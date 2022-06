Bevor wir anfangen, die wichtigsten Fragen zuerst: Wann ist überhaupt Vatertag in Österreich? Der Vatertag wird in Österreich seit 1955 gefeiert - und zwar jedes Jahr am zweiten Sonntag im Juni. (Also ganz ähnlich dem Muttertag im Mai.) Und woher kommt der Vatertag? Wie es bei so vielen Feiertagen ist, ist auch der Vatertag der Wirtschaft geschuldet. Weil die Textilbranche in Österreich Mitte der Fünfziger in der Krise steckte, sollte der Tag zur Ehrung der Väter den Konsum wieder ankurbeln.

Jetzt also zur eigentlichen Fragen: Was kann man am Vatertag schenken? Zugegeben: Wir schätzen am Vatertag ja eher die kleinen Gesten für unsere Papas! Kleinigkeiten wie Blumen, Vatertagskarten und gebastelte Geschenke der Kinder machen ja wohl die größte Freude - da braucht es gar nichts Ausgefallenes. Wer trotzdem nach kleinen Geschenkideen für Männer sucht, ist mit diesen Vatertagsgeschenken aber auch richtig beraten! Und nur so als kleiner Tipp: Auch wenn wir hier von "Vatertagsgeschenk" sprechen - diese Geschenke machen sich auch gut zum Geburtstag für Männer - oder eben für Väter, die Geburtstag haben!