5 Expertinnen-Tipps, um im eigenen Unternehmen Frustration und Stress vorzubeugen

Börsenexpertin Dr. Carmen Mayer (dr-carmen-mayer.de) verrät aus Unternehmerinnensicht einige Tipps zur Burnout-Prävention. Die zweifache Mutter bietet als Aktien- und Mindset-Coachin unter anderem Börsen-Kurse für Frauen an und spricht somit aus Erfahrung, was es bedeutet mehrere Rollen gleichzeitig zu erfüllen.

Tipp 1: die richtigen Prozesse etablieren

Prozesse sind der wichtigste Hebel, um das eigene Unternehmen zu systematisieren und zu strukturieren. Nur durch ihre Optimierung kann daher ein solides Fundament dafür entstehen, die richtigen Mitarbeiter:innen einzustellen, ihnen alles Notwendige zur reibungslosen Durchführung ihrer Aufgaben zu bieten und sich als Geschäftsführer:in aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Damit ist es unerlässlich, sich – bei Bedarf auch unter professioneller Anleitung – stets um die Verbesserung und Anpassung aller Prozesse zu bemühen.

Tipp 2: Profitabilität in den Fokus rücken

Unternehmer:innen kreieren zwar unschätzbaren Mehrwert, profitieren aber grundsätzlich nicht von Sozialleistungen etc. – sie müssen ihre Versorgung in dieser Hinsicht also weitestgehend eigenverantwortlich sicherstellen. Dies kann nur dann gelingen, wenn sie ihre Unternehmensstrukturen kompromisslos auf maximale Profitabilität ausrichten. Denn nur auf diese Weise, schaffen sie die finanzielle Grundlage dafür, bei Bedarf eine Auszeit nehmen und sich beispielsweise unter ärztlicher Begleitung oder im Rahmen einer auf Selbstständige ausgelegten Kur von den Anstrengungen des Berufslebens zu erholen.

Tipp 3: Rücklagen vorausschauend aufbauen

Auf Grundlage der auf Profitabilität ausgelegten Prozesse gilt es zudem, ausreichende Rücklagen zu bilden. Schließlich müssen Unternehmer:innen unter dem Strich etwa 7.000 bis 10.000 Euro einplanen, um sich nur eine Woche Auszeit genehmigen zu können. Da sich ein derart großes Budget nur in den seltensten Fällen innerhalb weniger Wochen ansparen lässt, sind Vorausplanung und kontinuierlicher Sparsinn hierbei unverzichtbar.

Börsenexpertin Dr. Carmen Mayer/© Dr. Mayer Consulting GmbH

Tipp 4: aus dem "goldenen Käfig" ausbrechen

Viel zu oft sind Geschäftsführer:innen noch Jahre oder gar Jahrzehnte nach Gründung ihres Unternehmens im operativen Geschäft gefangen und übernehmen die unterschiedlichsten Aufgaben, die eigentlich längst nicht mehr zu ihrem Verantwortungsbereich gehören. Damit manövrieren sie sich völlig automatisch und unbewusst in ein selbst kreiertes System, das ihnen in erheblichem Ausmaß zusätzliche Belastung beschert. Kommt in einem solchen Fall außerdem mangelnde Performance innerhalb des Teams hinzu, folgt auf den täglichen Stress zunehmend Frustration. Die Schuld dafür geben sich Unternehmer:innen nicht selten selbst – ein Mindset, aus dem es dringend auszubrechen gilt. Betroffene sollten sich diesen Missstand zunächst ehrlich eingestehen, mithilfe der ersten drei Tipps die Grundlage für eine zuverlässige Besserung schaffen und in der Folge aktiv an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten.

Tipp 5: regelmäßige Selbstreflexion

Um Stress und Frustration dauerhaft vorbeugen zu können, müssen Unternehmer:innen zum einen durchgehend ein Auge darauf haben, dass die genannten Punkte berücksichtigt und kompromisslos umgesetzt werden. Zum anderen ist es enorm wichtig, sich regelmäßig bewusst zurückzuziehen, die aktuelle Situation zu reflektieren und ehrlich zu beurteilen, wie man sich derzeit fühlt. Gibt es etwa Anzeichen von unverhältnismäßiger Gereiztheit oder übermäßiger Erschöpfung, sollten Betroffene unbedingt herausfinden, was die Ursachen hierfür sind – und sie bekämpfen.