Bei diesem neuen Festival trifft Mode auf Musik

Bis zu 40.000 Besucher:innen können nächsten Herbst in Berlin das neue „Access All Areas“-Festival erleben. Als besonderes Highlight bietet die von Zalando initierte Veranstaltung außerdem einen starken Modefokus.
Und was können wir erwarten?
Jetzt direkt im Kalender vermerken: 24. und 25. April 2027 in der Station Berlin und im Tempodrom.
Das macht das Festival besonders: neben nationalen und internationalen Musikgrößen (die britische R&B- und Singer-Songwriterin Raye wurde als erste Headlinerin bekannt gegeben. Weitere folgen!) bietet „Access All Areas“ exklusive Erlebnisse aus Mode, Beauty und Kultur.
Denn neben den Hauptpartnern Adidas, Calvin Klein und Nike, bringen auch It-Brands wie Asics, Dr. Martens, lululemon, New Balance, Tommy Hilfiger, Beauty of Joseon, Kérastase oder MAC immersive Markenwelten, Workshops sowie neue Launches und coole Produkt-Drops in die deutsche Hauptstadt. Aber keine Sorge an alle, die nicht dabei sein können: Merch und Co. wird es auch über auf Zalando zu shoppen geben.
Das von Zalando ausgerichtete Festival soll die Ambition des Onlinehändlers unterstreichen, sich als Anlaufstelle für Entertainment und Inspiration zu etablieren. Außerdem soll es neue Wege zur Interaktion zwischen Brands und Kund:innen schaffen. Damit wird an das Veranstaltungsformat „Bread&&Butter“ angeknüpft, das von 2015 bis 2017 stattfand und ebenfalls als Verbindung zwischen Mode und Musik (Headliner waren u.a. FKA Twigs, A$AP Rocky oder Bilderbuch) konzipiert war.
Für Mitglieder von „Zalando Plus“, dem kostenlose Bonusprogramm, sind die Tickets in teilnehmenden Märkten kostenlos. Der exklusive Vorverkauf startet im Januar 2027.
Erleben wird man „Acess All Areas“ aber nicht nur live vor Ort können, sondern auch über Live-Streams sowie die Zalando-App und -Socials.