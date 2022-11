In der Welt des Online Datings gibt es so einige Dating Phänomene. Ghosting, Lovebombing oder eben auch Breadcrumbing. Aber was genau versteckt sich eigentlich dahinter? Temporary people teach us permanent lessons.Sogenannte Situationsships sind häufig das Resultat von Bekanntschaften über Dating Apps. Doch wieso meldet man sich gelegentlich und lässt die andere Person fallen, bevor es wirklich ernst wird? Wir erklären dir, was sich hinter Breadcrumbing versteckt und wie du auf diese Hinhaltetaktik beim Dating am besten reagierst.

Was ist Breadcrumbing

Könnte sich vielleicht eine Beziehung anbahnen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Breadcrumbing kommt aus dem englischen und bedeutet wortwörtlich "Brotkrümel verteilen". Ein Krümel hier, ein Krümel da. Die andere Person vermittelt dir gelegentlich Interesse und dennoch entwickelt sich nichts ernstes daraus. Breadcrumbing bezeichnet eine Hinhaltetaktik, bei der immer wieder inkonsistenten Nachrichten geschickt werden, um die Aufmerksamkeit von jemandem aufrechtzuerhalten, obwohl man nicht die Absicht hat, eine Beziehung einzugehen.

Wo ist der Unterschied zu Ghosting und Benching?

Beim Ghosting erhält man plötzlich keine Antwort mehr und die Person verschwindet wie ein Geist aus deinem Leben. Echt feige, aber wenigstens gibt es einen klaren Cut. Beim Breadcrumbing hingegen, beendet er/sie die Sendepause nach einiger Zeit und meldet sich wieder bei dir. Aber nur mit kleinen Brotkrümeln eben. Beim Benching wirst du "warmgehalten". Du wirst auf die Reservebank (vom englischen bench, zu deutsch Bank) geschickt. Dein Match spielt dir halbherziges Interesse vor, schreibt dir zwar, aber trifft sich parallel mit vielen anderen. Breadcrumber haben von vornherein kein echtes Interesse und spielt es dir nur vor, um sich Bestätigung zu holen. Der Bencher hat dagegen schon Interesse, nur eben (noch) nicht ausreichend, um sich festzulegen oder sich ernsthaft zu bemühen.

Was sind die Gründe für Breadcrumbing?

Aber was genau bewegt Menschen dazu? Vor allem eins: Aufmerksamkeit. Bevor es wirklich ernst wird, lassen sie dich fallen. Die Person will nur einen kleinen Ego-Push und ein bisschen Selbstbestätigung. Man will einfach nur wissen, dass man den anderen haben kann, dass man begehrt wird und ebenfalls Komplimente und Flirt-Nachrichten zurückbekommt. Eben so, als würde man den anderen mit einer Brotkrümel-Spur anlocken. Vor allem unsichere Männer oder Männer, die ein einer unglücklichen Beziehung sind, wollen dadurch herausfinden, bei wem sie vielleicht eine Chance hätten. Aber auch Menschen, die Bindungsangst haben, können diese Hinhaltetaktik anwenden, weil sie nicht bereit sind eine andere Person näher kennenzulernen.

Daran erkennst du, dass dich andere Menschen nur hinhalten wollen

Hast du dir selber vielleicht schon einmal Selbstbestätigung bei anderen geholt? Hier mal eine Story Reaktion oder da mal ein Like, auch wenn du eigentlich gar nicht wirklich an der Person interessiert warst. In der Welt des Online Datings wird man schnell selbst zum Täter. Wenn du aber merkst, dass die andere Person nie konkret wird und nur flirty Nachrichten schickt, wahllos Instagram Bilder liked und ab und an ein Flammen-Emoji dalässt - dann gilt: Nicht in die Falle tappen und auf keinen Fall den imaginären Brotkrümeln folgen. Breadcrumbing bedeutet, dass es keine Weiterentwicklung gibt. Was genau bringt dir die Interaktion mit der anderen Person? Eigentlich nichts. Wenn er/sie also nie wirklich konkret wird, kannst du davon ausgehen, dass es sich um die fiese Hinhaltemasche des Breadcrumbings handelt.

(c)iStock

So reagierst du am besten auf die fiese Hinhaltetaktik

Online Dating ist vor allem eins. Unverbindlich. Durch die unbegrenzten Möglichkeiten werden Menschen durch eine Art Objektifizierung lediglich als Profile wahrgenommen. Durch das „swipen“ und kurzlebige interagieren mit anderen Personen, fühlen wir uns möglicherweise nicht verpflichtet, die Gefühle und Erwartungshaltungen anderer Nutzer:innen zu berücksichtigen. Lass dich nicht für blöd verkaufen. Wir wollen keine Brotkrümel, nein wir wollen das ganze Brot! Wenn die andere Person es wirklich ernst mit dir meint, merkst du das auch. Am besten du reagierst gar nicht mehr auf seine/ihre Annäherungsversuche - es sei denn sie sind ernst gemeint.Solang dich die Person aber nur mit kleinen Reaktionen warmhalten will und dich nie nach einem Date fragt, gehe nicht mehr darauf ein.

Wann sollte man einen Schlussstrich ziehen?

Einen Schlussstrich ziehen solltest du auf jeden Fall wenn:

#1 die Taten und Worte der anderen Person nicht mit miteinander übereinstimmen. "Wir müssen uns auf jeden mal treffen". Nach einem Treffen wirst du aber nie gefragt.

#2 die Kommunikation zwischen euch nur gelegentlich (über Instagram und Co.) stattfindet. Immer nur eine Flamme hier und da. In dem Moment fühlt es sich toll an, aber wem schreibt er/sie wohl noch?

#3 die Person kein ernsthaftes Interesse zeigt, dich näher kennenzulernen.

#4 die Beziehung sich nur auf der Oberfläche abspielt. Eine richtige Konversation oder ein Treffen hat es bisher immer noch nicht gegeben.