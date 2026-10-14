Kunst fürs Handgelenk: das steckt hinter der neuen Kollektion von Swatch

Sechs Künstler:innen – sechs neue Uhrendesigns: Swatch zelebriert seine Verbindung zu Kunst mit einer besonderen Kollektion.
Ausgangsgpunkt der neuen Kollektion ist das 15-jährige Bestehen des „Art Peace Hotel“ – die in Shanghai ansässige Künstlerresidenz der Schweizer Uhrenmarke. Hier können Künstler:innen in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten leben, arbeiten und sich mit anderen Kreativen austauschen. Seit seiner Eröffnung 2011 hat das Hotel bereits über 650 Künstler aus 61 Ländern beherbergt.
Sechs dieser herausragenden Kunstschaffenden aus unterschiedlichen Disziplinen wurden nun mit der Jubiläumskollektion „Swatch Art Peace Hotel“ geehrt.
Die Verbindung, welche Swatch zu Kunst hegt, zeigte sich in der Vergangenheit bereits häufiger – etwa durch eine Kooperationen mit der „Tate Gallery“ in London, bei dem ikonische Kunstwerke in Zeitmesser übersetzt wurden oder aber als Hauptpartner der „Biennale Arte“ in Venedig.
Und das sind die sechs neuen Uhrenmodelle
„BUND-ASTIC“ von Feng Bin (links)
Feng Bin erkundet die zeitgenössische chinesische Kultur durch Keramikmalerei und verbindet dabei Tradition mit modernen Themen, die den Geist Shanghais widerspiegeln. Als Ode an die Architektur entlang des Bunds, zeigt sein Werk mehr als 20 verschiedene Gebäude, wobei das markante Dach des „Swatch Art Peace Hotels“ auf dem Zifferblatt im Mittelpunkt steht.
„CURVILINEAR“ von Wang Shuai (mitte)
Die aus Shanghai stammende Künstlerin ist bekannt für filigrane schwarz-weiße Linien. Ihre Uhr ist die Interpretation von „Thirty Thousand Lines“ in Form einer Uhr – ein Kunstwerk, das die Künstlerin während ihres Aufenthalts in der Residenz als Symbol für die verschlungenen Pfade des Lebens konzipierte.
„BLOW AWAY“ von Yu Yang (YY) (rechts)
Ebenfalls aus der Graffiti- und Street-Art-Szene schafft YY Kunstwerke, in denen östliche und westliche Kulturen, chinesische Tradition und Popkultur miteinander verschmelzen. „BLOW AWAY“ ist eine verspielte Hommage an chinesische Redensarten und Segenssprüche, bei der seine charakteristische Figur Guan Xiao Ye vor einem leuchtend gelben Hintergrund im Mittelpunkt steht.
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„DIGI-BLOSSOMING“ von Luo Bi (links)
Spezialisiert auf die Gestaltung virtueller und 3D-Ökosysteme, entwickelt die Künstlerin einen neuen Stil der Cyber-Ästhetik, der die traditionelle digitale Kunst herausfordert. Ihre Uhrenmodell erweckt ihre fantasievolle Vision von einer Welt jenseits des menschlichen Daseins zum Leben, in deren Mittelpunkt die Schönheit und Lebendigkeit von Blumen stehen.
„FLOWERING PLUM“ von Han Feng (mitte)
Maler und Collage-Künstler Han Feng verbindet in seinen Werken die Ästhetik der traditionellen chinesischen Tuschemalerei mit der Bildsprache des heutigen Chinas. Seine Kreation spiegelt den für ihn charakteristischen Fokus auf Pflaumenblüten wider – in einem verspielten Design, das zugleich zart und subtil sowie eindrucksvoll und fesselnd ist.
„STREET EYE“ von Green Lava (rechts)
Die von Graffiti- und Street-Art inspirierten Werke fangen die Dynamik des modernen Stadtlebens ein, indem Bilder von Pflanzen, Tieren, menschlichen Figuren und urbanen Symbolen miteinander verschmelzen. „STREET EYE“ ist Ausdruck dieser unkonventionellen und unverwechselbaren Bildsprache und schafft eine Balance zwischen Ordnung und Chaos, die nur so strotzt vor positiver Energie.