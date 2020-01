Weil wir wissen wollten, ob der Hype um den angesagtesten Personal Coach Wiens *wirklich* gerechtfertigt ist, haben wir uns selbst in sein Studio gewagt ... und was sollen wir sagen? BESORGT EUCH SEINE APP!!!!

Wer auch nur ab und an auf Instagram unterwegs ist und der österreichischen Hautevolee folgt, kommt an Otmane "Oti" Kabietadiko, besser bekannt als Skillbeast kaum vorbei. Der 33-Jährige ist hierzulande momentan einer der angesagtesten Personal Coaches. Bloggerinnen, Sängerinnen, Models – sie alle pilgern regelmäßig in sein Studio im 6. Wiener Gemeindebezirk, um ihren Body in Form zu halten...

...und jetzt auch wir! Quasi zumindest. Weil es für Otis Personal Trainings nämlich mittlerweile eine ziemlich lange Warteliste gibt, hat er an einer App getüftelt, die uns das Skillbeast-Training direkt nach Hause bringt. Eine schwere und lange Geburt. Ganze acht Jahre hat es gedauert, bis der Coach mit dem Ergebnis zufrieden war. Dafür ist der Perfektionist jetzt umso happier mit seinem Baby Oti2Go.

Trainiere wie im Studio - wo du willst, wie du kannst - ÜBERALL

Wir von WOMAN wollten uns selbst von der Effektivität des Workouts, einer Kombi aus Functional Training, Kraftausdauer-Elementen und Ganzkörpergewicht-Movements, überzeugen und haben eine App-Einheit zusammen mit Oti bestritten. Und was sollen wir sagen? Die Übungen wirken auf den ersten Blick vielleicht harmlos, bringen dich aber schnell an deine Grenzen. Nach der ersten Übung schwitzen wir bereits, nach 45 Minuten sind wir fertig - aber unfassbar glücklich. Große, große Empfehlung!

Alles, was ihr für die Trainings braucht ist ein Thera-Band, eine Wasserflasche ... und die App. Für 39 Euro im Monat seit ihr dabei. Klingt viel? Die Trainings wechseln wöchentlich und on top gibt's noch allerhand Goodies:

Was Oti2Go so besonders macht?

JEDE Woche gibt es neue, abwechslungsreiche Trainings-Sessions

individuelle Workouts für deine Problemzonen - Bauch, Po, Bizeps oder Ausdauertraining

wöchentlich neue Skillbeast-Rezepte ("Low-Carb, easy to make, ausgewogen und urlecker" wie er selbst sagt!)

für stressigere Wochen gibt's kurze 20-Minuten-Sessions - keine Ausreden mehr!

dein Personal Trainer direkt am Smartphone - 365 Tage im Jahr, egal wo, egal wann!

Mindset-Übungen, Hacks & Motivationsbeiträge on top

exklusive Skillbeast Facebook-Gruppe - Support, Tipps & ein offenes Ohr inklusive!

Du willst wie die Skillbeast-Army trainieren?

Du willst fürs Erste nur mal in das Training reinschnuppern? Wir haben uns von Oti ein effektives Fitnessprogramm für dich zusammenstellen lassen. Die insgesamt zehn Übungen sprechen vor allem die ganz kleinen Muskeln an, für das gesamte Workout braucht es nur ein Theraband als Equipment. "Der Schweinehund ist groß, und man sucht ständig Entschuldigungen. Hier gibt es aber keine Ausreden wie 'Ich hab dafür nicht die nötigen Gerätschaften' oder 'Daheim ist leider zu wenig Platz, um zu trainieren', sagt der Trainer aus Wien. Klingt gut, oder? HIER geht's zu den Fitnessübungen von Trainer Otmane!

Blut geleckt? Mach mit bei der Skillbeast Lit-Challenge!