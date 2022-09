Man schaut die ganze Zeit nervös aufs Handy. Immer noch keine Antwort... Habe ich etwas falsches geschrieben? Wieso meldet er/sie sich nicht mehr? Nicht grade schön, wenn man von jetzt auf gleich geghosted wird. Was das genau bedeutet? Wie ein Geist verschwindet eine Person von jetzt auf gleich aus deinem Leben. Die Person mit der du in Kontakt warst, entscheidet sich plötzlich, dir nicht mehr zu antworten. Im schlimmsten Fall blockiert sie dich sogar. Echt feige, aber mittlerweile leider weit verbreitet in der Online Dating Welt. Wir haben eine Sexualtherapeutin befragt und erklären dir, warum Menschen ghosten und wie du damit am Besten umgehen kannst. Deshalb tut es so weh und so gelingt die Verarbeitung.

Was ist Ghosting?

"Ghosting" ist ein aufkommender Dating-Trend und beschreibt den plötzlichen Kontaktabbruch ohne eine weitere Erklärung. Von jetzt auf gleich antwortet die andere Person nicht mehr auf deine Anrufe oder Nachrichten. Insbesondere mit dem wachsenden Angebot an Dating Apps, wird der einseitige Kontaktabbruch immer häufiger. Laut Studien laden sich die meisten Menschen Dating Apps für das eigene Entertainment herunter. Durch das „swipen“ und kurzlebige interagieren mit anderen Personen, fühlen wir uns nicht verpflichtet, Erwartungshaltungen anderer Nutzer:innen zu berücksichtigen. Heißt: Es passiert schnell, dass man plötzlich keine Antwort mehr bekommt.

Ab wann ist es wirklich ghosting?

Wenn dir jemand eine Nachricht schreibt, nachdem ihr ein Match hattet und du nicht antwortest ist es noch nicht wirklich ghosting. Wenn du aber mit einer Person schon länger in Kontakt warst, viele Nachrichten ausgetauscht hast und vielleicht schon einige Dates hattest - und dann nicht mehr antwortest oder reagierst: Dann ist es Ghosting,

» Wenn die Beziehung zu einem Menschen – egal in welcher Form – durch plötzlichen Kontaktabbruch beendet wird, dann kann das ernstzunehmende Schäden für die Psyche haben. «

Der wortlose Kontaktabbruch findet nicht nur in Beziehungen statt

Ja, Ghosting ist vor allem ein Online Dating Phänomen. ABER: Auch in Freundschaften oder unter Arbeitskolleg:innen kann es vorkommen, dass man geghosted wird. Oft nimmt man an, dass der andere keine Zeit hat oder man sich einfach auseinandergelebt hat. Ehe du dich versiehst, vergehen Monate oder Jahre, ohne dass ein Wort gewechselt wurde. Bei Arbeitskolleg:innen können beispielsweise Konkurrenzkämpfe der Grund dafür sein, dass man plötzlich wortlos ignoriert wird.

Warum ghosten Menschen?

Wenn du geghosted wirst, möchtest du vor allem eins wissen: Wieso?

Wieso bekomme ich von jetzt auf gleich keine Antwort mehr? Wir wollen es genau wissen und haben mit Franziska Stawitz gesprochen. Die Sexualwissenschaftlerin- und Sexualtherapeutin erklärt, dass Menschen die ghosten oft ein Problem mit sich selbst haben. Oft ist es vor allem die Angst vor Konfrontation oder Nähe.

Ich bekomme keine Antwort mehr. Und jetzt?

Das wichtigste: Suche die Schuld nicht bei bei dir. Du weißt nie, was im Leben der anderen Person gerade vor sich geht. Die plötzliche Funkstille ist vor allem eine Konflikt-Vermeidungs-Taktik. Unsere Expertin und Beziehungscoachin sagt, dass du von dir aus natürlich noch einmal Kontakt aufnehmen kannst. Sollten deine Nachrichten allerdings weiterhin unbeantwortet bleiben - schließ damit ab.

» Wichtig ist, die Schuld nicht bei dir selbst zu suchen. «

Warum tut Ghosting so weh?

Ja, es tut verdammt weh, wenn man plötzlich ignoriert wird. Liebeskummer vorprogrammiert. Wir erleben einen Kontrollverlust und haben das Gefühl, dass die andere Person die Macht über uns hat. Aber: It's ok not to be ok. Franziska Stawitz erklärt, dass Ghosting alte Wunden aufreißen kann und es okay ist, wenn du dir Hilfe suchst.

Ghosting ist extrem schädlich für unsere Psyche. Man öffnet sich einer Person, die einen dann plötzlich wortlos ignoriert. Wir wollen eine Erklärung, für das was passiert ist. Ghosting führt zu eigenen Zuschreibungen und ist eine seelische Strafe.

Kontaktabbruch nach einer Trennung

Wenn du aktuell eine Trennung durchmachst und keine Antwort mehr von deiner/deinem Ex-Partner:in bekommst, kann man das natürlich auch als Ghosting verstehen. Für viele ist es besonders nach einer Trennung wichtig, Abstand zu gewinnen. Auch hier siehst du wieder: Es liegt nicht an dir. Im besten Falle kommuniziert ihr vorher offen, wie ihr euch den Kontakt zueinander nach der Trennung vorstellt.

Durch Online Dating entsteht eine Wegwerfmentalität

Online Dating ist vor allem eins. Unverbindlich. Durch die unbegrenzten Möglichkeiten werden Menschen durch eine Art Objektifizierung lediglich als Profile wahrgenommen. Durch das „swipen“ und kurzlebige interagieren mit anderen Personen, fühlen wir uns möglicherweise nicht verpflichtet, die Gefühle und Erwartungshaltungen anderer Nutzer:innen zu berücksichtigen.

Thank you, next: So kannst du Ghosting am besten verarbeiten

Du bist nicht allein. Wir alle wurden bestimmt schon mindestens einmal geghosted. Franziska Stawitz erklärt, dass Ghosting alte Wunden aufreißen kann. "Ja, es kann weh tun und es darf auch weh tun. Gib deinen Gefühlen Raum. Es ist natürlich völlig legitim, sich Hilfe zu suchen." Es ist verständlich, dass deine Gedanken weiterhin um die Fragen kreisen: "Wie konnte es dazu kommen?" , "Warum bekomme ich keine Antwort mehr?" Du willst das Verhalten der anderen Person unbedingt erklären und kannst nicht aufhören daran zu denken. Aber wie willst du eine Erklärung dafür finden, wenn die andere Person vielleicht selber nicht weiß, was ihr eigentliches Problem ist? Gib dir also Zeit und suche auf keinen Fall die Schuld bei dir.

Merke dir: Wenn dich jemand einfach ohne ein Wort zurücklässt. Sei dankbar. So eine Person brauchst du in deinem Leben nicht. Thank you, next.