Brautstrauß: Die schönsten Inspirationen, Trends & Bilder für deine Hochzeit

Der Brautstrauß ist das Herzstück des Blumenschmucks einer Hochzeit - er ist ein wichtiges Accessoire, das auf vielen Fotos zu sehen sein wird.

Für den perfekten Hochzeitsstrauß lässt man sich am besten bei einer/m Florist:in beraten. Hier schadet es nicht, wenn sich das Paar vorab gut informiert, damit es dann weiß, worauf es ankommt und was ihnen genau gefällt. In diesem Artikel findest du Inspirationen und Fotos zu Blumensträußen!

Traditionen & Brauchtum um den Brautstrauß

Seinen Ursprung hat der Brautstrauß in einem Kranz, der am Kopf oder um den Hals getragen wurde. Dafür wurden Kräuter und andere Pflanzen verwendet, die Fruchtbarkeit und Glück bringen sollten - Knoblauch oder Zwiebeln sollte beispielsweise böse Geister vertreiben.

In der Antike trugen die Braut und der Verlobte eine Blumenkette um den Hals, die neues Leben, Glück und Fruchtbarkeit symbolisierte.

Zu den traditionellen keltischen Bouquets gehörten Efeu, Distel oder Heidekraut. Während der Zeit von Königin Victoria fand dann die Verwendung frischen Schnittblumen immer mehr Beliebtheit.

Traditionen ändern sich: So wurden aus den Kräuterkränzen irgendwann die echten Hochzeitssträuße, wie wir sie kennen. Obwohl Flowercrowns, wie die von "we are flowergirls" noch immer angesagt sind.

Heutzutage werden die Hochzeitsblumen meist nach den Wünschen und Vorstellungen des Brautpaares ausgesucht und auf das ganze Fest abgestimmt. Sie dürfen natürlich auch gerne zur Hochzeitstorte passen!

Was ist die Bedeutung eines Brautstraußes?

Die ursprünglich verwendeten Kräuter und Gewürze sollten einen ungünstigen Ausgang der Hochzeit verhindern und Unglück abwenden. Blumen bedeuteten zudem den Beginn von etwas Neuem und die Ankunft des Glücks im Leben.

Wer ist für den Brautstrauß zuständig?

Traditionell soll der Brautstrauß die Liebe symbolisieren. In Österreich hat es sich durchgesetzt, das der der Bräutigam den Strauß der Braut beim Abholen oder vor der Kirche übergibt.

Wie hält man seinen Brautstrauß frisch?

Um den Brautstrauß frisch zu halten, sollte man ihn an einem kühlen Ort aufbewahren.

Was hat es mit dem Brautstraußwerfen auf sich?

Traditionell wirft die Braut ihren Brautstrauß, nachdem sich das Brautpaar das Ja-Wort gegeben hat und mit den Hochzeitsgästen gegessen, getanzt und gefeiert wurde. Dabei versammeln sich alle unverheirateten weiblichen Gäste, damit dann die Braut den Brautstrauß dann über ihre eigenen Schulter werfen kann. Dahinter steckt der Glaube, dass die Fängerin dann die nächste Braut sein wird.

Einige Bräute verwenden für diese Tradition einen zweiten oder eigenen, kleineren Strauß. Nicht jede Braut möchte den Strauß auch hergeben, er ist ja auch eine schöne Erinnerung und kann anschließend getrocknet und an einem schönen Ort aufbewahrt werden.

Alternative zum Brautstraußwerfen: Manchmal wird der Strauß auch direkt an einem Gast weitergegeben, der dann damit einen Antrag stellt. Erlaubt ist, was gefällt!

Kosten für einen Brautstrauß

Je nach Größe und gewählten Blumen starten die Preise für kleineren Brautsträußen, die zum Beispiel gerne auch bei standesamtlichen Hochzeiten verwendet werden, bei 35 Euro.

Welche Blumen gehören in einen Brautstrauß?

Im Prinzip können eigentlich Pflanzen aller Art verwendet werden - von Blumen über frisches Grün wie Eucalyptus bis hin zu Trockenblumen oder Pampasgras - je nachdem, was dem Paar gefällt.

Zudem ist es wichtig, sich schon früh im Planungsprozess der Hochzeit mit einer/m Hochzeitsflorist:in darüber zu beraten, welche Blumen sich für die Hochzeit eignen und auch am schönsten Tag des Brautpaares dann auch zur Verfügung stehen.

Es wird meist auch auf die Saisonalität geachtet werden. Einige Hochzeitsblumenarten können für eine Frühlingshochzeit leicht erhältlich sein, sind aber für eine Winterhochzeit nur schwer zu beschaffen.

Die auserwählten Blumen können zudem auch als Brautschmuck im Haar oder als Ansteckkränzchen für die Trauzeugin verwendet werden oder zusätzlich die Hochzeitslocation schmücken.

Neben der Saisonalität sind Hochzeitsthema und die gewählte Farbpalette weitere Faktoren, die oft beachtet werden. Für eine rustikale Sommerhochzeit oder eine Herbsthochzeit, sind zum Beispiel Gartenrosen oder Wildblumen oft eine bessere Wahl als Lilien. Zudem werden auch oft Tischarrangements miteinbezogen, die dann mit dem Brautstrauß ein harmonisches ganzes Bild ergeben.

Die beliebtesten Hochzeitsblumen für den Brautstrauß

Rosen stehen oft an erster Stelle, es gibt aber noch einiges mehr an beliebten Hochzeitsblumenarten. Hier folgt ein kleiner Überblick mit Bildern.

1. Rosen

Von der Verwendung als Blumen für Brautsträuße bis hin zu dramatischen Zeremonienbögen - die Blumen der Liebe finden in fast jedem Teil einer Hochzeit ihren Platz - egal ob Orange, Rosa, Lila, Rot, Weiß oder Gelb.

2. Ranunkeln

Ranunkeln sind wegen ihrer üppigen Blüten als Hochzeitsblumen sehr beliebt. Zudem gibt es sie in einer Reihe verschiedener Formen und Farben.



3. Pfingstrosen für den Hochzeitsstrauß

Sie gehören zu den beliebtesten saisonalen Pflanzen. Da sie eine bestimmte Wachstumsperiode haben, sind sie auch äußerst besonders. Sie blühen von Mai bis Juni mit schönen voluminösen Blüten. Pfingstrosen eignen sich sehr gut als Blumen für Hochzeitssträuße und Tischarrangements.



4. Hortensien für den Brautstrauß

Weiße Hortensien werden oft als Blumen für Brautsträuße verwendet, aber es gibt sie auch in Blau und Grün, die in Blumeninstallationen, aller Art toll aussehen. Die Hortensie hat eine bauschige Form und wirkt dadurch immer besonders effektvoll.

5. Orchideen

Sie sind recht auffällig in ihrem Aussehen, mit einer Farbpalette von lila über weiß bis gelb, können Orchideen als Hochzeitsblumen in Betracht gezogen werden.

6. Flieder

Flieder ist eine gute Wahl für alle Paare, die Lila lieben. Sie ist eine großartige Hochzeitsblume, die dem Blumenarrangement Höhe und Struktur verleiht. Darüber hinaus ist Flieder eine eine gute Wahl, wenn man den Hochzeitstag so richtig schön riechend haben möchte. Auch für rustikale und romantische Themen eignen sich dich Blüten perfekt.

7. Maiglöckchen

Die zierliche Blume ist gilt als Favorit des britischen Königshauses und wird auch Andromeda genannt. Die kleinen Blüten eignen sich nicht nur für Hochzeitssträuße, sondern sehen auch als Ansteckblumen richtig gut aus.

8. Anemonen

Anemonen sind zierliche Blumen, die es in vielen verschiedenen Farben gibt und die an ihrer schwarzen Mitte zu erkennen sind. Viele Brautleute haben sich für Anemonen entschieden, weil sie eine dramatische und auffällige Mitte haben, die auf besonders aussieht. Am bekanntesten sind wahrscheinlich weiße Anemonen mit schwarzer Mitte, es gibt sie aber auch in Lila oder Rot.

9. Tulpen

Tulpen sind tolle Hochzeitsblume für Frühlingspaare, sie sind vielseitig und in vielen Farben wie schwarz, blau, orange, rosa, lila, rot, weiß und gelb erhältlich - Perfekt für kreative Brautpaare! Sie harmonieren zudem auch toll mit Rosen. Besonders schön arrangiert im Bild unten von Ilviras Blumen.

10. Schleierkraut

Sie wurde lange Zeit nur als Füllmaterial verwendet, hat aber in den letzten Jahren an Beliebtheit für große Installationen gewonnen. Die beliebte Hochzeitsblume überzeugt von Natur aus mit ihrer weißen Farbe.

Inspirationen & Trends für Brautsträuße

Rosafarbene und weiße Blumensträuße zählen zu den beliebtesten für Hochzeiten. Aber auch saisonale Blumen machen sich toll im Brautstrauß.

Weiße Brautsträuße

Monstera, weißen Orchideen und Anthurium:

Brautstrauß mit weißen Blumen und zartem Grün:

Cremefarbene Rosen als Alternative zu weiß:

Rosa Brautsträuße

Englischen Rosen und Olivenblätter:

Blumenstrauß mit rosa Rosen:

Vintage Bouquets für die Hochzeit

Bouquets mit Boho-Flair:

Winterhochzeiten

Weiße Rosen machen sich toll im Winter. Zudem hält der Strauß von Unikamo fast für die Ewigkeit:

Aber auch saisonale Pflanzen, wie Weihnachtssterne versprühen ihre eigene Romantik im Brautstrauß: