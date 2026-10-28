Flora Miranda: Wie die Designerin mit Hightech die Modewelt revolutioniert

Von Machine Learning über 3D-Scans und digital generierte Gewebe bis zu futuristischen Prints: Die gebürtige Salzburgerin Flora Miranda gilt als Pionierin in Sachen Hightech-Fashion. Zum 10. Jubiläum ihrer Brand baten wir die Kreative zum Interview.
Wie sieht Mode aus, wenn man sie von der Zukunft aus denkt? Flora Miranda erkundet diese Frage an der Schnittstelle von Couture, Kunst und Technologie. Die österreichische Designerin übersetzt Daten und Algorithmen in skulpturale Looks, deren grafische Muster und fragmentierte Formen den Körper neu zeichnen. Wir sprachen mit der 36-Jährigen über kreative Experimente, ihre Vision von Schönheit und die Zukunft der Mode.
Make YOUR world more WOMAN
Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:
oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER