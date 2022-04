Greenwashing: Wenn bei der Nachhaltigkeit gelogen wird

Viele Unternehmen machen große Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Andere schmücken sich jedoch mehr mit scheinbarer Umweltfreundlichkeit als mit Taten, um einfach mehr zu verkaufen. Hier wird dann von Greenwashing gesprochen. Wir zeigen dir, worauf du achten solltest, um nicht hinters Licht geführt zu werden.

Was ist Greenwashing?

Gemeint ist damit eine Täuschungstaktik, die absichtlich oder versehentlich, von Unternehmen angewandt wird. Diese zielt darauf ab, Kunden glaubhaft zu machen, dass Produkte, Dienstleistungen oder Ähnliches umweltfreundlicher sind, als es tatsächlich der Wahrheit entspricht.

Greenwashing ist also eine irreführende Marketingpraxis, die unbegründete Behauptungen über umweltfreundliche Produkt- oder Dienstleistungseigenschaften vermitteln möchte.

In einer Welt, in der wir alle alles tun sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist Greenwashing daher als Umweltproblem zu verstehen, das den Klimaschutz boykottiert. Es kann den Ruf von Unternehmen beeinträchtigen, die tatsächlich nachhaltige Praktiken einsetzen. Zudem sorgt es für Verwirrung bei Konsument:innen, die nachhaltige Entscheidungen treffen wollen. Außerdem kann es langfristig das Vertrauen der Verbraucher in wirklich umweltfreundliche und nachhaltige Marken zerstören.

© Elke Mayr

Greenwashing-Taktiken

Kampagnen, die Greenwashing als nicht ganz so ehrliche und irreführende Verkaufstaktik einsetzen, verwenden oft Begriffe wie "natürlich", "sauber" oder "umweltfreundlich". Sie verfügen dabei jedoch über keine offiziellen Zertifizierungen oder nachprüfbare Daten bezüglich der Nachhaltigkeit ihrer Produkte.

Als Beispiel: Ein hauptsächlich konventionell produziertes Kosmetikprodukt wird mit natürlichen und nachhaltigen Inhaltsstoffen beworben, dies erzeugt für uns Konsument:innen den Anschein von Bio- oder Naturkosmetik. Da die Begriffe nicht gesetzlich geschützt sind, ist es aber legal.

Die meisten Green-Marketing-Praktiken beruhen auf den folgenden gängigen Methoden:

1. Änderungen am Branding

Das sogenannte Rebranding ist eine klassische Greenwashing-Taktik, um abzulenken. Unternehmen benennen dabei ihre Produkte oft um oder verpacken sie neu, damit diese grüner und nachhaltiger aussehen. So werden Logos und Mottos beispielsweise mit umweltfreundlichen Schlagworten oder Farben sowie natürlich wirkenden Bildern versehen.

Ein Beispiel dafür ist, wenn eine Fastfood-Kette wie McDonalds ihr Label farblich von Rot auf Grün ändert. Große Ketten bieten viel Fleisch zu günstigem Preis an, da ist eigentlich klar, dass dieses nicht so nachhaltig sein kann. Zudem werden die Speisen in Sackerln und Bechern verpackt, die zusätzlich jede Menge Müll produzieren. Als Konsument sollte man hier immer genau und mit prüfendem Blick hinschauen.

2. Fokus auf einen einzelnen nachhaltigen Aspekt

Bei dieser Taktik werden bewusst umweltschädlichen Aspekte ignoriert und mit dem Hervorheben eines einzelnen umweltfreundlichen Attributs davon abgelenkt.

Beispielsweise kann eine minimale Menge der Produkte eines Unternehmens biologisch abbaubar, kompostierbar oder aus recyceltem Material hergestellt sein. Es macht Werbung damit, obwohl der Großteil der eigenen Produkte gar nicht nachhaltig ist.

3. Es wird mit Selbstverständlichkeiten geworben

Hierbei werden unwichtige Eigenschaften positiv betont, die eigentlich sowieso erfüllt werden müssen und daher keine besondere zusätzliche Leistung für Nachhaltigkeit und Umweltschutz darstellen. Eine Firma hält zum Beispiel gesetzliche Auflagen ein und bewirbt dies als nachhaltiges und grünes Handeln.

Ein Hinweis auf die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ist nur dann sinnvoll, wenn die entsprechende Gesetzesgrundlage noch recht neu und daher den Konsumenten noch wenig bekannt ist. Ein Beispiel: In der EU ist es seit 2011 verboten, Babyfläschchen mit Bisphenol-A (BPA) zu produzieren, was aber teilweise immer noch auf den Flaschen als Verkaufsargument angeführt wird.

4. Greenwashing liegt auch vor, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist an sich schon umweltschädlich. (Kreuzfahrten, Kohle oder Mineralöl-Industrie)

Es wurde mehr Geld für die grüne Werbung als für den Umweltschutz ausgegeben. (Krombacher Regenwaldkampagne)

Der Umweltschutz wird mittels Lobbyings umgangen.

Probleme mit Greenwashing

Bei richtiger Ausführung können nachhaltige Bemühungen das Endergebnis eines Unternehmens verbessern, Wasser- und Stromrechnungen senken und das verwendete Material reduzieren. Greenwashing stellt jedoch eine erhebliche geschäftliche Bedrohung dar. Unternehmen glauben eventuell ernsthaft daran, dass sie ihren CO₂-Fußabdruck erheblich verbessern, und werben daher auch mit ihren diversen Maßnahmen und Bemühungen.

Aber die Frage ist, ob das, was sie tun, dann im Endeffekt auch wirklich das richtige Ergebnis bringt. Oder sind es nur schöne Absichten, die dem Konsumenten, ein gutes Gefühl beim Shopping geben sollen?

Greenwashing kann aber auch ordentlich nach hinten losgehen, vor allem wenn es aufgedeckt wird. Mitarbeiter, Konsumenten und andere Interessensgruppen wie Aktionäre oder Zulieferer verlieren dann das Vertrauen ins Unternehmen.

Beispiele für Greenwashing

Die grössten Plastikverschmutzer:Nestlé, Coca-Cola, Pepsi und Unilever

Plastikverpackungen verstärken laut Greenpeace die Klimakrise. Der "Branded"-Bericht zeigt die global größten Plastikverschmutzer auf.

Für diesen führen mehr Freiwillige in verschiedenen Ländern weltweit Strandsäuberungen durch, um damit die schlimmsten Plastikverschmutzer zu ermitteln. Die Bewegung "Break Free From Plastic" wirft den Konzernen auch vor, die Klimakrise mit ihrem Plastikverbrauch zu verstärken.

Ein klassisches Beispiel für Greenwashing: Volkswagen (VW)

Beim Skandal um den deutschen Autohersteller wurde das Greenwashing im Jahr 2015 aufgedeckt. Dieser stellte falsche Behauptungen auf und hatte seine Dieselfahrzeuge lange als umweltfreundlicher angepriesen.

Das Unternehmen installierte jedoch absichtlich eine Software, sodass die Fahrzeuge mit höheren Emissionen davonkommen konnte, als gesetzlich erlaubt war. Die Folgen waren Rückrufaktionen und ein Vertrauensverlust bei den Verbrauchern. Ob sich dies gelohnt hat, ist eine andere Frage.

Vattenfalls Klimakampagne

Der deutsche Energiekonzern Vattenfall versuchte sich 2008 mit anrührenden Bildern als umweltschützendes Unternehmen zu positionieren. Doch der Versuch das Image aufzupolieren ging nach hinten los. Die Kampagne wurde von Greenpeace als Greenwashing eingestuft.

Greenwashing erkennen

Du kannst dieses, an den schon bereits erwähnten Marketing-Taktiken erkennen. Zudem kannst du dich vorab informieren, welche Firmen und Unternehmen nachhaltig sind und kein Greenwashing betreiben. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Ethikguide, der nachhaltige Produkte und Unternehmen listet, den Greenpeace-Marktcheck oder Labelinfo.

1. Siegel und geschützte Begriffe

"Ökologisch" und "biologisch" sind gesetzlich geschützte Bezeichnungen. Sie dürfen nur dann verwendet werden, wenn die benutzen Inhaltsstoffe auch tatsächlich geprüft wurden.

Produkte, die über Zertifikate verfügen, müssen strenge Auflagen einhalten. Folgende Siegel, haben es sich zum Ziel gemacht, den Konsumenten mehr Sicherheit beim nachhaltigem Einkauf zu geben.