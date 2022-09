Auf den ersten Blick wirkt Bella Thorne unschuldig mit ihrem engelsgleichen Gesicht, jedoch ist etwas Vorsicht geboten, denn sie strotzt nur so vor Schlagzeilen und Skandalen. Was die Society sagt, interessiert die Schauspielerin eher wenig, weswegen sie vieles anders macht und sie es mit ihrem Tatendrang an die Spitze und in die Medien schafft. Für viele Menschen gilt Provokation, Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen wahrscheinlich als totale Red Flag - genau diese Charakterzüge machen Bella aber aus.

Steckbrief: Bella Thorne
Name: Annabella Avery Thorne

Geboren am: 8. Oktober 1997

Sternzeichen: Waage

Geburtsort: Pembroke Pines, Florida

Wohnort: Los Angeles, Kalifornien

Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model

Partner: seit Anfang 2021 mit dem italienischen Sänger Benjamin Mascolo verlobt

Sexualität: polyamorös und pansexuell

Kindheit und Jugend: Früh übt sich

Bella Thorne wuchs als Jüngste von vier Kindern auf. Sie hat drei Geschwister, Remy Thorne, Dani Thorne und Kaili Thorne, die alle auch Schauspieler waren. Ihr Vater war kubanischer und italienischer Abstammung. Schon als Kind nahm Bella sich ein Beispiel an ihren Geschwistern und begann ihre Karriere als Schauspielerin und Model. Anfangs modelte sie nur für eine Zeitschrift, später dann, zeigte sie sich auf den Leinwänden von bekannten Brands wie "Ralph Lauren", "Sears", "Tommy Hilfiger“ und "Guess“.

Aufgrund ihrer Dyslexie (bei der die Fähigkeit eingeschränkt ist, Wörter oder Texte zu lesen und zu verstehen), hatte sie eine schwere Schulzeit und wurde gemobbt. Ihre Eltern entschieden deswegen, sie zu Hause zu unterrichten. Sie verlor ihre Dyslexie und konnte am Ende ganz normal lesen und schreiben. 2007 erlitt die Familie einen Schicksalsschlag, bei dem der geliebte Vater/Ehemann bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben kam. Bella konnte diese Tragödie bis heute noch nicht ganz überwinden, weswegen sie stets die Angst vor Autos und dem Autofahren quält.

Die Schauspielkarriere lässt grüßen

Ihren erster Filmautritt hatte Bella in der Komödie „Unzertrennlich“ 2003. Seitdem spielte sie an der Seite von Zendaya2011 in dem Disney Channel Original Movie „Beste FReinde“. Unter anderem konnte sie in Kinofilmen wie „Urlaubsreif“, „R.L. Stine – Darf ich vorstellen: Meine Geisterfreundin“, „Die Coopers – Schlimmer geht immer“ und „DUFF – Hast du keine, bist du eine“ ihr Talent zeigen und glänzte vor der Kamera. Auch in diversen Fernsehserien stand sie für Gastauftritte vor der Linse. "Time is up" ist ein weiterer Kinofilm, bei dem der Erfolg durch die Decke ging. Benjamin Mascolo stand an ihrer Seite in der Romanze.

Es folgten Dreharbeiten für die Dramaserie „Famous in Love“, in der man sie seit April 2017 als Hauptrolle der Paige Townsen sieht. Im Jahr 2017 konnte man Bella auch in den Spielfilmen „You get me“, „The Babysitter“ und „Keep Watching“ sehen. In der dramatischen Romanze „Midnight Sun - Alles für dich“, verkörperte die Schauspielerin den Charakter der Katie Price neben Patrick Schwarzenegger.

Multi-Talent Bella Thorne: Ihre Gesangskarriere

Sie ist ein wahres Multitalent. Nicht nur als Schauspielerin glänzt Bella Thorne, auch als Sängerin kann sie sich beweisen. Schon 2011 nahm sie ein Duett mit ihrer Schauspielpartnerin Zendaya auf, welches sie "Watch me" nannten und auch der Song "Bubblegum Boy" mit Pia Mia Perez wurde im selben Jahr veröffentlicht. In den Jahren 2012 und 2013 released sie zwei weitere Lieder mit Zendaya die die Namen "Fashion Is My Kryptonite" und "Contagious Love" tragen. 2014 hatte sie dann ihren persönlichen Durchbruch mit ihrem Song "Call it whatever". An der Seite von Prince Fox und Borgore sang sie in zwei weiteren Songs "Just Call" und "Salad Dressing". "Shake it" ist die neueste Veröffentlichung ist ein Lied mit dem bekannten Rapper Snoop Dog, welchem man seit 2021 lauschen kann.

Vom Disney-Channel zum Only-Fans-Account

Nachdem die meisten Bella Thorne aus diversen Disney-Channel-Serien oder Filmen kennen, wirkte es sehr kontrovers als sie im August 2020 einen Account auf OnlyFans startete. Auf diesem Kanal können Abonnent:innen gegen Bezahlung pornographische Inhalte erhalten. Mit diesem OnlyFans-Kanal verdiente das Model in den ersten 24 Stunden eine Million Dollar, womit sie den bisherigen Rekord der Plattform brach. Bereits 38 Postings und über 52.500 bezahlende Fans waren nach dem ersten Tag auf ihrem Account zu sehen. Viele Nutzungsbedingungen wurden wegen ihr geändert, da viele Follower ihr Geld zurückverlangten, weil das Bild in ihren Augen nicht „nude“ genug war. Die Online-Sex-Worker-Community wurde auf sie aufmerksam, da diese mit diesen neuen Richtlinien nun zu kämpfen hatten. Durch den großen Anstieg der prominenten Accounts auf der Webseite verloren diese an Fans und verdienten weniger.

Forbidden Flowers – Bellas Cannabis Brand

Die Cannabislinie Forbidden Flowers von Bella Thorne übertrifft alle Erwartungen der Branche. Sie spricht von ihrer Webseite als ihr Baby und steckt ihre ganze Energie in die Brand. Kompromisslos und feminin in ihrer vollen Ästhetik, enthält ihre Linie aus sonnengewachsenem Cannabis, das in Santa Barbara durch eine Partnerschaft mit der Glass House Group angebaut wird. Seit Oktober 2019 existiert diese Internetfirma. Das vielfältige Produktangebot von Forbidden Flowers besteht aus Achtelgläser in eleganten Ombré-Glasverpackungen, sowie aus bunten vorgerollten Joints. Das ganze Sortiment von Forbidden Flowers an Indica-, Sativa- und Hybridsorten entwickelt sich ständig weiter. Sie veröffentlichte drei neue Sorten: Moonbloom, Bright Eye und Passion Project für Erwachsene. Thorne forschte persönlich ein Jahr an den Sorten.

Sie hat sogar eine bevorstehende Hanf- und CBD-Produktpalette für die Zukunft der Marke angeteasert, die eines Tages landesweit erhältlich sein wird. Ihrer Meinung nach lieben Karrierefrauen Cannabis, weil es Stress lindert und eine Kaskade von Kreativität kanalisieren kann. Ihr Favorit ist Moonbloom, eine der Indicas. Es hat ein leicht süßes Aroma, dass sie sehr liebt. Sobald Cannabis in mehreren Staaten legalisiert wird, hebt die Cannabisindustrie ihrer Meinung nach ab. Letztendlich hofft Bella auf eine landesweite Legalisierung. Laut Thorne wird es auf jeden Fall mehr Produktion und Vertrieb auf dem Markt geben. Speziell für Forbidden Flowers arbeitet sie an einer Erweiterung der Einzelhandelspräsenz.

Teil der LGBTQIA – Community: Bellas Sexualität

Ob Mann oder Frau - das ist Bella Thorne egal. Sie ist nämlich pansexuell, was so viel heißt, wie, dass Bella sich zu Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht hingezogen fühlt. "Es geht buchstäblich darum, die Persönlichkeit zu mögen. Du magst einfach ein Individuum." Nachdem sie sich 2016 zu ihrer Bisexualität äußerte, ist sie nun sicher, dass sie pansexuell ist. Momentan liebt Bella Thorne einen Mann. Der Sänger Benjamin Mascolo, hat sich buchstäblich mit seinem italienschen Charme in ihr Herz gesungen. Gerüchten zufolge kriselte es aber zwischen den beiden. Sie liebt wen sie will und ist gerne ein Teil der LGBTQIA-Community. Thorne lebt jedoch auch nach der Lebensweise der Polyamorie, bei der Menschen sich in mehr als nur eine Person auf einmal verlieben, weshalb es auch sein kann, dass sie romantische und sexuelle Beziehungen auch mit mehr als einer Person führen. Die verschiedenen Sexualpartner:innen wissen von den anderen Beziehungen und sind damit einverstanden.

Privatleben: Bellas privates Glück

Zu Thornes Interessen gehören Tanzen, Fußball spielen, Zeit mit ihrer Familie verbringen und mit ihren beiden Hunden spielen, einem Cocker Spaniel und einem Wolfsmischling, sechs Katzen und einer Schildkröte. Ihr Charakter ist sehr ausgeglichen, was vielleicht auf ihr Sternzeichen Waage zurückzuführen ist. Eine Sammlerin von Hardcover-Büchern soll sie zu dem auch sein und hört gerne Musik der 80er. Sie gibt auch zu, dass sie YouTube als Recherchetool nutzt, um sich mit Charakteren vertraut zu machen. Die Schauspielerin ist eine begeisterte Unterstützerin der Humane Society, der Cystic Fibrosis Foundation und der Nomad Organization, die Kindern in Afrika Bildung, Nahrung und medizinische Versorgung bietet.

Wenn es um Liebe geht, hatte Bella Thorne das Glück, sie mehr als einmal zu finden! Die Schauspielerin kündigte ihre und Benjamin Mascolos Verlobung im März 2021 an, hat sie jedoch seitdem als beendet bezeichnet. Vor ihrer Trennung im Juni 2022 sprachen Bella und Ben ausführlich über ihre Hochzeitspläne. Obwohl es so aussieht, als ob die Dinge zwischen ihnen einvernehmlich endeten, hatte der ehemalige Disney-Channel-Star ein gewisses Drama um ihre vergangenen Romanzen. Sie machte sogar Schlagzeilen, als sie gleichzeitig mit Mod Sun und Tana Mongeau zusammen war.

Auch in ihren eigenen vier Wänden lebt sie ihre Fantasie stark aus, weshalb ihr Haus sehr kreativ, fantasievoll und schrill entworfen und dekoriert ist. Einen Garten um das Haus? Für Bella Thorne klingt das einfältig und langweilig, weshalb sie den ihre Pflanzen und Blumen ins Haus gebracht hat und als Interior eingebaut hat.

Was wir von Bella Thornes Lebensweise lernen können

"Leben und leben lassen". Dieses Motto spielt in Bellas Leben eine sehr große und wichtige Rolle. Von dieser Lebensweisheit können wir uns eine Scheibe abschneiden, da es nicht immer wichtig ist, was die anderen von einem denken und wie die Gesellschaft dich formen will. Man sollte lieben dürfen wen man möchte, den Beruf ausüben, für den man bestimmt ist und das Leben generell führen dürfen, wie es sich für einen am Besten anfühlt. Genau so versucht Bella ihr Leben zu leben, auch wenn sie dafür viel Hate und Kritik einstecken muss. Der Erfolg kommt trotzdem, was man an ihren Filmen, Alben und Awards sehen kann. Ihr Sinn für die schönen Dinge im Leben ist stark ausgeprägt, weshalb sie ihr Leben genau so lebt, wie sie es für richtig hält.