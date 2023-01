Die Dermabrasion kam ursprünglich ausschließlich in der chirurgischen Narbenbehandlung zur Anwendung. Wobei hier allerdings tiefere Hautschichten unter Narkose abgetragen wurden. Doch die Mikrodermabrasion ist eine wesentlich schonendere Methode der Hautverbesserung. Ob Aknenarben, feinere Narben ganz allgemein oder auch Falten – zur Behandlung all dieser Punkte kann das Hautpeeling eingesetzt werden.

Da dabei nur die oberste Hautschicht entfernt wird, gilt die Methode in der Regel auch als schmerzfrei. Das Verfahren zählt heute zu den beliebtesten ästhetischen Behandlungsmethoden und wird für unterschiedliche Körperpartien wie etwa Dekolleté und Gesichtshaut angewandt.



Was ist Mikrodermabrasion eigentlich?

Der Name Mikrodermabrasion setzt sich aus den drei Begriffen zusammen: "Klein“ (micro), "Derma“ (Haut) und "Brasion" (schleifen). Dabei wird die obere Hautschicht kontrolliert abgetragen. So werden mittels des mechanischen Peelings Poren geöffnet und abgestorbene Hautzellen sowie Schuppen und Unebenheiten entfernt. Für diese sehr sanfte Form der Hautabschleifung verwenden Ärzt:innen ein Poliergerät mit feinen Diamantaufsätzen, ganz ohne chemische Wirkstoffe.

Als Folge werden nicht nur Pflegestoffe besser von der Haut aufgenommen, sondern die Durchblutung, Zellerneuerung und Kollagenbildung der Haut wird ebenso angeregt. Beschädigtes Gewebe wird so wieder repariert und es findet gewissermaßen ein natürlicher Anti-Aging-Effekt statt. Besonders positive Aspekte dabei: die Haut regeneriert sich schneller und dein Teint erstrahlt in neuem Glanz. Auch kleine Fältchen rund um Mund und Augen bilden sich zurück, das Gesicht wirkt so generell jünger und frischer.

Bye Bye Hautprobleme – die Wirkung der Mikrodermabrasion

Verschiedenste Hautprobleme können mittels Mikrodermabrasion verbessert werden. Hierzu gehören:

Pigmentstörungen

Verhornungen

Narben

ein generell ungleichmäßiges Hautbild

Positive Effekte:

die Haut wird elastischer

die Poren der Haut werden feiner

der Lymphfluss wird aktiviert

die Festigkeit der Haut nimmt zu

die Tiefe der Falten reduziert sich deutlich

die Wirkstoffaufnahme der Haut wird optimiert

Aktivierung der hauteigenen Collagen- und Elastinproduktion

Einige positive Effekte der Mikrodermabrasion sieht man im Anschluss an die Behandlung, andere brauchen mehr Zeit. Soll heißen, Falten oder Unebenheiten in tieferen Hautschichten benötigen mehrere Anwendungen bis hier Effekte sichtbar sind.

Mikrodermabrasion – Methoden der Anwendung

Mikrodermabrasion mit Sand: dabei werden feine Sandschleifpartikel eingesetzt. Diese sorgen durch Ansaugen auf der Haut für ein starkes Vakuum. So können die Hautschuppen leicht entfernt werden.

Diamant-Mikrodermabrasion: hier besteht die Spitze des Geräts aus kleinen Diamanten, die sehr sanft und gleichzeitig intensiv auf die oberste Hautschicht einwirken. Im Anschluss wird die Haut noch gereinigt, dadurch werden die Hautschuppen, die beim Absaugen nicht abgetragen wurden, entfernt.



Mikrodermabrasion mit Wasser: eine sehr sanfte Behandlung, bei der mit einem Wasserstrahl und Schleifschwamm die Beseitigung der Schuppen schonend erfolgt. Der Saugeffekt ist hier minimal. Deshalb werden Hautschuppen im Anschluss auch manuell entfernt.

Vor- und Nachteile der Mikrodermabrasion

Vorteile

+ Sanfte Behandlung

+ Sicher (keine ernsthaften Nebenwirkungen, so treten z.B. bei vergleichbaren Laserbehandlungen wesentlich häufiger Nebenwirkungen auf)

+ Einfache Anwendung und für fast jeden Hauttyp geeignet

+ Strahlende, frisch aussehende Haut durch Abtragung der oberen Hornschicht

Nachteile

- Um sensible Gesichtsbereiche wie den Mund, die Nase und Augen kann direkt nach der Behandlung ein unangenehmes Gefühl auftreten

- Direkt nach der Behandlung: leichte Rötungen oder ein Gefühl von Trockenheit auf der Haut möglich (Rötungen und Trockenheit sollten allerdings nach wenigen Stunden wieder weg sein).

- Allergische Reaktion auf die während der Behandlung verwandten Kristalle (Deshalb: die Wirkungsweise der Kristalle vor der ersten Behandlung am Unterarm testen)

- Eine Behandlung bei zu hoher Intensität kann schlimmstenfalls zu einer Reizung oder Schädigung der Haut führen

! Halten Reaktionen auf die Behandlung länger an bitte unbedingt einen Hausarzt/eine Hausärztin aufsuchen.

Um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen sind mehrere Sitzungen nötig

Zwischen den Behandlungen sollte allerdings ein zeitlicher Abstand liegen. So kann sich die Haut vor der nächsten Behandlung vollständig regenerieren. Je nach Hauttyp und Behandlungsziel sollte die Behandlung mittels Mikrodermabrasion etwa einmal im Monat stattfinden. Bei stark verhornter Haut kann eine Anwendung alle zwei Wochen sinnvoll sein. Dies sollte vor Beginn der Behandlung abgeklärt werden.

Wann Mikrodermabrasion nicht eingesetzt werden sollte

Die Mikrodermabrasion ist im Allgemeinen gut verträglich. Eine Behandlung sollte aber in einigen Fällen dennoch nicht durchgeführt werden.

So zum Beispiel bei:

Stark ausgeprägter Akne

Offenen Wunden

Herpes

Warzen

Hautkrankheiten wie Rosacea oder Neurodermitis

Der Einnahme von Medikamenten wie Kortison

Im Zweifelsfall ist es sicherlich gut erst mit Hautärzt:innen abzuklären, ob irgendetwas einer Mikrodermabrasion im Weg steht.

Nach der Mikrodermabrasion: die richtige Nachsorge ist wichtig

Wie erwähnt, ist die Mikordermabrasion im Allgemeinen sehr verträglich und die Behandlung ist komplikationsfrei. Allerdings benötigt die neue Hautschicht dennoch mehrere Tage, um ihre volle Funktionsweise auszuüben. Dazu zählt insbesondere die Schutzfunktion. Daher ist es ratsam, die Haut keinen unnötigen Belastungsproben auszusetzen. Immer wichtig: ein sehr guter Sonnenschutz.

Darüber hinaus vermeidet man am besten in den Tagen nach der Behandlung:

Starke Sonneneinstrahlung vermeiden bzw. gute Sonnencremes mit UVA und UVB Filter verwenden

Starkes Schwitzen

Alkohol

Harte Wirkstoffe

Peelings

Meerwasser oder Chlor

Was kostet eine Mikordermabrasion?

Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Denn es spielen auch Faktoren, wie die Ursache für eine Behandlung, die Größe der zu behandelnden Fläche und natürlich auch wie viele Sitzungen man benötigt, eine Rolle.

Allgemein kann man mit Kosten zwischen € 80 und € 150 rechnen.



WOMAN Fazit

Die Mikrodermabrasion ist eine sanfte und dennoch effektive kosmetische Anwendung, die zur allgemeinen Verbesserung des Hautbildes beiträgt. Ein frischeres erholtes Aussehen ist die Folge der Behandlung. Auch ein gewisser Anti-Aging Effekt kann dadurch erzielt werden. Dabei sollte aber vor Behandlungsbeginn genau abgeklärt werden, welche Ergebnisse erhofft werden und was wirklich möglich ist. Hier kommt es auch stark auf die Ausgangslage, die Beschaffenheit der Haut, an. Denn mit Kosten von bis zum etwa €150 pro Behandlung ist die Mikrodermabrasion durchaus kostenintensiver.