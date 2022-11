"Wir sind füreinander bestimmt, wir müssen auf jeden Fall heiraten". Hattest du schon einmal das Gefühl mit Liebe überschüttet zu werden? Komplimente, Liebeserklärungen und Geschenke ohne Ende. Klingt zunächst süß und romantisch, allerdings geht es bei Love Bombing um Manipulation und Macht. Der Love Bomber bindet sein:e Partner:in durch die ständige Aufmerksamkeit und die Liebesbekundungen an sich. Das sind die Anzeichen für Love Bombing und das kannst du dagegen tun.

Was ist Lovebombing

Ach ja, die Anfangsphase in einer Beziehung ist doch die Schönste. Verliebtheit und Leichtigkeit. Wenn dich die andere Person jedoch mit unzähligen Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäuft, kann es auch schnell problematisch werden. Sehr häufig beginnt eine toxische Beziehung mit LOVE BOMBING und hat das Ziel, möglichst schnell eine starke emotionale Bindung aufzubauen und Abhängigkeit zu erzeugen. Love Bombing zeichnet sich durch unangemessene und überschwängliche Gefühlsbekundungen aus. Der Love Bomber überschüttet dich aber nicht erst nach einer etwas längeren Zeit in der Beziehung mit seiner/ihrer Liebe, sondern oft schon wenige Tage nachdem ihr euch kennengelernt habt. Too much too soon. Besonders gefährlich ist es dann, wenn du selbst einen inneren Mangel verspürst oder grade eine schwere Zeit durchmachst oder eine Krankheit überstanden hast. In diesen Momenten, sehnen wir uns besonders nach Zuneigung, Liebe und Aufmerksamkeit. Dadurch erkennen wir leider nicht, dass wir manipuliert und beeinflusst werden.

Das sind die Gründe für Love Bombing

Forscher:innen konnten herausfinden, dass die Manipulationstechnik des Love Bombings, häufig von Menschen und vermehrt von Männern angewandt wird, die narzisstische Persönlichkeitsmerkmale aufweisen oder an Bindungsangst leiden. Love Bomber schenken ihrem/ihrer Partner:in extrem viel Aufmerksamkeit und Zuneigung – aber nur so lange, wie sich diese gemäß ihren Vorstellungen verhalten. Durch ihren geringen Selbstwert und ihrem Grundbedürfnis nach starker Kontrolle nutzen sie diese Form der emotionalen Manipulation, um die eigene Unsicherheit aushalten zu können und Macht zu erlangen. Ebenso können Bindungsängste Auslöser für ein derartiges Verhalten sein. Menschen mit Bindungsängsten können oft selbst nicht erklären, warum sie andere Menschen erobern und wieder fallen lassen, sobald sich ihr Gegenüber verliebt hat.

» Wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, dass eine deutliche Korrelation zwischen Love Bombing, narzisstischen Persönlichkeitszügen und Bindungsangst besteht. «

7 Anzeichen: So erkennst du emotionale Manipulation

Natürlich sind Komplimente etwas ganz Wunderbares und nicht jedes überschwängliche Kompliment ist gleich Love Bombing. Ist man verliebt, spielt der Hormonhaushalt verrückt und man schaut durch eine rosa rote Brille. Genau das macht es jedoch so schwierig, Love Bombing rechtzeitig zu erkennen. Diese 7 Anzeichen können dabei helfen:

1 Sehr viel Aufmerksamkeit. Die Beziehung mit einem Love Bomber beansprucht sehr viel Zeit: Er/Sie möchte dich jeden Tag sehen, schreibt dir rund um die Uhr und erwartet von dir, dass du ihm/ihr jedes Wochenende widmest. Zeit für dich allein bleibt nicht mehr.

2 Die Person möchte immer und überall mit dabei sein. Es wirkt fast so, als hätte sie keinen eigenen Freundeskreis.

3 Du wirst mit Geschenken überschüttet. Was vielleicht süß klingt, kann ein Anzeichen einer „Liebesbombe“ sein. Mit den vielen Liebesgesten geht ein Gefühl einher, dass du ihm/ihr für all die Liebe auch etwas zurückzugeben musst. Das macht dich emotional erpressbar – und das nutzt der Love Bomber auch gern aus.

4 Future Faking: Zukunftsplanung."Ich weiß genau, wie unsere gemeinsame Zukunft ausschaut." Wenn ihr zusammen seid, vermittelt er/ihr dir das Gefühl, dass er mit dir eine Zukunft aufbauen möchte. Vielleicht spricht er schon nach wenigen Dates von gemeinsamen Kindern oder vom Zusammenziehen.

5 Große Gesten und übertriebene Komplimente. Love Bombing ist eine Form der emotionalen Manipulation. Um zu erreichen, dass du dem Love Bomber vollkommen verfällst und du dich verliebst, macht er dir übertriebene Komplimente.

6 Beansprucht deine Zeit und möchte immer um dich herum sein. Es ist wahrscheinlich, dass deine Freund:innen und deine Familie bemerken, dass du viel weniger Zeit für sie hast und dich seltener meldest. Genau das ist das Ziel des Love Bombers: Er/Sie versucht dich von deinem sozialen Umfeld zu isolieren.

7 Eifersucht. Die Person möchte dich am liebsten für sich ganz allein haben und wird schnell eifersüchtig. Er/Sie will immer wissen wo & und mit wem du unterwegs bist.

Es gibt aber auch andere Dating Phänomene, vor denen du dich schützen solltest. Beim Breadcrumbing beispielsweise, möchte dich die andere Person mit ihren Nachrichten nur "warmhalten". Ernsthaftes Interesse an dir hat er/sie aber nicht. Beim Ghosting hingegen verschwindet die Person plötzlich aus deinem Leben.

Welche Auswirkungen und Folgen kann Love Bombing haben

Love Bombing kann sich extrem auf deine psychische Gesundheit auswirken. Deine Schwächen und Unsicherheiten werden ausgenutzt. Im einigen Fällen versuchen Lovebomber dich durch Gaslighting soweit zu bringen, dass du deine eigene Realitätswahrnehmung zu hinterfragst. Du kannst eine ungesunde Abhängigkeit zu der Person entwickeln und fühlst dich ohne sie vielleicht gar nicht mehr vollständig. Mit der Zeit gewöhnst du dich an all die Freundlichkeiten, Aufmerksamkeiten und Liebeserklärungen. Sobald du aber mit deinen Gedanken allein bist, fühlst du dich leer und einsam. Gesunde Beziehungen wachsen langsam. Sie basieren auf gemeinsamen Erlebnissen, gegenseitigem Respekt und Ehrlichkeit.

So reagierst du am besten, wenn du mit Liebe bombardierst wirst

Love Bombing ist eine Form psychologischer Manipulation und sollte nicht unterschätzt werden. Wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand auf diese Weise manipuliert: Sprich deine Sorgen und Ängste offen an. Wenn die Person kein Verständnis zeigt oder versucht deine Realitätswahrnehmung zu beeinflussen gilt: Absoluter Kontaktabbruch. Nur eine Trennung und klare Grenzen können dir dabei helfen, dich von der Person zu distanzieren. Nur wenn du die Abhängigkeit von anderen verlierst, kannst du selbstbestimmt leben. Sprich auf jeden Fall auch mit deiner Familie oder Freund:innen, um deine eigene Perspektive zu überprüfen.