Halle Bailey erobert derzeit die Filmwelt im Sturm. Die talentierte Schauspielerin hat sich bereits in ganz jungen Jahren mit ihrer Schwester Chloe gemeinsam einen Namen als Musikerin gemacht.

2019 wurde schließlich verkündet, dass Halle die Rolle der Meerjungfrau Arielle verkörpern soll. Die Reaktionen waren nicht alle positiv, doch Halle ließ sich davon nicht unterkriegen und ging daraus sogar noch gestärkt hervor. Warum Halle Bailey das Zeug dazu hat, die Ikone einer neuen Generation zu werden und was Superstar Beyoncé damit zu tun hat, liest du im Artikel.

Steckbrief Halle Bailey Name: Halle Bailey

Halle Bailey Geboren am: 27. März 2000

27. März 2000 Geburtsort: Atlanta, Georgia, USA

Atlanta, Georgia, USA Sternzeichen: Widder

Widder Beruf: Sängerin, Schauspielerin

Sängerin, Schauspielerin Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Geschwister: Ski Bailey (*1991), Chloe Elizabeth Bailey (*1998), Branson Bailey (*2005)

Mit 6 Jahren steht Halle Bailey erstmals vor der Kamera

Halle Bailey erblickte am 27. März 2000 in Atlanta, Georgia, das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihren Geschwistern wuchs sie in einer kreativen Familie im US-Bundesstaat Georgia auf. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und die Musik entdeckte sie schon früh: Zusammen mit ihrer älteren Schwester Chloe schrieb sie etwa eigene Songs. Außerdem brachten sich die beiden selbst das Spielen verschiedener Instrumente bei.

Im zarten Alter von sechs Jahren bekam Halle bereits eine kleine Rolle in dem Film "Noch einmal Ferien" an der Seite von Queen Latifah. Danach konzentrierte sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester Chloe auf ihre große Leidenschaft: die Musik.

Als Halle 11 und Chloe 13 Jahre alt waren, starteten die beiden ihren eigenen YouTube-Kanal "Chloe x Halle". Das erste Video der Schwestern war eine Coverversion von Beyoncés Hit "The best thing I never had". Die äußerst talentierten Mädchen erregten im Netz schnell Aufmerksamkeit: Denn ihre Interpretation des Beyoncé-Songs "Pretty hurts" ging viral.

Danach ging es Schlag auf Schlag: 2012 trat das Duo bei der "Ellen DeGeneres Show" auf. 2016 unterzeichneten Halle und Chloe einen fünfjährigen Plattenvertrag bei Parkwood Entertainment, einer Plattenfirma die von niemandem Geringeren als Superstar Beyoncé selbst gegründet wurde.

Chloe x Halle: Die Karriere vor der Karriere

Kurz nach Unterzeichnung des Vertrags erschien das Debüt-Album der Schwestern mit dem Titel "Sugar Symphony". Die beiden galten lange Zeit als Beyoncés Wunderkinder, begleiteten den Superstar sogar auf einen Teil ihrer Tournee durch Europa.

2018 erschien ein weiteres Album namens "The kids are alright". Im selben Jahr eröffneten sie auch die "On The Run II"-Tour von Jay-Z und Beyoncé. 2020 erschien dann ein weiteres Album namens "Ungodly hour". Doch das ist längst nicht alles: Insgesamt waren die talentierten Schwestern bereits fünf Mal für einen Grammy nominiert! Wow!