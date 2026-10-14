Kunst fürs Handgelenk: das steckt hinter der neuen Kollektion von Swatch

Ausgangsgpunkt der neuen Kollektion ist das 15-jährige Bestehen des „Art Peace Hotel“ – die in Shanghai ansässige Künstlerresidenz der Schweizer Uhrenmarke. Hier können Künstler:innen in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten leben, arbeiten und sich mit anderen Kreativen austauschen. Seit seiner Eröffnung 2011 hat das Hotel bereits über 650 Künstler aus 61 Ländern beherbergt.

Sechs dieser herausragenden Kunstschaffenden aus unterschiedlichen Disziplinen wurden nun mit der Jubiläumskollektion „Swatch Art Peace Hotel“ geehrt.

Die Verbindung, welche Swatch zu Kunst hegt, zeigte sich in der Vergangenheit bereits häufiger – etwa durch eine Kooperationen mit der „Tate Gallery“ in London, bei dem ikonische Kunstwerke in Zeitmesser übersetzt wurden oder aber als Hauptpartner der „Biennale Arte“ in Venedig.