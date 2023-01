Tyra Banks ist eine der bekanntesten Frauen Amerikas und das nicht nur wegen ihrer langjährigen Tätigkeit als Topmodel. Von Size Zero hält sie heute allerdings nichts mehr, stattdessen macht sie Karriere als Produzentin, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin.

Steckbrief Name: Tyra Lynne Banks

Tyra Lynne Banks Geboren am: 4. August 1973

4. August 1973 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Inglewood, Kalifornien

Inglewood, Kalifornien Beruf: Model und Unternehmerin

Model und Unternehmerin Kinder: Sohn York Banks Asla (*2016)

Tyra Banks Weg vom "hässlichen Entlein" zum gefragten Model

Tyra Banks wurde am 4. Dezember 1973 in Inglewood, Kalifornien, geboren. Ihre Mutter, Carolyn London, arbeitete als medizinische Fotografin und ihr Vater, Donald Banks, war Computerberater. Sie hat einen fünf Jahre älteren Bruder namens Devin. Im Jahr 1979, als Tyra sechs Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Die Kinder wuchsen von da an bei ihrer Mutter auf und sahen ihren Vater zum Wochenende.

Tyra besuchte eine Mittelschule und machte 1991 ihren High School-Abschluss in Los Angeles. In der Schule wurde sie wegen ihres Aussehens gehänselt und "hässliches Entlein" genannt. Im Alter von elf Jahren hatte sie einen Wachstumsschub, wodurch sich ihre Figur deutlich veränderte. Tyra, die dann jetzt groß und schlank war, schämte sich anfangs für ihren Körper. Doch schon bald erkannte sie, dass ihr Körper auch ihr Kapital ist …

25 Laufsteg-Shows im ersten Model-Jahr

Im Alter von 15 Jahren – Tyra war zu der Zeit noch Schülerin – begann ihre Modelkarriere. Zunächst wurde sie von vier Modelagenturen abgelehnt, ehe sie von "L.A. Models" unter Vertrag genommen wurde. 1990 wurde sie von der renommierten Agentur "Elite Model" entdeckt, wodurch sie die Chance bekam, in Europa Karriere zu machen.

Die 17-Jährige zog also kurzerhand nach Mailand. Und ihr Mut sollte belohnt werden, denn schon bei der Paris Fashion Week 1990 wurde das Nachwuchsmodel rekordverdächtige 25 Mal für verschiedene Laufsteg-Jobs gebucht. Unter anderem lief sie für berühmte Häuser wie Dior, Tommy Hilfiger und Dolce & Gabbana. Bald darauf zierte Tyra auch die Seiten bekannter Mode-Magazine.

Tyra Banks wird zum Victoria's-Secret-Engel

Mitte der 1990er Jahre kehrte Tyra Banks in die USA zurück, um für kommerziellere Zwecke zu modeln. 1997 folgte der nächste Meilenstein: Die Amerikanerin wurde eine der berühmten Victoria's Secret Engel. Zudem zierte sie als erste schwarze Frau die Titelseite des Dessous-Katalogs der Marke.

Tyra ist auch die erste Afroamerikanerin, die die bekannte Bademoden-Ausgabe der "Sports Illustrated" zieren durfte. Später gebührte ihr dieselbe Ehre beim Männermagazin "GQ". Im Jahr 2005 zog sich die 32-jährige Tyra schließlich aus dem aktiven Model-Business zurück.

Auftritte in Film, Fernsehen und Musikvideos

Beinahe parallel zu ihren Modeljobs begann Tyra auch an ihrer Präsenz in Film und Fernsehen zu feilen. 1993 trat sie in der vierten Staffel von "Der Prince von Bel Air" an der Seite von Will Smith auf. Neben zahlreichen weiteren Projekten, in denen sie sich teilweise auch selbst spielte, war sie außerdem in dem Film "Coyote Ugly" aus dem Jahr 2000 zu sehen.

In zahlreichen Musikvideos wirkte sie ebenfalls mit. Unter anderem etwa in Michael Jacksons Video zum Song "Black or White". Zusammen mit Supermodel Linda Evangelista ist sie außerdem im Musikvideo des George Michael-Songs "Too Funky" zu sehen.

"America's Next Topmodel": Rückzug als Model zugunsten ihres Kindheitstraums

Bereits als Kind träumte Tyra davon, in der Medienbranche Fuß zu fassen. Ihre Ambitionen zeigten sich auch in ihren (erfolgreichen) Bewerbungen fürs College: Fünf verschiedene Ausbildungsstätten für Film- und Fernsehproduktion hätten sie angenommen. Doch Tyra entschied sich zunächst für ihre Laufsteg-Karriere.

2004 gründete sie schließlich ihre eigene Produktionsfirma "Bankable Productions". Ihr erstes Projekt wird gleich ein voller Erfolg: Die Castingshow "America’s Next Topmodel" wird mit Unterbrechungen bis ins Jahr 2018 ausgestrahlt. Tyra ist sowohl Produzentin als auch Jurymitglied der Reality-TV-Show.

Von 2005 bis 2009 produzierte sie außerdem die erfolgreiche Talkshow "The Tyra Banks Show". Für ihre Leistungen erhielt das ehemalige Model einen "Emmy" in der Kategorie "Daytime-Shows". Von 2017 bis 2018 saß sie außerdem in der Jury der Casting Show "America’s Got Talent". Neben ihr ist auch Heidi Klum eine Jurorin. Die beiden Models kennen sich seit den 90er Jahren.

Und als wäre dies noch nicht genug, versuchte sich Tyra Banks zwischenzeitlich auch als Sängerin. Ihre Debütsingle floppte allerdings, weshalb das geplante Album nicht veröffentlicht wurde. Doch Tyra hat noch weitere Eisen im Feuer: Sie gründete etwa die Kosmetik-Linie "Tyra Beauty" und veröffentlichte 2011 ein Buch mit dem Titel "Modelland", welches es auf die Bestseller Liste der New York Times schaffte. Ihr jüngstes Projekt: Die Eiscreme-Marke "Smize Cream".

Spätes Mutterglück: Tyra Banks wird mit 42 Jahren Mama

Auch wenn es beruflich für Tyra Banks die meiste Zeit rund läuft, so ist ihr Privatleben doch von einigen Höhen und Tiefen geprägt. Die Liste der Männer, mit denen Tyra eine Beziehung gehabt haben soll, ist recht lang. In den 90er Jahren soll sie etwa mit Will Smith und Seal zusammen gewesen sein. Weitere Ex-Freunde sind der Regisseur John Singleton und der Basketballspieler Chris Webber.

Tyra, die es eigentlich vermeidet, über ihr Privatleben in der Öffentlichkeit zu sprechen, gab 2005 bekannt, früher emotionalen Missbrauch erlebt zu haben. Von wem sie missbraucht wurde, behält sie jedoch für sich. Ab 2013 war sie außerdem mit dem norwegischen Fotografen Erik Asla zusammen. 2016 schwelgte das Paar schließlich nach etlichen gescheiterten Versuchen im Babyglück: Eine Leihmutter trug das Baby der beiden aus. Ihr Sohn York kam am 27. Januar 2016 zur Welt. Nur ein Jahr darauf folgte jedoch die Trennung des Paares.

Seit 2019 soll Tyra mit dem Unternehmer Louis Bélanger-Martin liiert sein.

Was wir von ihr lernen können

Tyra Banks ist wohl der Prototyp eines "Girlboss", denn sie hat bereits früh gewusst, den Namen, den sie sich in den frühen 90ern als Model erarbeitet hat, auch für andere berufliche Zwecke zu nutzen. Sie fürchtet sich auch nicht davor, Dinge auszuprobieren.

Entgegen einiger anderer Topmodel-Kolleginnen unterstützt Tyra außerdem die Body- Positivity-Bewegung und steht zu ihren Kurven. Sie möchte auch anderen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen, unabhängig zu sein und auch im beruflichen Kontext das Beste für sich herauszuholen. Deshalb gründete sie ein Förderprogramm, welches afroamerikanischen Mädchen die Möglichkeit geben soll, ihre Alma Mater (die Immaculate Heart High School) zu besuchen. Wir finden so viel Neugier, Mut und Engagement bewundernswert!