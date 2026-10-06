Sonnenanbeterin, Adrenalinjunkie oder Familien-Heldin: Die Winterurlaubstypen im Check!

Die Vorstellung vom perfekten Winterurlaub ist so individuell wie jeder Mensch selbst. Für die einen beginnt Erholung auf dem Liegestuhl mit Blick aufs Meer und Wellenrauschen im Ohr. Andere fühlen sich am wohlsten, wenn sie neue Orte entdecken, kulinarische Highlights in fernen Ländern erleben, die längsten Pisten unsicher machen oder gemeinsame Erinnerungen mit ihren Liebsten sammeln. Eines haben alle gemeinsam: das Bedürfnis nach einer Auszeit vom Alltag, die genau zu den eigenen Wünschen passt. Doch welcher Winterurlaubstyp steckt eigentlich in Ihnen?