite Staffel von "American Beauty Star" präsentieren.

Mehr als eine schöne Erscheinung: Aktivistin für Body-Positivity

Ashley Graham geht es nicht nur um beruflichen Erfolg und viel Geld: Sie möchte auch in der Gesellschaft etwas verändern und Frauen zu mehr Selbstliebe verhelfen. Deshalb begann sie Schulen zu besuchen, um junge Menschen über eine positive Körperwahrnehmung aufzuklären. Zudem unterstützt sie die "Health at Every Size"- Bewegung, deren Ziel es ist, Stigmata gegen Übergewicht aufzubrechen. Häufig wird dieses in Verbindung mit Krankheiten gebracht.

» Uns wird gesagt, dickes Haar sei schön, aber mit dicken Oberschenkeln bekommt man keinen Freund. Volle Lippen sind sexy, aber füllige Arme sollten verhüllt und versteckt werden. «

Übrigens: Begriffe wie "Plus-Size" lehnt Ashley Graham entschieden ab, wie sie einst in einem beeindruckenden TED-Talk erklärte. Die Bezeichnung als "Plus-Size"-Model grenze sie von anderen Models ab und schaffe ein verzerrtes Bild von Normalität und Unnormalität. Übergröße sei für sie nichts anderes als eine Größe - und schließlich haben wir alle eine Kleidergröße. Ashley selbst trägt Kleidergröße 44.

Wir finden es toll, dass das Model den Mut hat, gängige Ideale infrage zu stellen. Frauen - und natürlich auch Männer - auf der ganzen Welt danken es ihr, denn ihr Einsatz als Aktivistin für eine positive Körperwahrnehmung inspiriert Menschen weit über die Grenzen der USA hinaus.

Ashley Graham gilt ebenfalls als Stilikone

Doch auch vom Style her ist das Model für sehr viele eines der ganz großen Vorbilder: Ashley ist quasi der lebende Beweis dafür, dass Frauen mit Rundungen sich nicht hinter weiten Klamotten verstecken müssen, sondern mit den richtigen Kleidungsstücken wie dem kleinen Schwarzen ihre Figur in Szene setzen können.

Das Model selbst hat das perfektioniert, denn ihre trendigen Looks betonen stets ihre sexy Sanduhr-Silhouette. Auch hinsichtlich Farben und Mustern versteckt sich die Berühmtheit nicht. Ashley ist der Inbegriff von ausgefallenne Looks – und ihre Fans feiern sie dafür!

Mit Ehemann Justin Ervin und Nachwuchs im Familienglück

Neben der Karriere läuft es auch privat äußerst gut für das amerikanische Model: 2009 lernte sie bei einem Kirchenbesuch den Kameramann Justin Ervin kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick und schon 2010 läuteten die Hochzeitsglocken! Nach zehn Jahren Ehe erwarteten die beiden schließlich ihr erstes gemeinsames Kind.

Söhnchen Isaac Menelik kam 2020 auf die Welt, doch er sollte nicht das einzige Kind des Ehepaars bleiben. 2021 wurde Ashley Graham erneut schwanger – und zwar diesmal gleich mit Zwillingen: Malachi und Roman erblickten im Frühjahr 2022 das Licht der Welt. Ihr Familienleben teilt sie gerne mit ihren mehr als 20 Millionen Instagram-Follower:innen.

Es ist nicht nur das Glamour-Leben, das Ashley hier zeigt, sondern auch authentische Einblicke. So postet sie immer wieder Bilder von ihrer Cellulite, um anderen zu zeigen, dass auch sie nicht perfekt ist. Die Aktion sorgte für viel Aufmerksamkeit, denn vor ihr haben sich nur die wenigsten getraut, kleine und größere Makel öffentlich preiszugeben. Schließlich waren und sind Dellen, Dehnungsstreifen & Co teilweise bis heute ein absolutes Tabu auf Social Media.

Doch auch andere Themen liegen Ashley am Herzen. So macht sie etwa auf Rassismus aufmerksam und möchte das Stillen enttabuisieren. Für sehr viele Schlagzeilen sorgten etwa jene Bilder von ihr auf Instagram, die die Zwillings-Mama beim Stillen beider Babys gleichzeitig zeigten.

Was wir noch von Ashley Graham lernen können

Ashley Graham ist ein absolutes Vorbild in puncto Body-Positivity und Selbstliebe. Auch wenn es sich in ihrem Lebenslauf nicht so liest - ihr Weg zum Erfolg war nicht immer frei von Hürden. Vor allem wenn es darum geht, Standards zu durchbrechen, die sich über Jahrzehnte in einer Industrie etabliert haben. Man stößt immer automatisch irgendwo auf Gegenwind.

» Ich passte nie in die Schublade, die für mich vorgesehen war. «

Ashley ließ sich nie davon abbringen, ihre Träume zu verwirklichen. Am Höhepunkt ihrer Karriere sonnte sie sich aber nicht im Erfolg, sondern begann dafür zu kämpfen, auch anderen Menschen ein positives Körpergefühl zu vermitteln. Wir haben höchsten Respekt vor dem Model und wünschen ihr, dass sie sich ihren Kampfgeist auch für ihr weiteres Leben beibehalten kann.