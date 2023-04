Dolly Partons Beiname ist "die Barbie der Countrymusik", was nicht abwertend gemeint ist. Ganz im Gegenteil: Einerseits gingen insgesamt über 100 Millionen Alben von ihr über den Ladentisch, andererseits ist auch ihr makelloses Aussehens definitiv ein Hingucker – und dies mit fast 80 Jahren. Die berühmte Sängerin im Portrait.

Steckbrief: Dolly Parton Name: Dolly Rebecca Parton

Dolly Rebecca Parton Geburtstag: 19. Januar 1946

19. Januar 1946 Geburtsort: Sevierville, Tennessee, USA

Sevierville, Tennessee, USA Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Brentwood, Tennessee, USA

Brentwood, Tennessee, USA Beruf: Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Unternehmerin

Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Unternehmerin Partner: Carl Thomas Dean (seit 1966)

Carl Thomas Dean (seit 1966) Größe: 152 cm

Dolly Parton hat Schönheitsoperationen im Wert von 600.000 US-Dollar gehabt

Das Leben der Country-Ikone Dolly Parton, die inzwischen acht Grammys verliehen bekommen hat, begann in Tennessee. Dort wurde sie am 19. Januar 1946 als viertes von später insgesamt zwölf Kindern geboren. Ihre Eltern hießen Avie Lee Owens und Robert Lee Parton. Beiden förderten schon sehr früh die musikalische Veranlagung ihrer Kinder! Drei von ihnen schlugen tatsächlich eine Karriere im Musikgeschäft ein: Stella, Randy und allen voran Dolly.

Neben ihren Eltern ermutigte Dollys Onkel Bill Owens das Mädchen dazu, an Talentwettbewerben teilzunehmen. Dies war ihr Auftakt zum Erfolg: Das optische Vorbild der jungen Dolly war eine Prostituierte aus dem Heimatort, für deren Aussehen sie pure Bewunderung empfand. Wie prägend diese stets sorgfältig und weiblich angezogene Frau für das Styling Dollys werden sollte, zeigten letztlich Schönheitsoperationen im Wert von mehr als 600.000 US-Dollar, die im Leben der Sängerin folgen sollten.

» Sie war damals die hübscheste Frau, die ich je gesehen hatte. Genauso wollte ich aussehen. «

Über den Beruf ihres optischen Vorbilds machte sich Dolly keine Gedanken! An die Schulzeit hat Dolly allerdings keine guten Erinnerungen: Sie hasste diese, aber zog sie bis zum Schulabschluss diszipliniert durch. Ihre eigentliche Passion lag schon immer in der Countrymusik.

Nashville ermöglichte Erfolg in Liebe und Musikkarriere

Nach dem Schulabschluss beschloss Dolly, dem Glück einen Ruck zu geben und packte ihren Koffer, um das Country-Mekka Nashville zu erobern. Ihr Gesangstalent und ihre ansprechende Optik überzeugten, sodass sie sich im dortigen Musikgeschäft rasch einen Namen machte.

Auch das private Glück wartete nicht lange, denn in Nashville traf sie in einem Waschsalon ihren heutigen Ehemann – den Bauarbeiter Carl Thomas Dean. Es war Liebe auf den ersten Blick und noch bevor Dolly wirklich berühmt wurde, feierten beide am 30. Mai 1966 ihre Hochzeit.

Mit Songs wie "Jolene" und "9 to 5" gelang Dolly Parton der finale Durchbruch

Für Dolly Parton ging es steil bergauf: Anfangs wurden Publikum und andere Musiker:innen auf sie - vor allem als Songschreiberin - aufmerksam, aber dies ändere sich mit Country-Star Porter Wagoner. Die beiden bildeten ein absolutes Erfolgsduo! Mitte der 1970er-Jahre beschloss Dolly, eigene Wege zu gehen, was sie nie bereut hat. Auf sie sollte eine legendäre Karriere warten.

Sie erreichte 25 Nummer-1-Hits in den Country-Charts und brachte über 40 Studioalben heraus. Dazu kommen zahlreiche, beliebte Live-Alben. Außerdem schrieb Dolly circa 3.000 Lieder und hatte Megahits wie "Coat of Many Colors" (1971), "Jolene" (1973) und "9 to 5" (1980). Weltweit wurde ihr Lied "Islands in the Stream" (1983) mit Kenny Rogers zum Ohrwurm von Jung und Alt. Ihr vermutlich berühmtestes Lied ist "I Will Always Love You" (1974), welches neben Dolly auch Whitney Houston unvergessen betörend sang.

Dollywood ist ein öffentlicher Vergnügungspark der Sängerin

Von der Songschreiberin und Sängerin entwickelte sich Dolly Parton zu einer eigenen Marke. Sie trat vielfach im Fernsehen auf und ist noch heute hin und wieder dort zu entdecken. Darüber hinaus gründete sie ihren eigenen Vergnügungspark, der den treffenden Namen "Dollywood" trägt. Er erfreut sich aufgrund seiner etlichen Wasserrutschen und Achterbahnen einer großen Beliebtheit. Rund drei Millionen Besucher pilgern jedes Jahr zu dem Themenpark.



Der Freizeitpark Dollywood ist neben seiner Fahrgeschäfte für die Veranstaltung "Gay Days" bekannt. Parton machte sich insbesondere in der Vergangenheit immer wieder für die gleichgeschlechtliche Ehe stark, was den oft eher konservativen Country-Fans anfangs nicht gefiel. Sie erhielt Morddrohungen - was die hartnäckige US-Amerikanerin jedoch nicht von ihrer Meinung und ihrer Initiative für LGBTQIA+ abhielt.

Auszeichnungen, Kooperationen, Bücher und Serien von Dolly Parton

Dolly Parton ist die Ikone einer ganzen Generation: Fortwährend ist sie musikalisch und ehrenamtlich aktiv. Erst 2022 nahm sie die Rock 'n' Roll Hall of Fame auf und ehrte sie für ihren musikalischen Erfolg. Zu ihrem 48. Solo-Studioalbum "Run, Rose, Run" hat Dolly Parton ebenso ein gleichnamiges Buch herausgebracht. Ihr Kochbuch "Dolly’s Dixie Fixin's: Love, Laughter and Lots of Good Food" ist der traditionellen Hausmannskost gewidmet, was bereits der Klappentext verdeutlicht: "Austern esse ich höchstens, wenn sie frittiert sind."

In dem NBC-Film "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" nimmt sie die namensgebende Hauptrolle ein. Gleiches zählt für ihre Netflix-Serie "Dolly Partons Herzensgeschichten", die von Geschichten hinter ihren Songs handelt. Sogar die Modebranche kommt an Partons Ikonenstatus nicht vorbei: Das Luxuslable Gucci brachte 2018 einen Pullover mit Dolly-Parton-Motiv heraus. Zweifelsohne ist sie ein viel beschäftigtes Multitalent, welches weiterhin für Aussehen sorgt.

Dolly Parton ist mit Ehemann Carl Thomas Dean kinderlos glücklich

Obwohl Dolly Parton seit mehr als 55 Jahren mit Carl Thomas Dean verheiratet ist, hat das Ehepaar keine Kinder. Sie hatte einst eine allergische Reaktion auf die Antibabypille, die letztlich zu Unfruchtbarkeit führte. Stattdessen geht Dolly liebend gern ihren Pflichten als Patentante nach. Das Patenkind? Sängerin Miley Cyrus! Zu Beginn der Ehe lebten fünf von ihren jüngeren Geschwistern bei dem Paar - als sie auszogen, waren sie allein, aber nicht einsam. Stattdessen nutzte Dolly genau diese Situation, die insbesondere für Frauen ihrer Generation ungewöhnlich war.

» Meiner Meinung nach besteht ein großer Teil meines Erfolgs in der Tatsache, dass ich die Freiheit hatte, zu arbeiten. «

Ihre Liebe zu Kindern wird unter anderem im Projekt "Imagination Library" deutlich, welches sich an Kinder bis zu fünf Jahren richtet. Im Unterschied zu manch anderen Promi-Paaren hält sich der Ehemann von Dolly Parton weitgehend von dem Blitzlichtgewitter fern. Dolly beschreibt ihren Ehemann liebevoll als eine reservierte, ruhige Person, die gar nicht erst auf sich aufmerksam machen möchte.

Was man alles von dem Weltstar lernen kann

Dolly Parton polarisiert und steht zu ihrem auffälligen Styling mit wasserstoffblonder Mähne - sie schämt sich für keine ihrer zahlreichen Operationen, die sie seit dem 22. Lebensjahr an sich vornehmen lässt. Ihr Hang zum perfekten Aussehen ist kein Fake, sondern eine Lebensphilosophie, die sie in ihren eigenen vier Wänden durchzieht.

» Morgens nach dem Aufstehen nehme ich ein Bad, schminke mich und mache mich ein wenig fein, weil es mir danach einfach besser geht. «

Hinter dem vielleicht künstlichen Aussehen steckt eine überaus authentische und warmherzige Frau. Sie blieb stets das Mädchen vom Lande, obgleich sie die Welt eroberte! Ihre Wurzeln hat sie nie vergessen, was sie zu einer besonders ehrlichen und offenherzigen Person macht. Die aufwendig aufgemachte Sängerin ist eine großartige Künstlerin und beweist, dass ein Blick hinter die Kulissen unerlässlich ist.