Hast du gewusst, dass die Härte des Wassers für trockene Haare und Haut sowie kratzige Wäsche verantwortlich sein kann? Nein? Keine Panik, wir (im Vorfeld) auch nicht!

Was bedeutet Wasserhärte?

Vielleicht bist du bei den Einstellungsfunktionen deines Geschirrspülers schon einmal über den Begriff Wasserhärte gestolpert. Aber was genau bedeutet jetzt hartes oder weiches Wasser? Denn obwohl Österreich für seine gute (Trink)Wasserqualität bekannt ist, gibt es je nach Wohnort unterschiedliche Härtegrade des Wassers. Unschöne Kalkflecken im Badezimmer oder verkalkte Haushaltsgeräten sind meistens die Folge von hartem, kalkhaltigen Wasser.

Von Natur aus enthält unser Trinkwasser wichtige Mineralstoffe. Einige von ihnen sind für die Härte im Wasser verantwortlich, beispielsweise Kalzium und Magnesium.

So schmeckt das Wasser aufgrund der geologischen Bedingungen der jeweiligen Regionen unterschiedlich und hat verschiedene Härtegrade.

Welche Härtegrade gibt es?

Die Wasserversorgungsunternehmen in Österreich, so wien.gv.at, unterscheiden zwischen diesen drei Härtestufen, gemessen in deutschen Härtegraden (dH):

I: 0 bis 10 °dH (Grad deutscher Härte) = weiches Wasser

II: 10 bis 16 °dH (Grad deutscher Härte) = mittelhartes Wasser

III: über 16°dH (Grad deutscher Härte) = hartes Wasser

Der Härtegrad sagt nichts über die Wasserqualität aus, aber er hat Einfluss auf unseren Alltag, unsere Beautyroutinen sowie unseren Haushalt.

Wie wird die Wasserhärte gemessen?

Wenn du zum Beispiel für die Geschirrspülereinstellung wissen musst, ob du hartes oder weiches Wasser hast, kannst du telefonisch bei deinem lokalen Wasserversorgungsunternehmen (oder auch Gemeindeamt) nachfragen.

Für die einzelnen Wiener Bezirke gibt beispielsweise ein Tonbanddienst von Wiener Wasser Auskunft über den Wasserhärtebereich – hier findest du einen Überblick über die Wasserhärten in ganz Österreich. Eine andere Möglichkeit: Du misst den Härtegrad mittels Teststreifen einfach selbst (die sind online bei verschiedensten Anbietern erhältlich).

Welche Auswirkungen hat die Wasserhärte auf unseren Alltag?

1 Kalkränder

Hartes Wasser ist der Übeltäter für Kalkränder und Schlieren in Badezimmer und Küche. Armaturen, Duschwände, Fliesen sowie Besteck und Geschirr sind davon betroffen.

2 Kratzige Wäsche

Wenn sich Bademäntel und Handtücher nach dem Waschen rau anfühlen, spielt auch hier die Wasserhärte eine Rolle. Das gilt auch für Gewand, das nach dem Trocknen steif wirkt.

3 Trockene Haare und Haut

Auch bei der Körperhygiene kann hartes Wasser sein "Unwesen" treiben. Es kann für strohige Haare und schuppige Haut nach dem Baden oder Duschen verantwortlich sein.

4 Verkalkte Haushaltsgeräte

Ja, auch für Kalkablagerungen in Kaffeemaschinen, Geschirrspüler oder Wasserkocher ist vor allem das harte Wasser der Übeltäter. Wiener Wasser empfiehlt, für die Einstellung der Wasserhärte bei Haushaltsgeräten < 10 °dH zu wählen.

Um diesen Problemchen zu entkommen, gibt es beispielsweise Enthärtungs- und Kalkschutzanlagen. Weniger kostenintensiv sind Tischwasserfilter, Filter direkt für den Wasserhahn oder auch Kalkfilter für die Dusche.

Lass dich am besten fachkundig beraten, denn die Anschaffung einer Wasserenthärtungsanlage bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Ein großer Vorteil ist natürlich der Schutz vor Verkalkung der Haushaltsgeräte, ein Nachteil ist, dass dem Trinkwasser für den Körper wichtige Mineralstoffe entzogen werden.