Wie geht Recycling richtig und welche Wertstoffe können wir wiederverwerten?

Was versteht man unter dem Begriff Recycling?

In unserem Alltag verwenden wir verschiedene Rohstoffe, wie zum Beispiel Kohle, Metalle, Öl oder Holz. Daraus werden die unterschiedlichsten Dinge hergestellt. Da diese aber nur begrenzt vorhanden sind, sollten wir sparsam und nachhaltig mit ihnen umgehen.

Das Wort Recycling stammt aus dem Griechischen und bedeutet Kreis, das heißt durch Recycling werden die Rohstoffe zurück in die Kreislaufwirtschaft gebracht.

Wie funktioniert Recycling?

Am Anfang der Wertstoffkette des Recyclings stehen wir als Verbraucher. Das heißt, wir bringen unseren Müll oder besser gesagt - unsere verarbeiteten wertvollen Rohstoffe - zu einer Sammelstelle. Dort kümmert man sich um deren fachgerechte Aufbereitung.

Je nach Bundesland oder Gemeinde gibt es verschiedene Stellen, die den Abfall in Österreich sammeln. Sie sorgen dafür, dass der Müll wieder brauchbar gemacht wird, das schont Ressourcen und Umwelt.

Recyclingkreislauf: Wertstoffe, Primär und Sekundärproduktion

Beim Recycling werden in speziellen Anlagen wiederverwertbare Abfälle durch diverse Verfahren in neue Sekundärrohstoffe verwandelt. So entsteht ein Kreislauf, bei dem Wertstoffe nicht verschwendet, sondern in der Sekundärproduktion wiederverwertet werden. Dies trägt zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit bei.

Wie lange geht der Kreislauf? Rohstoffe sind nicht unendlich recycelbar. Je nach Art sind sie eine bestimmte Anzahl an Zyklen wiederverwertbar. Beim Glasrecycling kann diese beispielsweise unglaublich oft zu neuen Flaschen und Behältern verarbeitet werden.

Etwa jeder fünfte Baum weltweit wird für die Papierherstellung gefällt. Papierrecycling ist also ohne Frage gut für die Umwelt, das spart nämlich nicht nur Wasser und Energie, sondern schont auch die Wälder. Aus dem Altpapier werden dann neue Verpackungen oder bedruckte Zeitungen.



♲ Recycling-Logo: Ist das Symbol auf einem Produkt abgebildet, besteht es aus einem wiederverwendbaren Material. Somit solltest du es unbedingt der richtigen Tonne zuführen!

© Elke Mayr

Facts aus Österreich zur Mülltrennung

In Österreich werden etwa 58% unseres Abfalls wiederverwertet. Im europaweiten Vergleich rangieren wir damit auf Platz 2. Das Ziel liegt für das Jahr 2025 bei 55%, für 2035 bei 65%. Die österreichische Abfallwirtschaft ist da schon ganz gut dabei.

Der Müll aus unseren Altpapiertonnen wird zu 70% zu neuem Papier verarbeitet. Bei Glas funktioniert dieser Vorgang noch besser. Quoten von über 80% sind schon knapp am EU-Ziel für 2030 von 85%, zumindest was Verpackungen aus Glas angeht. Tatsächlich ist Glas ein Rohstoff, der in der Theorie einen zur Gänze geschlossenen Kreislauf bilden könnte.

Worauf solltest du bei der Mülltrennung achten?

Durch die richtige Mülltrennung kannst du nachhaltig dazu beitragen, dass die wertvollen Rohstoffe wiederverwendet werden können. Wir verraten dir, worauf du dabei achten solltest!