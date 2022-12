Ein Primer ist eine Grundierung, auf der sich Makeup leichter und ebenmäßiger auftragen lässt. Auch die Haltbarkeit soll damit verbessert werden. Ein Primer bietet sich als Basis für Foundation („Grundierung“) oder auch als Basis für Lidschatten an. Dabei gilt es bei der Wahl des richtigen Primer auf die eigenen Hautstruktur zu achten. Bei uns erfährst du mehr über die beliebte Make-up Basis, sowie die besten Tipps zur Anwendung.

Die Basis für einen ebenmäßigen Teint

Der Primer ist eine Grundierung für das Gesicht. Durch das Auftragen eines Primer wird die Hautoberfläche geglättet. Dies soll nicht nur das Auftragen des Make-ups vereinfachen, sondern auch die Haltbarkeit verlängern. Dabei ist diese Basis auf der auf der Haut selbst kaum sichtbar, kann aber den Gesamteindruck verbessern und den Teint so ebenmäßiger wirken lassen.

Doch bevor man mit dem Schminken beginnt, sollte man den richtigen Primer für sich und die eigenen Hautbedürfnisse finden. Hier gibt es einiges zu bedenken.



Die Wahl des richtigen Primer ist entscheidend

Ob es darum geht feine Linien und Fältchen verblassen zu lassen, Poren unsichtbar zu machen, der Haut mehr Feuchtigkeit zu geben oder auch sie zu mattieren. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Primern. Dabei kann man unterscheiden zwischen:

#1 Feuchtigkeitsspendende Primer basieren auf Öl und eigenen sich hervorragend für trockene Haut. So kann nicht nur trockene Stellen vorgebeugt werden, sondern Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäureund Antioxidantien versorgen die Haut auch mit Nährstoffen und lassen sie so praller und strahlender wirken.

#2 Mattierend: eine gute Option für fettige Haut. Denn mattierende Primer absorbieren Öl, füllen Poren und glätten feine Linien. Durch ein gewisses Maß an „Klebrigkeit“ haftet auch das Make-up besser und länger.

#3 Glanz: ein so genannter „illuminating Primer“ glättet ebenso wie der mattierende Primer feine Linien und kann Poren füllen. Darüber hinaus verleiht er dem eigenen Teint einen Glanz, so sieht die Gesichtshaut besonders frisch aus.

#4 Blurring: die beste Lösung für Menschen mit deutlich sichtbaren Poren. Sowohl für trockene als auch fettige Haut. Er füllt effektiv die Poren und glättet die Haut, sodass sie bereit ist für das Make-up.

#5 Farbkorrektur: diese korrigierenden Primer arbeiten mit dem Komplementärfarben-Prinzip und können so Rötungen ausgleichen und einem fahlen Teint Frische geben. Hier kann z.B. ein grüner Primer Rötungen mildern. So wird weniger Concealer zum Abdecken benötigt und das Make-up wirkt natürlicher.

Primer für Lidschatten, Lippen und Wimpern

Darüber hinaus gibt es Primer für:

Lidschatten: diese helfen gegen ölige Augenlider und lassen Lidschatten kräftiger wirken

Lippenprimer: gut bei rissigen, trockenen Lippen

Wimpernprimer: hier werden die Wimpern nicht nur auf die Wimperntusche vorbereitet, sondern auch Volumen und Länge der Wimpern verbessert

Die veganen All Nighter Face Primers von Urban Decay bereiten die Haut auf die Foundation-Laydown aller Arten und Oberflächen vor. Die leichte, seidig-glatte Formel fühlt sich an, als trägst du absolut nichts – sie ist nie klebrig oder fettig.

Vor oder nach dem Make-up? So funktioniert die perfekte Grundierung

Hautpflege-Routine, Sonnenschutz und danach der Primer. Der Primer wird also immer nach der Hautpflege aufgetragen. Dabei kann er entweder am gesamten Gesicht oder nur an punktuellen Stellen verwandt werden (z.B. an besonders trockenen Stellen). Wie er aufgetragen wird, ist dabei Geschmackssache. In der Regel wird ein Primer, wie eine Gesichtscreme auf dem Gesicht verteilt.

Make-up Artists empfehlen porenfüllende Primer eher in tupfenden oder pressenden Bewegungen einzuarbeiten. So kann der Primer die Poren besser auffüllen und eine ebenmäßigere Basis für die Anwendung von Foundation bieten. Ein weiterer Expert:innen Tipp: es empfiehlt sich den Primer immer erst ein paar Minuten einwirken zu lassen, bevor das weitere Make-up aufgetragen wird.

Wer Primer nicht anwenden sollte

Obwohl Primer in der Regel Poren nicht verstopfen und dadurch auch nicht zu (mehr) Unreinheiten wie etwa Pickelchen oder Akne führen, gilt es dennoch vor allem auf die Inhaltsstoffe zu achten. Denn sind im Primer Inhaltsstoffe, die den Ruf haben Poren zu verstopfen, kann dies zu einer Verschlechterung des Hautbildes beitragen. Dabei können das ganz unterschiedliche Stoffe sein. So vertragen zum Beispiel einige Menschen Kokosöl in ihren Pflegeprodukten nicht.

Oft wird auch in Primern enthaltenen Silikonen eine schlechte, Poren verstopfende, Wirkung nachgesagt. Diese sind in vielen mattierenden und porenfüllenden Primern enthalten. Doch auch hier gilt: es ist eine Frage des „Vertragens“. Denn im Allgemeinen legen sich Silikone auf die Haut und bilden eine Art schützende Barriere zwischen Haut und Make-up.

Natürlich ist es immer eine sehr persönliche Frage. Welche Inhaltsstoffe einem gut tun und welche man auch in punkto Umweltschutz und Nachhaltigkeit verwenden möchte. So hat jede Haut unterschiedliche Bedürfnisse. Es empfiehlt sich, sich beim Erst-Kauf beraten zu lassen. Fachpersonal weiß meist sehr gut über die Produkte und die jeweiligen Inhaltsstoffe Bescheid. Einzig bei starken Hautunreinheiten und Akne empfiehlt es sich auf einen Primer zu verzichten.

(c)iStock

Die besten Tipps zur richtigen Anwendung

Guter Sitz, Verträglichkeit und lange Haltbarkeit, Dinge, die man sich von einem Primer wünscht. Hier einige Tipps zur Anwendung von Primern:

Das Gesicht vor der Anwendung eines Primer immer erst gründlich reinigen. Mit für die eigenen Haut passenden Reinigungsprodukten.

Optional, aber ebenso wichtig ist es die richtige Tagescreme aufzutragen. Je nach Hauttyp: feuchtigkeitsspendend, nicht zu fettend, auch ein guter Sonnenschutz, mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, sollte bei guter Hautpflege nicht fehlen. Im Allgemeinen gilt: passt die Grundlage, ist auch das Auftragen von Make-up Produkten effektiver.

Pflegeprodukte vor der Anwendung des Primer immer einwirken lassen. Fünf Minuten gelten hier als guter Wert.

Für den Primer selbst gilt: nicht zu viel vom Produkt verwenden. Schon eine erbsengroße Menge reicht aus. Aufgetragen werden kann der Primer mit den Fingern ebenso wie mit einem Pinsel, am besten in kreisenden Bewegungen.

Ist der Primer gleichmäßig aufgetragen, kann geschminkt werden. Foundation, Concealer, Lidschatten, Lippenstift und Co. ganz nach Belieben.

Soll ich wirklich? Vor- und Nachteile der Primer-Anwendung

Wie erwähnt, nicht jeder Primer ist für jede Haut passend. Hier gilt es zunächst gut zu wählen. Darüber hinaus gibt es einige Vor- aber auch Nachteile, wenn man über das Anwenden von Primern denkt.

Vorteile eines Primer

+ Basis für das Make-up: Sorgt für eine lange Haltbarkeit

+ Ebenmäßiger Teint: Adieu Poren, Pigmentflecken und kleine Unreinheiten

+ What a Glow: Lässt die Haut strahlen und zaubert Frische ins Gesicht

Nachteile eines Primer

- Der nicht für die eigenen Hautbedürfnisse ausgewählte Primer kann das Auftragen des Make-ups erschweren und Make-up fleckig aussehen lassen.

- Ein zusätzlicher Schritt, der die Make-up Routine langwieriger macht und bei guter Hautpflege nicht unbedingt notwendig ist.

- Manchmal können Primer die Poren deiner Haut verstopfen. Achte deshalb immer genau auf die Inhaltsstoffe.

Die besten Primer, Lieblingsprodukte der Redaktion

L'ORÉAL PARIS Primer: Dieser Primer ist eine tolle Grundlage für ein ebenmäßiges Make-up und überzeugt mit einem sofortigen Anti-Glanz Effekt. Die transparente Gel-Formel mattiert das Hautbild und mildert optisch Unreinheiten und Poren.

Mi dem Urban Decay All Nighter Face Primer schaust du den ganzen Tag über herrlich frisch aus und kannst ganz sorgenfrei dein Make-up genießen. Die besondere Formel lässt deine Foundation bis zu 8 Stunden lang optimal halten, ohne zu verschmieren.

Urban Decay Primer Potion für Augenlider: Dein Lidschatten wird mit diesem Primer noch intensiver, setzt sich nicht in den Fältchen ab und hält 24 Stunden.

Benefit The POREfessional Primer: Mit dem POREfessional Pro Balm von Benefit wird dir das öfter passieren: Der leichte, ölfreie Primer lässt Poren und feine Linien optisch fast verschwinden und sorgt für einen ebenmäßig erscheinenden Pfirsichteint.