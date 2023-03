Goldspirale - wie unterscheidet sich dieses Verhütungsmittel zu anderen Spiralen?

Was ist die Goldspirale?

Die Goldspirale ist ein Verhütungsmittel, das langfristig wirkt. Ähnlich wie beim Hormonstäbchen, Kupferspiralen, Kupferball oder Kupferkette wird sie von einem/r Frauenärzt:in eingesetzt.

Sie ist genau genommen eine Kupfer-Gold-Spirale und besteht aus einem Plastikkörper - oft in T-Form. Dieser Plastikkörper ist mit einem Draht aus einer Kupfer-Gold-Legierung umwickelt.

Wie wirkt die Hormonspirale und wie wird die eingesetzt? Welche Vorteile und Nebenwirkungen kann sie haben?

Woman.at hat bei Prim. Dr. Andreas Nather, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, vom Institut Women & Health, in einem Interview, nachgefragt!

© Woman & Health, Prim. Dr. Andreas Nather

Wie funktioniert die Goldspirale?

"Sie ist eines der ältesten und ein sicherer Verhütungsprodukte. Die abgegebenen Kupferionen stören das Milieu in der Gebärmutter, sodass die Einnistung einer eventuell befruchteten Eizelle verhindert wird. Die Goldspirale ist eine Kupferspirale - es ist eigentlich das enthaltene Kupfer, das hier verhütet. Bei Silber- oder Goldspiralen werden zusätzlich Silber oder Gold hinzugefügt, die zusätzlich Infektionen vorbeugen können, die Datenlage dazu ist jedoch sehr gering und nicht sehr sicher."

Wie viel kostet die Goldspirale?

"Je nachdem, ob die Goldspirale mit- oder ohne Narkose eingesetzt wird, fangen die Kosten ab 510 Euro an. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Leistung nicht. Gegebenenfalls können die Kosten über eine private Versicherung ersetzt werden."

Wie lange hält die verhütende Wirkung an?

"Die meisten Hersteller bieten Präparate mit einer Dauer von 5 Jahren an."

Wie sicher ist die Goldspirale?

"Die Sicherheit der Goldspirale (Pearl Index) ist im Prinzip wie bei allen anderen Kupferpräparaten egal ob Kupferspirale, Kupferkette oder Kupferball zwischen 0,6 und 2."

Was ist der Unterschied zur Kupfer- und Hormonspirale sowie zu anderen Verhütungsmitteln?

"Die Hormonspirale verhütet komplett anders, da sie ein hormonelles Verhütungsmittel ist. Es wird das Hormon Levonorgestrel (ein Gestagen) abgegeben. Dieses bewirkt, dass sich sehr wenig oder gar keine Gebärmutterschleimhaut aufbaut und der Schleimpfropf, der den Gebärmutterhals verschließt, der dabei ganz dick und dicht bleibt, wodurch Spermien nicht aufsteigen können."

"Sie hat die angenehme Nebenwirkung, das die Regelblutung sowie Regelschmerzen bei vielen Frauen schwächer ausfällt, während diese sich bei der Kupfer- oder Goldspirale verstärken können. Es handelt sich hier um zwei verschiedene Verhütungssysteme. Die Hormonspirale ist das sicherste Verhütungsmittel, das wir derzeit zur Verfügung haben."

"Bei oralen Präparaten wie der Pille beruht die verhütende Wirkung auf der kompletten Unterbindung des Eisprungs, egal ob es sich um eine reine Gestagen-Pille oder um ein Kombinationspräparat handelt."

Wie wird die Goldspirale eingesetzt? Mit welchen Schmerzen ist danach und währenddessen zu rechnen?

"Das Einsetzen findet im Normalfall während der Regelblutung statt. Wir geben dazu ungefähr eine Stunde vorher noch 2 Medikamente, die den Gebärmutterhals weicher, weiter und besser passierbar machen. Das Schmerzempfinden ist unterschiedlich. Einige spüren es gar nicht, vor allem Frauen, die schon Kinder bekommen haben, während für andere Frauen der Reiz des Aufdehnens des Gebärmutterhalses unangenehmer sein kann. Hier kann der Eingriff unter Narkose gemacht werden."

"Woman & Health bietet das schmerzfreie Einsetzen einer Kupferspirale, -kette oder des Kupferballes in sanfter Kurznarkose an. Die Dauer der Narkose entspricht einem kurzen Schläfchen von 3 Minuten. Gerade junge oder sehr schmerzempfindliche Frauen bzw. Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, empfinden das Einsetzen einer Spirale oft als unangenehm. In Narkose ist zudem das Setzen zu jedem Zeitpunkt des Zyklus möglich. Der Eingriff unter Narkose empfiehlt sich auch bei Frauen, die schon Operationen am Gebärmutterhals oder einen Kaiserschnitt hatten."

"Zusätzlich empfiehlt Woman & Health außerdem, vor dem Einsetzen einer Spirale PAP-Abstriche sowie Infektionsabstriche durchführen zu lassen."

"Der Eingriff selbst dauert in der Regel nur 5 Minuten, danach bleibt die Patientin noch ca. 20 Minuten zur Nachbeobachtung, bevor Sie nach Hause gehen darf. Durch die Entspannung in der Narkose sind auch Schmerzen und Beschwerden nach dem Einsetzen deutlich seltener."

"Danach können für einige Tage ein Ziehen im Unterbauch und längere Schmierblutungen auftreten. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewonnen. Etwaige Schmerzen sind mit Schmerzmittel gut beherrschbar."

Wie läuft die Entfernung ab?

"Die Goldspirale hat einen Rückholfaden, an dem man anzieht, damit kann sie leicht entfernt werden. Dies ist nicht sehr schmerzhaft und kann ohne Narkose gemacht werden. Sollte sich der Faden in der Gebärmutter nach den Jahren hinaufgeschlagen haben, kann die Entfernung unter Narkose gemacht werden. Hier wird dann ein spezielles Instrument verwendet, um die Spirale besser zu fassen."

Was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile sowie Nebenwirkungen der Goldspirale?

"Wie bei Kupferspiralen greift die Goldspirale nicht in den Hormonhaushalt ein - Frau bleibt ganz sich selbst. Natürliche Hormonschwankungen bleiben erhalten und es kommt nicht zu einer Verminderung der Libido. Wir haben auch viele Frauen, die nach längerer Pillen-Einnahme auf Kupfer- oder Goldspirale umsteigen und sich danach mehr als sich selbst fühlen. Hormonelle Verhütungsmittel können bei Frauen ein gewisse Missempfindung erzeugen, dies entfällt bei der Goldspirale."

"Als Nachteil beziehungsweise Nebenwirkung der Goldspirale können Regelblutungen stärker werden und länger dauern."

Für welche Frauen ist die Goldspirale geeignet und wann eher nicht?

"Sie ist im Prinzip für jede Frau, die nicht an sehr starken Regelschmerzen und sehr starken Regelblutungen leidet, geeignet. Egal ob 15 oder 45 - sie kann im Prinzip in jedem Alter gesetzt werden. Sie ist speziell gut geeignet für Frauen, die keine Hormone nehmen sollten, vertragen oder nehmen wollen."

"Die Hormonspirale darf explizit auch bei Frauen mit erhöhtem Thromboserisiko gesetzt werden."