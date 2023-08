Für alle, die noch nie etwas von den Mondphasen gehört haben, mag die Verbindung zwischen dem richtigen Zeitpunkt fürs Haare schneiden und dem Mondkalender recht komisch erscheinen. Zurecht! Die Verbindung ist nicht unbedingt offensichtlich.

Dabei schwören viele Menschen darauf, dass der Mond einen direkten Einfluss auf unser Leben und so auch auf unsere alltäglichen Besorgungen hat. Es können außerdem nicht nur die Mondphasen selbst, sondern auch die Tierkreiszeichen auf uns einwirken. Doch was steckt nun hinter dem Haare schneiden nach Mondkalender hinter?

➠ Übrigens: Du möchtest auch den Mondkalender konsultieren? Klicke gleich hier!

Welche Phase im Mondkalender eignet sich für welchen Haarschnitt?

Ihr wisst nicht mehr ganz genau, welche Mondphasen es wann gibt? Keine Sorge, natürlich haben wir vorab eine kleine Zusammenfassung für euch parat! Also, wann gibt es welchen Haarschnitt? Let's go:

Zunehmender Mond

Diese Phase wirkt beschleunigend auf dein Haarwachstum. Wer sich also regelmäßig in dieser Zeit die Spitzen schneiden lässt, sollte bald merken, dass die Haare schneller nachwachsen. Ebenso erfreulich: In dieser Phase ist das Haar besonders aufnahmefähig. Haarfarben und -tönungen leuchten kräftiger und Pflegeprodukte wirken noch besser.

Vollmond:

Der Vollmond hat eine besonders starke Wirkung auf deine Haare. Wenn du dir also zum Vollmond die Haare schneiden lässt, sollen sie voller und kräftiger wirken. Jedoch fördert er nicht das Haarwachstum – sie wachsen also langsamer nach. Auch eine Haarfarbe nehmen sie zu diesem Zeitpunkt perfekt auf. Somit ist es die richtige Zeit für das Nachfärben oder für verwöhnende Haarpflege, die zusätzlich das Haar kräftigt.

Abnehmender Mond

Wer fülligeres Haar möchte, sollte sich regelmäßig mit dem abnehmenden Mond die Spitzen nachschneiden lassen. Außerdem ist diese Phase der Energieausgabe gewidmet, sodass das Haar auch langsamer nachwächst. Perfekt für alle, die einen Pony wie Curtain Bangs oder eine Kurzhaarfrisur tragen!

Neumond

Du wünscht dir endlich die Rapunzelmähne? Dann mache dir deine Friseurtermine beim Neumond aus! Diese Phase regt nämlich das Haarwachstum besonders stark an. Außerdem soll das Haar auch kräftiger und gesünder nachwachsen.

Wie wirken die Tierkreiszeichen auf deine Haare?

Wir haben bereits gelernt: Da scheinbar alles im Himmel miteinander zusammenhängt, sind es nicht nur die Mondphasen, die uns den wohl besten Haarschnitt überhaupt bescheren können. Daher auch einmal die Übersicht der wichtigen Tierkreiszeichen - zumindest, wenn es um das Thema Haare geht:

Strapaziertes Haar

An Widder- und Schützentagen werden Pflegeprodukte und Haarkuren sowie Haaröl besonders gut aufgenommen.

Gefärbtes Haar

Wer sich eine neue Farbe wünscht oder die aktuelle auffrischen möchte, sollte den Termin auf Wassermann- oder Zwillingstage legen.

Langes Haar

Alle Tierkreiszeichen des Elementes Luft (Zwillinge, Wassermann und Waage) sollen sich positiv auf den Haarwachstum auswirken.

Volles Haar

Erdzeichen Jungfrau und Feuerzeichen Löwe sorgen für einen besonders kräftigen und voluminösen Haarwuchs. Damit die Haare schneller wachsen, sollen sie angeblich an einem Wärmetag geschnitten werden.

Haare schneiden nach Mondkalender: Welcher Zeitpunkt eignet sich nicht?

Erstaunlicherweise eignen sich die Tage der Sternzeichen mit dem Element Wasser - das sind Skorpion, Fische und Krebs - nicht für einen Friseurtermin. Natürlich passiert keine Katastrophe, falls man einen solchen Tag erwischt. Jedoch sollen die Haare vermehrt Schuppen bilden oder eher stumpf werden.

Wissenschaftlich erwiesen ist es natürlich nicht, ob der Mond überhaupt eine Auswirkung auf unsere Beauty hat. Jedoch hat man nichts zu verlieren, wenn man sich nach den Mondphasen oder Tierkreiszeichen richtet!