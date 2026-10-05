Bei diesem neuen Festival trifft Mode auf Musik

Jetzt direkt im Kalender vermerken: 24. und 25. April 2027 in der Station Berlin und im Tempodrom.

Das macht das Festival besonders: neben nationalen und internationalen Musikgrößen (die britische R&B- und Singer-Songwriterin Raye wurde als erste Headlinerin bekannt gegeben. Weitere folgen!) bietet „Access All Areas“ exklusive Erlebnisse aus Mode, Beauty und Kultur.

Denn neben den Hauptpartnern Adidas, Calvin Klein und Nike, bringen auch It-Brands wie Asics, Dr. Martens, lululemon, New Balance, Tommy Hilfiger, Beauty of Joseon, Kérastase oder MAC immersive Markenwelten, Workshops sowie neue Launches und coole Produkt-Drops in die deutsche Hauptstadt. Aber keine Sorge an alle, die nicht dabei sein können: Merch und Co. wird es auch über auf Zalando zu shoppen geben.