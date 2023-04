"Willst du mich heiraten?" - es sind nur vier kleine Worte, doch sie sorgen wohl bei den meisten Menschen für Freudentränen, Schnappatmung oder zumindest große Aufregung. Im besten Fall verlobt man sich ja schließlich auch nur einmal im Leben, somit sollte alles perfekt sein. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Themen Heiratsantrag und Verlobung.

Woher kommt die Tradition mit dem Heiratsantrag?

Wenn es um das Thema Verlobung geht, muss man sich durchaus bewusst sein, dass die Traditionen und Bräuche, die diesem Thema zugrunde liegen, in ihrer Wurzel leider größtenteils auf patriarchalen Strukturen beruhen.

In der westlichen Welt kam die Tradition des Heiratsantrags erstmals im Mittelalter auf. Männer im heiratsfähigen Alter gingen damals in der Region ihrer Heimatstadt auf Brautschau, um die richtige Frau für die Ehe zu finden. Mit Romantik hatte dies allerdings recht wenig zu tun, denn man achtete eher auf wirtschaftliche und familiäre Verhältnisse, um aus der Verbindung den größtmöglichen persönlichen Nutzen zu ziehen.

Fand der Mann eine geeignete Frau, begannen die Verhandlungen zwischen ihm und dem Vater der Braut über den Preis der Zukünftigen. Bei diesem sogenannten Brautkauf hatte die Frau allerdings recht wenig bis gar nichts mitzureden.

In der Neuzeit lockerten sich die strengen Regeln aus dem Mittelalter allmählich und wichen neuen, regional unterschiedlichen Bräuchen zur Verlobung. Übrigens: Der Verlobungsring hat eine ähnlich lange Geschichte wie der Heiratsantrag. Denn im frühen Mittelalter und in der römischen Antike diente ein eiserner Ring für die Braut quasi als Bestätigung dafür, dass die Braut ihre Mitgift erhalten hatte.

Heiratsantrag und Verlobung: Was ist der Unterschied?

Der Heiratsantrag ist der Moment, in dem die Frage der Fragen gestellt wird. Wenn der oder die Gefragte "Ja" sagt, ist die Verlobung quasi als das Ergebnis dieser Frage zu sehen. Im Gegensatz zum Heiratsantrag ist die Verlobung eine verbindliche Zusage von beiden Partnern und wird oft mit einem Verlobungsring besiegelt.

Wie läuft ein klassischer Antrag ab?

Eine Verlobung kann auf verschiedene Arten stattfinden, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Am wichtigsten ist, dass der Ablauf der Verlobung zum jeweiligen Paar passt. Klassischerweise findet die Verlobung aber meist in einem romantischen Rahmen statt, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Abendessen oder einem romantischen Spaziergang. Der Moment, wenn die Frage aller Fragen gestellt wird, sollte persönlich gestaltet sein. So kann zum Beispiel eine romantische Rede oder ein Liebesbrief das Ereignis unvergesslich machen. Bei einem traditionellen Heiratsantrag darf natürlich auch ein Verlobungsring nicht fehlen.

Wer sich Sorgen um die rechtlichen Rahmenbedingungen macht, kann außerdem beruhigt sein: Denn eine Verlobung kann formlos erfolgen und bedarf lediglich der Zustimmung beider Partner. Sonst gibt es keine weiteren rechtlich bindenden Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen.

Auch der Zeitpunkt der Eheschließung sowie Einzelheiten der gemeinsamen Zukunft müssen nicht vorab bestimmt werden. Zudem muss man nicht volljährig sein, um sich verloben zu können. Achtung: Um heiraten zu können, muss aber zumindest einer der Partner:innen mindestens 18 Jahre alt sein.

Wer sich verloben will, muss außerdem das Einverständnis der Eltern nicht mehr vorher einholen. Der Brauch, bei dem der heiratswillige Mann die Eltern der Braut zuvor um ihren Segen bittet, ist aber noch immer weit verbreitet und gilt als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den zukünftigen Schwiegereltern.

Vorbereitung: Diese Fragen solltest du dir vor dem Heiratsantrag stellen

Im Vorfeld des Heiratsantrages gibt es so einiges zu organisieren. Die folgenden Fragen solltest du dir unbedingt vorab stellen, damit auch wirklich nichts schief gehen kann:

Wie soll der Heiratsantrag ablaufen?

Wann soll die Frage aller Fragen gestellt werden?

Wo soll der Antrag stattfinden? Welche Reservierungen brauche ich dafür (z.B. Restaurant, Flug oder Hotel)?

Soll die Frage der Fragen in trauter Zweisamkeit gestellt werden oder vielleicht doch im Beisein von Familie und / oder Freund:innen?

Wie formuliere ich den Antrag?

In puncto Verlobungsring: Welche Ringgröße hat mein:e Partner:in?

Welche Extras (wie Sekt, Blumen, Musik etc.) brauche ich?

Wer macht den Antrag? "Darf" auch die Frau die Frage der Fragen stellen?

Speziell früher war es üblich, dass der Mann "den ersten Schritt" macht und die Frau fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Bei der großen Mehrheit der Verlobungen ist es auch heute noch so, dass der Mann um die Hand seiner Geliebten anhält.

In Zeiten fortschreitender Emanzipation ist es aber auch durchaus möglich und auch längst nicht mehr so unüblich, dass die Frau die Frage der Fragen stellt. Denn wer sagt, dass man als Frau nicht selbst sein Schicksal in die Hand nehmen kann?

Ideen für den perfekten Heiratsantrag

Ein romantischer Abend: Eine klassische Variante ist es, die Verlobung in einem romantischen Restaurant oder an einem anderen besonderen Ort zu planen. Ein Candle-Light-Dinner ist eine gute Gelegenheit, um den Heiratsantrag zu machen. Heiratsantrag am Strand: Ein Spaziergang am Strand bei Sonnenuntergang ist eine weitere romantische Möglichkeit für einen Antrag. Hier kann man die idyllische Zweisamkeit genießen und dem bzw. der Partner:in die Frage aller Fragen stellen. Ein Flugzeugbanner: Wer die ganz große Geste zeigen will, kann auch einen Flugzeugbanner organisieren. Die Frage "Willst du mich heiraten?" am Himmel erscheinen zu sehen, ist eine originelle und überraschende Idee. Ein Heiratsantrag im Freien: Eine Wanderung, ein Picknick oder ein Ausflug in die Natur kann ebenfalls ein schöner Rahmen für einen Antrag sein. Hier kann man ein besonderes Plätzchen auswählen und den bzw. die Partner:in mit der besonderen Frage überraschen. Ein Heiratsantrag mit Musik: Viele Paare haben einen gemeinsamen Song oder verbinden mit spezieller Musik besonders schöne Erinnerungen. Dies lässt sich zur Untermalung des Antrags natürlich ideal nutzen. Statt „nur“ einen Song abspielen zu lassen, kann auch ein:e Musiker:in oder eine Band engagiert werden, um den Moment noch besonderer zu machen.

Welche Rechte und Pflichten gibt es in puncto Verlobung? Kann man eine Verlobung wieder auflösen?

Eine Verlobung bedeutet im Grunde, dass sich ein Paar gemeinsam dazu entschlossen hat, in Zukunft zu heiraten und das restliche Leben miteinander zu verbringen. Es gibt allerdings keine gesetzlichen Vorschriften, die eine Verlobung regeln. Laut oesterreich.gv.at ist die Verlobung ein "vorläufiges gegenseitiges Versprechen zu heiraten."

Dieses Eheversprechen verpflichtet nicht zu einer nachfolgenden Eheschließung. Dementsprechend kann eine Verlobung auch jederzeit und ohne Konsequenzen wieder aufgelöst werden. Einen rechtlichen Anspruch auf die Einhaltung des Heiratsversprechens gibt es nicht.

Achtung: Im Falle einer Trennung ist es aber durchaus möglich, dass der bzw. die Partner:in Ersatzansprüche für Ausgaben geltend macht, die ohne die (nun aufgelöste) Verlobung nicht angefallen wären. Somit kann es passieren, dass Kosten für den Verlobungsring oder bereits bezahlte Ausgaben für die Hochzeit, ersetzt werden müssen.

Was tun, wenn der Heiratsantrag abgelehnt wird?

Es ist leider die traurige Realität: Nicht jeder Antrag endet damit, dass sich beide glücklich in den Armen liegen. Manchmal zerstört ein "Nein" den Traum von der romantischen Hochzeit und sorgt für Zweifel. Und auch wenn ein abgelehnter Heiratsantrag extrem verletzend sein kann, solltest du nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Wichtig ist nun, gemeinsam zu klären, warum der bzw. die Andere so fühlt.

Die Gründe für ein "Nein" können schließlich vielfältig sein: Vielleicht ist dein:e Partner:in noch nicht bereit für diesen großen Schritt. Kalte Füße vor Erwartungshaltungen hinsichtlich Hausbau oder Familiengründung können ebenfalls verunsichern. Zudem ist nicht jedem Menschen ein Trauschein für das Lebensglück wichtig. Eine religiöse Trauung ist ebenfalls nicht jedermanns Sache, etwa wenn der Bezug zum Glauben fehlt.

Damit keine unklare Situation entsteht, empfehlen wir, bereits im Lauf der Beziehung vorzufühlen, ob sich der oder die Liebste eine Ehe überhaupt vorstellen kann. Hier kommen einige weitere Tipps, wenn der Heiratsantrag abgelehnt wird:

Sei verständnisvoll: Auch wenn es im ersten Moment sicherlich schwer fällt, doch es ist wichtig, die Gründe für die Ablehnung zu verstehen und diese zu akzeptieren. Es könnte sein, dass dein:e Liebste:r einfach nicht bereit ist, zu heiraten, oder dass er bzw. sie nicht das gleiche fühlt wie du.

Auch wenn es im ersten Moment sicherlich schwer fällt, doch es ist wichtig, die Gründe für die Ablehnung zu verstehen und diese zu akzeptieren. Es könnte sein, dass dein:e Liebste:r einfach nicht bereit ist, zu heiraten, oder dass er bzw. sie nicht das gleiche fühlt wie du. Gib Freiraum: Wenn jemand einen Heiratsantrag ablehnt, ist es wichtig, den Wunsch nach Raum und Zeit zu respektieren. Gib deinem bzw. deiner Partner:in die Chance, die eigenen Gefühle zu sortieren.

Wenn jemand einen Heiratsantrag ablehnt, ist es wichtig, den Wunsch nach Raum und Zeit zu respektieren. Gib deinem bzw. deiner Partner:in die Chance, die eigenen Gefühle zu sortieren. Bleib offen für die Zukunft: Wenn der Heiratsantrag (vorerst) abgelehnt wird, muss das nicht automatisch das Ende der Beziehung bedeuten. Stimmt euch gemeinsam über eure Ideen und Wünsche für die Zukunft ab. Wenn die Vorstellungen ähnlich sind, versuche offen für die Zukunft zu bleiben und akzeptiere, dass Beziehungen sich im Lauf der Zeit entwickeln und Veränderungen durchmachen können.

(c) Elke Mayr

Wie lehnt man einen Antrag freundlich ab?

Du stehst auf der anderen Seite und befürchtest, dass du bald einen Antrag bekommst, obwohl du noch nicht ready bist? Einen Hochzeitsantrag abzulehnen, ohne die Gefühle des Gegenübers zu verletzen, ist sehr schwierig bzw. wohl fast unmöglich. Mache dir in der Situation selbst auf jeden Fall bewusst, wie verletzlich dein:e Partner:in gerade ist, auch wenn du selbst vielleicht gerade sehr angespannt bist.

Bedenke, dass dein:e Partner:in sich dir geöffnet und viel Liebe, Zeit und Geld in den Antrag investiert hat. Egal, wie genau die Begründung für dein "Nein" ausfällt – du solltest die Mühen deines Gegenübers auf jeden Fall wertschätzen. Erläutere in einem Gespräch auf liebevolle Art und Weise deine Gründe für das "Nein", verzichte aber auf langatmige Erläuterungen wenn dein:e Partner:in gerade Zeit braucht, um den Schock zu verdauen.

Wie geht's danach weiter? Findet zusammen heraus, ob es eine Basis für eine gemeinsame Zukunft gibt. Findet ihr einen gemeinsamen Nenner, könnt ihr damit beginnen, eure Partnerschaft neu aufzubauen. Dies kann einige Zeit dauern, ist aber durchaus auch eine Chance für eine gestärkte und noch tiefere Beziehung.

Sag deinem Gegenüber auch ehrlich, wenn es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich war, du dir aber schon vorstellen kannst, ihn oder sie später mal zu heiraten. Kommuniziere aber auch ganz klar, wenn eine Hochzeit absolut nicht für dich in den Sinn kommt, auch wenn du deine:n Partner:in liebst. So muss er oder sie sich keine unnötigen Hoffnungen machen.

(c) Elke Mayr

Wie wird die Verlobung gefeiert?

Dein Heiratsantrag war erfolgreich? Herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr jetzt offiziell verlobt! Dieses glückliche Ereignis kann auf verschiedene Arten gefeiert werden. So kann man zum Beispiel eine kleine Feier zuhause oder in einem Restaurant planen. Gemeinsam mit Familie und Freunden könnt ihr in einem festlichen Rahmen das besondere Ereignis feiern. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine Verlobungsfeier mit einem größeren Kreis von Freunden und Familie zu organisieren. In Österreich ist es aber auch weit verbreitet, die Verlobung selbst gar nicht groß zu feiern.

(c) Elke Mayr

5 Ideen, um eure Verlobung zu verkünden

Gleich vorab: Bevor ihr es auf Social Media verkündet, solltet ihr es eurer Familie und euren engsten Freund:innen erzählen. Dies muss natürlich nicht zwingend persönlich sein, aber es ist schöner, wenn sie es direkt von euch erfahren als über Instagram und Co.

1 Verlobungsfeier: Auch wenn es in Österreich nicht gang und gäbe ist, könnt ihr eure Verlobung feiern. Ob ihr eine größere Feier oder eine im engen Kreis macht, bleibt natürlich euch überlassen. Dafür eignet sich auch prima eine Garten- oder Grillparty.

2 Verlobungsvideo: Ihr seid kreativ? Dann eignet sich ein selbstgemachtes Verlobungsvideo, welches ihr dann entweder in den Socials oder auf YouTube hochladen könnt. Den Link könnt ihr dann ganz einfach euren Liebsten schicken und die werden bestimmt Augen machen.

3 Persönlich: Ihr könnt natürlich auch euren Eltern oder Freund:innen die schöne Nachricht einfach persönlich überbringen. Vielleicht bei einem Kaffee oder einem Spaziergang. Falls es sich nicht anders aus geht, dann natürlich auch per Telefon oder Videocall.

4 Mit einem DIY-Geschenk: Ihr wollt etwas Besonderes machen? Wie wär's mit einer selbstgebackenen Torte mit einem Schrifzug "Wir sind verlobt" oder "She said yes". Das ganze geht natürlich auch mit einem Foto-Puzzle, einer Rubbelkarte, einer Tasse, einem Shirt, etc.