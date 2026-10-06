Sonnenanbeterin, Adrenalinjunkie oder Familien-Heldin: Die Winterurlaubstypen im Check!

Die Vorstellung vom perfekten Winterurlaub ist so individuell wie jeder Mensch selbst. Für die einen beginnt Erholung auf dem Liegestuhl mit Blick aufs Meer und Wellenrauschen im Ohr. Andere fühlen sich am wohlsten, wenn sie neue Orte entdecken, kulinarische Highlights in fernen Ländern erleben, die längsten Pisten unsicher machen oder gemeinsame Erinnerungen mit ihren Liebsten sammeln. Eines haben alle gemeinsam: das Bedürfnis nach einer Auszeit vom Alltag, die genau zu den eigenen Wünschen passt. Doch welcher Winterurlaubstyp steckt eigentlich in Ihnen?
Die Sonnenanbeterin
Statt dicker Daunenjacke und Winterhaube stehen Sonnencreme, Flip-Flops und der Lieblingsbikini auf der Packliste. Ob am Pool, am Strand oder mit einem Buch in der Hand: Ruhe und Leichtigkeit stehen im Mittelpunkt. Manchmal reicht schon der Blick aufs Meer, um den Alltag für einen Augenblick hinter sich zu lassen.
Der Adrenalinjunkie
Ein Urlaub ohne Bewegung? Unmöglich! Neue Landschaften entdecken, die Umgebung erkunden und möglichst viel erleben machen für diesen Winterurlaubstyp den Reiz einer Reise aus und den Erlebnisfaktor erst so richtig perfekt. Ob beim Wandern, Schnorcheln, Surfen oder auf aufregenden Entdeckungstouren auf zwei Rädern – das Energielevel scheint unendlich.
TUI-Tipp: Hotel Riu Garoe auf Teneriffa
Der Dolce Vita-Typ
Genügend Zeit für gutes Essen, kulinarische Spezialitäten neuer Kulturen und besondere Lokalitäten– das ist, was den Genussmenschen im Urlaub so richtig glücklich macht. Schon das Frühstück kann zum absoluten Urlaubshighlight werden, wenn dabei der Blick über das Meer oder die atemberaubende Kulisse wandert. Ein Glas Sekt zum Frühstück? Sehr gerne!
TUI-Tipp: LUX* Grand Baie auf Mauritius
Die Familien-Heldin
Der perfekte Urlaub ist jener, bei dem Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Während die Kinder neue Abenteuer erleben, genießen die Erwachsenen die Gelegenheit, dem Alltag zu entkommen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Familienfreundliche Hotels, abwechslungsreiche Unterhaltung und gemeinsame Erlebnisse schaffen Erinnerungen, die nachhaltig bleiben.
TUI-Tipp: TUI MAGIC LIFE Jacaranda in der Türkei
Der Luxus-Lover
Außergewöhnliche Unterkünfte, erstklassiger Service und besondere Momente machen den Unterschied. Statt eines dichten Programms zählen Ruhe, Komfort und exklusive Erlebnisse. Von einzigartigen Resorts am Meer bis hin zu stilvollen Erwachsenenhotels steht vor allem eines im Vordergrund: ein Urlaubserlebnis im Winter, das lange in Erinnerung bleibt.
TUI-Tipp: ROBINSON Noonu auf den Malediven
Die Seemeilen-Sammlerin
Das Besondere an einer Kreuzfahrt liegt im Wechsel zwischen Erlebnis und Entspannung. Heute ein Abendspaziergang durch die historische Altstadt, morgen ein Vormittag mit Blick auf den Ozean. Wer gerne viel sieht und trotzdem bequem reist, fühlt sich auf dem Wasser besonders wohl.
Kreuzfahrt-Tipp: 14 Nächte Karibische Inseln mit Mein Schiff 2