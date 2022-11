Ob Drama, Komödien oder auch Actionfilme – Penélope Cruz überzeugt in jedem Genre und kann auf eine beachtliche Filmographie zurückblicken. Als bisher einzige Spanierin ergattert sie den heißbegehrten Oscar und gilt auch nach jahrzehntelanger erfolgreicher Karriere eine der beliebtesten und bekanntesten Schauspielerinnen weltweit. Powerfrau mit Mut zum Anecken und Herz für Charity.

Name: Penélope Cruz Sánchez

Geboren am: 28. April 1974

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Alcobendas, Spanien

Wohnort: Los Angeles, Kalifornien

Beruf: Schauspielerin

Ehepartner: Javier Bardem

Kinder: Leo Encinas Cruz (2011) Luna Encinas Cruz (2013)

Beschauliche Kindheit auf dem spanischen Land – so wuchs Penélope Cruz auf

Der heutige Hollywoodstar kommt im spanischen Städtchen Alcobendas zur Welt. Als Tochter einer Friseurin und eines Handwerkers wächst sie mit ihren beiden Schwestern in einer beschaulichen Umgebung auf und pflegt auch heute noch ein enges Verhältnis zu ihrer Familie und Freunden aus der Heimat. Penélopes Leidenschaft für Filme und Schauspielerei beginnt schon früh – und so schenkt ihr Vater ihr zum 10. Geburtstag eine Betamax-Maschine – eine Mischung aus Schallplattenspieler und Fernsehgerät.

Bereits mit vier Jahren wagt Penélope Cruz ihre ersten Schritte auf der Bühne – allerdings zunächst in Ballerinas! Jahrelang trainiert sie Pirouetten, Spagate und die richtige Haltung – eine harte Schule, wie Penélope Cruz heute resümiert. Die Tanzschule sei allerdings eine wichtige Vorbereitung auf die spätere Karriere als Schauspielerin gewesen und habe sie Disziplin gelehrt.

Von der Nachwuchsballerina zum Hollywoodstar

Als Kind will Penélope Cruz unbedingt Tänzerin werden – und widmet ihrem Berufswunsch viel Fleiß und Schweiß! Insgesamt besucht sie neun Jahre lang die renommierte Spanische Nationalschule für klassisches Ballett und inskribiert anschließend Theater an der Cristina Rota Schule.

1990 zieht sie die Filmproduktion "Tie Me Up! Tie me Up!" von Pedro Almodóvar endgültig in den Schauspielbann. Damals ahnt die künftige Hollywoodschauspielerin noch nicht, dass sie nur wenige Jahre später in zahlreichen seiner Produktionen die Hauptrolle spielen wird.

Doch wie so oft, muss die Powerfrau erst mal einige Steine aus dem Weg rollen. Zahlreiche Agenten lehnen die Zusammenarbeit mit Penélope Cruz ab. In einem Interview verrät sie, schon damals überaus zielstrebig gewesen zu sein und taucht so trotz Absagen wieder und wieder bei Castings auf. Mit 15 Jahren gewinnt sie einen Talentwettbewerb und lernt dort schließlich Katrina Bayonas kennen – ihre erste Agentin.

Filmographie von Penélope Cruz – Erfolg über Jahrzehnte

Von "Vanilly Sky" bis "Vicky Cristina Barcelona" und "Fluch der Karibik"… viele der größten Kinoerfolge der letzten Jahrzehnte sind mit Penélopes mitreißenden Performances gespickt. Tatsächlich ist ihre Filmographie so beeindruckend, dass sich ganze Bücher mit einer Analyse über die zahlreichen verschiedenen Charaktere, die Penélope Cruz verkörpert, füllen lassen.

Doch ein Detail fällt auf – und zwar die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Pedro Almodóvar. Schon 1997 spielt sie in seiner Produktion "Live Flesh" und wirkt auch nach ihrem großen Durchbruch in zahlreichen weiteren seiner Filme mit.

Dabei lässt sich Penélope Cruz keinesfalls in eine Schublade stecken. Von Mörder-Mystery in "Orient Express" bis hin zu Fantasy-Filmen wie "Fluch der Karibik", überzeugt sie mit Wandelbarkeit und unterstreicht dabei öfter auch ihre spanischen Wurzeln – beispielsweise in "Vicky Christina Barcelona".

Penélope Cruz‘ größte Erfolge – von "Vanilly Sky" bis "Fluch der Karibik"

Mit "Vanilla Sky" gelingt der spanischen Powerfrau 2001 der endgültige Durchbruch und sie wird quasi über Nacht zum Weltstar. An der Seite von Tom Cruise begeistert sie Millionen von Zuschauer:innen und Hollywood-Produzent:innen reißen sich um den neuen Megastar Hollywoods.

Dabei geht sie für ihre Rollen bis an die Grenze: für Ihre Rolle in "Don’t move" lernt Penélope Cruz sogar Italienisch. An der Seite von Salma Hayek dreht sie 2006 "Bandida", einen der erfolgreichsten Filme des Jahres.

Inzwischen gehört Penélope Cruz zu den größten Namen Hollywoods – Produzent Pedro Almodóvar bleibt sie weiterhin treu und bringt im selben Jahr "Volver" auf die Leinwand. Der Film bringt ihr schließlich die erste Oscarnominierung und am Abend der großen Galanacht schließlich auch die erste Oscar-Auszeichnung. Spätestens ihre leidenschaftliche und überzeugende Leistung in "Vicky Cristina Barcelona" räumt mit den allerletzten Zweifeln auf und bestätigt, dass Penélope Cruz ganz oben auf dem Hollywood-Olymp angekommen ist.

Und der Oscar geht an ... Penélope Cruz!

2006 ist es endlich so weit. Bei der 79. Oscarverleihung holt sich Penélope Cruz die heißbegehrte Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin. Als erste spanischstämmige Frau darf sie die Trophäe für ihre Leistung im Blockbuster "Volver" mit nach Hause nehmen.

In einer emotionalen Rede bedankt sie sich damals bei allen, die ihr im Laufe der erfolgreichen Karriere beigestanden haben – wohl wenig wissend, dass die kommenden Jahre noch erfolgreicher werden sollten.

Schon zwei Jahre später holt sich Penélope Cruz nämlich ihren zweiten Oscar – und zwar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Vicky Cristina Barcelona" – an der Seite von Scarlett Johannsson und Javier Bardem. Auch den renommierten Cannes Film Festival Preis darf sich Penélope Cruz in ihren Trophäenschrank stellen, ebenso wie den BAFTA Award und den Venedig International Film Festival Preis.

Bilderbuchehe mit Javier Bardem

Auch fernab der Leinwand und großer Galanächte bringt die Mitarbeit am Film "Vicky Cristina Barcelona" einige einschneidende Veränderungen für Penélope Cruz mit sich. Im Rahmen der Dreharbeiten kommen sie und Hauptdarsteller Javier Bardem einander näher.

Nach Abschluss der Dreharbeiten machen die beiden ihre Beziehung öffentlich und werden zum neuen Power-Couple Hollywoods. Tatsächlich geht ihre Geschichte aber noch viel länger zurück. Schon 1992 lernen sich die beiden am Set von "Jamón Jamón" kennen.

2010 feiert das Paar im kleinen Kreis auf den Bahamas schließlich seine Hochzeit. Seither begeistern sie immer wieder mit glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich. 2011 bringt Penélope ihr erstes Kind, Sohn Leo Encinas Cruz, zur Welt. Die Geburt von Tochter Luna Encinas Cruz im Juli 2013 macht das Familienglück komplett.

Penélope Cruz engagiert sich ehrenamtlich

Als Weltstar und zweifache Mama ist Penélope Cruz‘ Terminkalender gut gefüllt. Dennoch findet die Schauspielerin Zeit, um sich zahlreichen Wohltätigkeitsveranstaltungen, die ihr am Herzen liegen, zu widmen. Dabei gehört sie nicht zu den Stars, die lediglich Geld spenden, sie packt auch selbst mit an.

Im Rahmen eines Freiwilligenprogramms leistet sie Dienste in Uganda, Nepal und Indien. In Indien pflegt sie an Lepra erkrankte Personen. Die Gage ihres allersten Hollywood-Streifens "The Hi-Lo Country" spendet sie anschließend sogar zur Gänze an die Wohlfahrtsstiftung von Mutter Teresa. Bei einem Fotoprojekt in Nepal trifft sie auf den Dalai Lama und engagiert sich außerdem für das "AIDS free generation" Projekt, sowie den Tierschutzverein PETA.

Skandalfrei aber konsequent

Penélope Cruz steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Papparazzi und Kritiker:innen bewerten jeden kleinen Fehltritt und umso überraschender ist es, dass es kaum Skandalgeschichten über die Schauspielerin gibt.

Doch wer sich mit der zweifachen Mutter anlegt und Gerüchte über sie verbreitet, sollte sich warm anziehen. 2003 verklagt die gebürtige Spanierin ein australisches Magazin wegen Verleumdung, nachdem sie über eine angebliche Affäre mit einem Kollegen berichtet hatten. Den Prozess gewinnt Penélope Cruz prompt und spendet die Schadenersatzzahlung der Zeitung an einen wohltätigen Verein.

Mehr als nur eine Schauspielerin - Penélope Cruz begeistert als Model und Designerin

Schauspielerei und Tanz sind zweifellos ihre größte Leidenschaft. Doch auch als Model und Markengesicht ist sie heiß begehrt und ziert die Plakate zahlreicher Luxusmarken. Für L‘ Oréal Paris ist Penélope Cruz jahrelang als Botschafterin tätig und wird so zum Gesicht der weltbekannten Make-Up-Marke. Dafür wird sie auch stattlich entlohnt. Mehrere Millionen Euro erhält sie pro Jahr für Werbespots und Fotokampagnen.

Auch im Bereich Fashion setzen Marken wie Mango auf den "Cruz-Effekt". Dabei ist die Schauspielerin keineswegs nur vor der Linse eine Fashionista, auch ihre kreative Ader lebt sie gerne aus. Gemeinsam mit ihrer Schwester entwirft sie 2007 sogar eine ganze Kollektion für Moderiese Mango.

In einer eigenen VOGUE-Ausgabe unterstreicht Penélope Cruz die Bedeutung von Body Positivity, für Lancôme wird sie zur Markenbotschafterin und ist das Gesicht der Parfumlinie "Trésor". Auch Chanel reißt sich um Penélope Cruz als Model.

Eine beeindruckende Karriere, die noch lange nicht vorbei ist

Penélope Cruz kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Doch Schluss ist für sie noch lange nicht! An der Seite von Ben Stiller spielt sie beispielsweise in der "Zoolander" Fortsetzung und schlüpft für die Serie "The Assasination of Gianni Versace" sogar in die Rolle von Modegigantin Donatella Versace. Auch ein Biopic zur legendären Geschichte des Ferraris steht auf Penélope Cruz‘ To-Do-Liste. Fans können sich also auf viele Auftritte der Oscargewinnerin freuen.

Bis zur nächsten Premiere hält Penélope Cruz ihre Millionen an Followern über Social Media auf dem Laufenden. Regelmäßig postet sie auch zu sozialpolitischen Themen oder gibt kleine Einblicke in ihr Familienleben – auch auf Social Media ist Penélope Cruz skandalfrei, voller Power und mit viel Herz für andere unterwegs. Ganz so, wie wir die Powerfrau bisher auch kennengelernt haben.