Kann man sich Erfolg tatsächlich herbeistylen? Laut Hollywood-Star-Stylistin Erin Walsh durchaus. Ihre „Create“-Methode gilt zumindest in Promikreisen gerade als das Styling-Nonplusultra. Das Credo: Man trägt, was einem ein gutes Gefühl gibt – und stellt sich dabei das Leben vor, das man führen möchte.

In unserer Trendausgabe finden Sie dafür jede Menge Inspiration. Die Moderedaktion hat die Catwalks von New York bis Paris gesichtet, die wichtigsten Trends kuratiert und dazu die schönsten Accessoires und Beauty-Lieblinge der Saison zusammengestellt. Zum Drüberstreuen verrät uns ein Profi, wie man eine „Schmuck Capsule Collection“ aufbaut, die einen ein Leben lang begleitet. Prachtvoll und bunt wird der Herbst auch zu Hause. Meine Kollegin Jennifer Koutni hat – passend zu den internationalen Runways – die großen Interior-Trends und wirkungsvollsten Farbkombinationen recherchiert.

Das Schöne daran: Oft reichen schon kleine Veränderungen und ausgewählte Deko-Elemente, um den eigenen vier Wänden einen ganz neuen, modernen Look zu verleihen. Ein Ereignis liegt mir in diesem Herbst aber ganz besonders am Herzen: Wir feiern 25 Jahre WOMAN! Diesen Geburtstag wollen wir nicht nur rauschend feiern. Wir möchten auch jene Frauen vor den Vorhang holen, die unser Land seit der Gründung des Magazins maßgeblich geprägt haben. An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel: Bitte voten Sie für Ihre Favoritinnen mit. Zum Online-Voting kommen Sie hier.